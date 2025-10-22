Bir Direniş ve Umudun Hikâyesi: Yoldaki Mühendis

"Sevgili kızım ve benim koruyucu meleğim, sen ve tek kişilik hücremden yazdığım bu satırları okuyan herkes bilsin ki hayat birdir, Rabbimiz birdir. Ya izzetli, şerefli, haysiyetli, onurlu bir hayatı seçeceğiz ya da sadece Allah'ın rızasını gözettiğimiz şehadeti."

Gündeme aldığımız kitap, "Yoldaki Mühendis"in yani Filistinli bir Kassam Komutanı olan Abdullah Galib Bergusi'nin otobiyografisi. Kitaba geçmeden önce yazar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Kendisi Filistin Direniş Hareketi'nin önemli isimlerinden ve Kassam Tugayları'nın tanınmış komutanlarından birisi. Güney Kore'de çok başarılı bir mühendisken, Filistin'in Siyonistler tarafından işgal edilmesine gönlü el vermemiş ve cihat uğruna ülkesine geri dönmüştür. Sayısız başarılı operasyona imza atan Bergusi, İsrail'in tabiri caizse baş belası haline gelmişti. Her yerde onu arıyorlardı. Adeta bir gölge gibiydi. İsrail bir dönem onu aranan bir numaralı adam ilan etmişti. 5 Mart 2003 sabahı kızını hastaneye götürmüştü ancak muayene yapacak henüz gelmemişti. O sıra daha önce sözleştiği ancak casus olduğunu bilmediği sözde Filistinli emlakçı ile görüşmek üzere anlaşılan mekâna gitmişti. Daha arabasından iner inmez polis köpekleri üzerine saldırmış, Siyonist işgal güçleri tarafından etrafı sarılmış ve yakalanmıştı.

Abdullah Galib Bergusi, Filistin tarihindeki en fazla ceza alan kişilerden biridir ve toplamda 67 müebbet ve 5200 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu ceza onun mücadelesinin ve direnişinin ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermekte… Yaptıkları ile Filistin'deki direniş mücadelesinin sembollerinden biri haline gelmiş, hapse girdikten sonra dahi "Eğer direnişe silahım ile destek olamazsam, kalemim ve mürekkebim direniş ve mukâvemet yolunda silahımdır." diyerek üç metrekarelik odasında birçok kitap yazmıştır. Ve o kitaplar arasında ülkemizde en bilineni Yoldaki Mühendis kitabı. Gelelim kitap hakkındaki notlarımıza…

Hani bazı kitaplar vardır, okurken sadece bilgi vermez. Aynı zamanda insanın gönlüne dokunur, derinden etkiler. Bu kitapta tam olarak böyle bir eser. Bergusi bizlere hayatının kırılma noktalarını, düşüncelerini ve mücadelesini adeta bir mühendis titizliği ile aktarıyor. Demir parmaklıkların ardında kaleme alınmış olsa da okurken bir hatırat değil sadece, satırlar aralarında hüznü, umudu, inancı, sabrı ve direniş manifestosunu görüyoruz. Kitabın dili gayet akıcı ve anlaşılır. Bence anlaşılır kılmasının en önemli sebebi ise samimiyet. Kuru bir ideolojik anlatı yerine yaşanmışlıkların ağırlığı var sayfalarında.

"Biz ölümü seviyoruz, siz ise hayatı, bu yüzden biz kazanacağız."

Kitabın isminde geçen "Yol" metaforu ile hayat yolculuğunda karşılaşılan engellere, verilen kayıplara rağmen nefes alıp verdiğimiz sürece bu hayatın devam ettiğini, asıl meselenin sağa sola savrulmadan bu yolu onurlu bir şekilde tamamlamak gerektiğini söyleyebiliriz.

Kitapta dikkat çeken en önemli meselelerden birisi, Bergusi'nin mühendis olmasından dolayı olaylara bakış açısı da analitik oluyor. Disiplinin, hazırlığın, planlamanın ve stratejinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Direnişin sadece duygusal bir saman alevinden ibaret olmadığını, arka planda ciddi bir akıl ve fedakârlığın yattığını vurguluyor. Birilerinin zannettiği gibi bu direniş iki yıl önce 7 Ekim 2023 tarihinde başlamadı. Bu direniş uğruna nice yiğitler canlarını gözlerini kırpmadan feda ettiler. Kitaba dönecek olursak şöyle bir soru yönelteyim: Düşünün, hapishanedesiniz ve çıkmanız mümkün gözükmüyor. Buna rağmen inancınızı ne kadar diri tutabilir ya da ümitvar olabilirsiniz? Cevabını yine Bergusi'nin dilinden, kitaptan verelim:

"Kassam direnişçileri umutlu insanlardır. Özgür olarak uyanmayı; yıkılan kalenin taş yığınlarına, çocuklarıma, sevgili eşime, anneme, babama ve tüm sevdiklerime dönmeyi umut ediyorum. Yaşamama sebebim olan umutlar…"

Kitabımız Türkçe baskısına özel notlarla birlikte; dört önsöz dâhil toplam otuz bir konu başlığından oluşuyor ve tam iki yüz sayfa. Tavsiye isterseniz bu kitabı sadece Filistin meselesi ile ilgilenenlerin değil, insanlık onurunu, direncini ve inancı üzerine düşünen herkesin okumasını tavsiye ederim. Bir insanın hayatından olaylara daha yakından ve farklı pencerelerden bakma imkânına sahip olacaksınız. Sözlerimi kitabın arka kapağında yazan şu cümleler ile bitirmek istiyorum:

"Aydınlık yarınlar yakındır. Siyonistlerin, Allah'ın mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'dan gitmeleri yakındır. Filistin'in emperyalizmden, işgalden ve zulümden özgürlüğüne kavuşacağı günler çok daha yakındır."

Bir sonraki kitapta buluşmak duası ile…

Abdullah Galib Bergusi

Yoldaki Mühendis

Ekin Yayınları

Haziran 2021

İstanbul

200 Sayfa