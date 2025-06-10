Aydos Dergisiʼnin 38. Sayısı Yayımlandı

Bazı dergiler insanın içine işler; ses olur, yara olur, umut olur. Aydos dergisi, işte bu seslerden birisi. 38. sayısıyla okurla buluşan dergi, sadece edebiyatı değil, insanı, vicdanı, hakikati ve hakikatin susturulduğu yerlerde yazının gücünü merkeze alıyor.

"Yaza yaza var olmayı öğreniyoruz. Hem kendimizi hem insanlığı ihya etmek, inşa etmek için yazmak eylemine sığınıyoruz. Bizim de ibadetimiz bu."

Genel Yayın Yönetmeni Sıddık Ertaş, ön sözünde okura sadece bir merhaba değil, adeta bir hesap bilinciyle sesleniyor: "Mahşer günü şairler, yazarlar da hesap verecektir. Hem yazdıklarından hem de yazmadıklarından." Bu cümle Aydos'un tavrını netleştiriyor: estetik kadar etikle de ilgilenen, sanatı yalnızca bir ifade biçimi değil, aynı zamanda bir duruş, bir sorumluluk alanı olarak gören bir anlayış.

Her metinde başka bir hayat, başka bir çağrı var. Mustafa Zahid Ergün'ün öyküsü "Bunu Bana Yapmayacaktın", sistemin çarklarında sıkışmış, insanlığını korumaya çalışan bireyin iç çatışmalarını taşlayan, yer yer mizahi, yer yer trajik bir metin. Bürokrasiyle, kibirle, yozlaşmayla hesaplaşan bir monolog gibi akıyor: "Sen pasif agresif kartını oynarsan, ben de obsesif kompulsif depresif tarafımı çıkarırım!"

Bu öfke yalnız değil. Ulaş Konuk'un şiiri "Dağdan İnen", şehirle çürüyen değerleri işaret eden çağdaş bir ağıt gibi:

"Dağdan inen aç kurttan şehirdeki aç köpek

Daha tehlikelidir; hem ahmak hem de korkak." Bu dizeler sadece şiirsel değil, sosyolojik bir alarm.

Rıdvan Temiz'in "Japon Kiraz Çiçekleri" şiiri ise başka bir tondan sesleniyor. Hassas, içli, imgelerle dolu bir dokunuşla insan ruhunun kırılganlığını anlatıyor:

"İşte böylece günün aymasını bekliyor Japon kiraz çiçekleri

Güneşe ilk kavuşan onlarmış gibi..."

İki nadide çeviri de bu sayının mücevherlerinden: Cengiz Tomar'ın çevirdiği İbnü'l-Farız'dan "Kalbim Bana Söylüyor ki" ve Nasır Rabah'tan "Kuşların Şeyhi", sufî duyarlılıkla yazının maneviyatla buluştuğu satırlar sunuyor.

Bu manevi derinliğin yanına hüzün ve içlenişle yazılmış şiirler de eşlik ediyor. Adnan Berber'in "Saltanat Gölgesi", görünmeyen acıların yükünü dile getiriyor. Abdurrahman Varal'ın "Bebeklik Fotoğrafı" şiiriyse nostaljik ve yumuşak bir dokunuşla çocukluk hatıralarına uzanıyor:

"Ufka bir adım bile yaklaşamam

Küçük ayaklarla çiğnenmedikçe bu caddeler"

Yusuf Tosun, "Akif Okuma Günlüğü" ile Mehmet Akif'in dizeleri üzerinden bugünü okuyor. Akif'in sorumluluk çağrısını kendi hayatında nasıl taşıdığını, satır aralarına yerleştirdiği notlarla paylaşıyor. Bu metin, hem bir okuma günlüğü hem de entelektüel bir vicdan muhasebesi.

Emre Gül, Şehre Uzak Bir Tepeden Bakarken şiirinde kent yaşamının görünmeyenlerini uzak bir tepeden resmediyor:

"bu dumanlar havaya yükselen demirler niçin konuşmaz

niçin konuşmaz yamalı pantolonlar"

Ömer Tarhan ise üç kelimeyle koca bir öykü kuruyor: "Üç Kelime" başlıklı kısa şiiri, yitimin ne kadar sade ama sarsıcı ifade edilebileceğinin örneği.

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Dergideki eserler şu şekilde sıralanmış