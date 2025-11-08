Şiraze Dergisi’nin 32. Sayısı Yayımlandı (Kasım-Aralık, 2025)

Bir yılı daha geride bırakırken yıl boyunca takip edemeyeceğimiz kadar çok kitap raflardaki yerini aldı, yeni kalemler edebiyat ve düşünce dünyasına adım attı. Ancak bu sevindirici gelişmeleri gölgede bırakacak nice acı ve gözyaşı hep gündemimizdeydi. Filistin, Doğu Türkistan, Kırım ve zulüm gören bütün coğrafyalar felaha kavuşmadan bize huzur yok! Duamız odur ki 2026 yılına barış, huzur ve refah içinde merhaba diyelim.

Bu sayımızın dosyasına "Değişen Dünyada Kütüphane" ismini verdik. Zira kütüphaneler hepimizin bir şekilde yolunun düştüğü mekânlar olarak hayatımızda yer edindi. Ders çalışmak, araştırma yapmak, kitap okumak için imkân alanı sağlayan kütüphaneler, bundan sonra da var olacak. Ama bu var oluş, teknolojik yenilikler karşısında nasıl bir dönüşüme uğrayacak? Kurum ve kuruluş kütüphanelerinin ilçelere kadar ulaşması sevindirici elbette. Fakat bu irtibat ağına rağmen kütüphaneler yeterince faydalı olabiliyor mu veya verimli kullanılabiliyor mu, kütüphaneleri daha faal hâle getirmek için neler yapılabilir? Buna benzer sorulara cevaplar aradığımız dosyamız istifadeye açık olarak sizleri bekliyor.

Otuz ikinci sayımıza katkı sağlayan; Ali Güney, Ali Sali, Ali Utku, Atabey Kılıç, Cantürk Coşkun, Emine Batar, Erol Yılmaz, Funda Özsoy E., Galip Çağ, Genç Osman Geçer, Günay Kut, Hakan Yılmaz, Hanife Ünver, Hatice Aynur, İsmail Alper Kumsar, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Mehmet Fatih Birgül, Mehmet Ulukütük, Mustafa Kara, Necmettin Turinay, Nevzat Kaya, Ömer Lekesiz, Özlem Sert, Ramazan Minder, Recai Özcan, Sefer Göltekin, Selahattin Öztürk, Selçuk Küpçük, Semra Özen, Tahsin Yıldırım, Taner Beyoğlu, Yakup Öztürk, Yusuf Turan Günaydın ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.

"Önce Şiraze okunur, sonra kitaplar..."

Editör: M. Sedat Sert / Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz / Site: sirazedergisi.com