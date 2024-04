Süper Kahraman Babanın Süper Kahraman Oğlu: Invincible

Robert Kirkman'ın yazdığı, Cory Walker'ın çizdiği İnvincible1-Aile Meseleleri, Athika etiketiyle geçtiğimiz günlerde okurla buluştu. Kitabın yazarı 1978 doğumlu Kirkman, Amerikalı çizgi roman yazarı, senarist ve yapımcı. En önemli yapıtları arasında "The Walking Dead, Battle Pope, Invincible, Marcello Zombies, Outcast" yer alıyor, 2012 Inkpot ödülünün sahibi. Image Comics serisinde karakalemle çizdiği Invincible kitabının Amerikalı çizgi roman sanatçısı Cory Walker ise 1980 doğumlu. Popüler çizimleri arasında "Superpatriot, Invincible, Battle Pope, Science Dog" serileri var. (Wikipedia)

"Mark Grayson, tam da yaşıtları gibi. Amerika'da sıradan bir lisenin son sınıf öğrencisi. Okuldan sonra ve hafta sonları berbat bir yarı zamanlı işi var. Kızlara fena halde düşkün ama onları tam olarak anlayamıyor. Arkadaşlarıyla takılmayı, cumartesi geceleri de geç yatmayı seviyor (tabii ki iyi çizgi filmler başlayana kadar). Mark'ı ötekilerden ayıran tek şey, babasının dünyanın en güçlü süper kahramanı olması ve son zamanlarda onun da babasının güçlerini miras alıyormuş gibi görünmesi."

İlk bölümde reel hayatta yazar, fantastik âlemde ise süper kahraman bir babanın oğlu olan Mark'ın olağanüstü güçlerinin açığa çıkma zamanı geldiğini öğreniriz. İlk denemesinde çatıdan atlar ve hemen uçmaya başlar. Elmas çalan hırsızları yakalar. Bu arada geçici kostümü gerçek kimliğini ele vermez. Eve döndüğünde babası kostümünü çok komik bulur. Babasının kostüm tasarımcısına giderler. Peki, süper kahraman bir babanın süper kahraman oğlu olarak Mark'ın takma ismi ne, kostümü nasıl olabilir? İkonik tasarım konusunda anlaşırlar. Mark ertesi gün okulda zorbalığa uğrayan arkadaşını kurtarır. Müdürün uyarısında geçen bir sözcükten hareketle süper kahraman olarak mahlasını bulur: İnvincible (Yenilmez). Gündüzleri okul ve iş, geceleri ise suçluların peşindedir artık. İkinci bölümde ise Mark'ın babasının normal bir baba olmadığını, yıllardır bu konuyu ona anlatmaktan kaçındığını ama annesiyle birlikte artık oğullarının gerçeği öğrenme zamanının geldiğine karar verdiklerine şahit oluyor ve geçmişe gidiyoruz. Babanın asıl geldiği yer, dünyaya milyonlarca kilometre uzaklıkta, uzayın derinliklerinde dünyanınkine benzer bir güneş sistemi içerisindeki Viltrum gezegeni. Uçan, hızlı koşan ve çok güçlü insanlara benzeyen varlıkların yaşadığı bir yer burası. Ütopik, mükemmel bir refah toplumu hüküm sürer; hastalık, cinayet ve savaş yoktur. Ölüm olup olmadığını şimdilik bilmiyoruz. Gezegeni yöneten konsey, az gelişmiş toplumları kendi seviyelerine taşıma tartışmasında oy birliğiyle olumlu karar verir. Gelişime açık öteki gezegenleri keşfetme kararı alınır. Kendi medeniyetlerini korumak için dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı savunma sistemleri kurarlar. Amaç gezegenlerin yüzeyine bilim insanları gönderip medeniyetin teknolojik gelişimine yardım etmektir. Viltrum'un en gözde işi Dünya Geliştirme Komitesi'nde çalışmaktır. Baba, görev alır ve gezegenleri keşfe çıkar. Üçüncü yılında dünyaya gider. Başlangıçta reddedilen dünya geliştirme planı konusunda pes etmez, sunduğu alternatif çözüm sonunda kabul edilir: dünyaya gitmek ve afetlere, canavarlara, savaşlara karşı oranın tek koruyucusu olarak kendisini medeniyetin ayakta kalmasına adamak, en önemlisi de bir daha asla geri dönmemeyi kabul etmek.

Ok yaydan çıktı bir kere, Aile Meseleleri serisinin ilk kitabıyla birlikte Kirkman'ın dünyasına hızla sürükleniyoruz, geri dönüşü olmayan bir yola girdik bir kere. Invincible, eskimeyen moda tabirle hikâyesi eğlenceli, olay akışı tempolu ve çatışmaları enerjik bir seri. Hikâyeye farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor gibi görünüp hiçbir şey anlatmayan süper kahraman odaklı çok satar çizgi romanlardan farklı bir yerde duruyor. Yapısalcı açıdan yaklaşıldığında bildik kalıpların tekrarı tabii ki söz konusu ancak elimizde parodi değil gerçekten nitelikli bir süper kahraman kitabı olmak isteyen çizgi roman gibi bir çizgi roman var. Tanıdık motiflere farklı bir bakış açısıyla yaklaşırken özgün karakter, atmosfer ve üslup yakalamayı başarıyor. Uzun soluklu olmasına karşılık özlü, yalın, akıcı ve özenle işlenmiş hikâyesiyle bu saatten sonra yeni bir şey çıkmaz denen türün merkezine gayet sağlam bir biçimde demir atıyor. Cory Walker'ın detaya boğulmayan duru, ilk okumada anlaşılır hikâye anlatımı, mat karakter yaratımı, kaygan tasarımları, özgün ve stilize görselleştirmeleri… Karakterler her an karşımıza bir yerlerden çıkacakmış gibiler. İlk karşılaşmada hemen oturup muhabbete başlayabiliriz izlenimi yaratıyorlar. Mark'ın annesi her anlamda özgün bir karakter. Evin erkekleri isterlerse dünyanın öbür ucuna gitsinler onun yaşadığı gerginlik ve fantastik olaylara gerçekçi yaklaşımı kurmacaya farklı bir boyut katıyor. Invincible'ın hikâyesini bu kadar bağlayıcı ve merak dolu kılan en önemli etken ise Mark'ın fantastiğin ve reel dünyanın uyumlu biçimde iç içe geçmiş dünyasında gidip gelmesi gerçeği.

Kurt Busiek'in önsözde dediği gibi:

"Umutsuzca her yeni seriye, her yeni karaktere doğru çekilecek, bir sonraki bölümde ne olacağını beklerken diken üstünde olacaksınız. İşte bir fanatik daha. Bu kitabı arkadaşlarınıza tavsiye edeceksiniz, internette yayacaksınız. Hatta kendinizi, benim gibi bu cehennem zebanisi için beleşe çalışırken bile bulabilirsiniz. O zaman size sahip olacak. Ve Kirkman, asla rahat bırakmaz".

Invincible

Robert Kirkman& Cory Walker

Athika Books

Şubat 2024

Çizgi Roman.