Aydos Dergisiʼnin 38. Sayısı Yayımlandı
Bazı dergiler insanın içine işler; ses olur, yara olur, umut olur. Aydos dergisi, işte bu seslerden birisi. 38. sayısıyla okurla buluşan dergi, sadece edebiyatı değil, insanı, vicdanı, hakikati ve hakikatin susturulduğu yerlerde yazının gücünü merkeze alıyor.
"Yaza yaza var olmayı öğreniyoruz. Hem kendimizi hem insanlığı ihya etmek, inşa etmek için yazmak eylemine sığınıyoruz. Bizim de ibadetimiz bu."
Genel Yayın Yönetmeni Sıddık Ertaş, ön sözünde okura sadece bir merhaba değil, adeta bir hesap bilinciyle sesleniyor: "Mahşer günü şairler, yazarlar da hesap verecektir. Hem yazdıklarından hem de yazmadıklarından." Bu cümle Aydos'un tavrını netleştiriyor: estetik kadar etikle de ilgilenen, sanatı yalnızca bir ifade biçimi değil, aynı zamanda bir duruş, bir sorumluluk alanı olarak gören bir anlayış.
Her metinde başka bir hayat, başka bir çağrı var. Mustafa Zahid Ergün'ün öyküsü "Bunu Bana Yapmayacaktın", sistemin çarklarında sıkışmış, insanlığını korumaya çalışan bireyin iç çatışmalarını taşlayan, yer yer mizahi, yer yer trajik bir metin. Bürokrasiyle, kibirle, yozlaşmayla hesaplaşan bir monolog gibi akıyor: "Sen pasif agresif kartını oynarsan, ben de obsesif kompulsif depresif tarafımı çıkarırım!"
Bu öfke yalnız değil. Ulaş Konuk'un şiiri "Dağdan İnen", şehirle çürüyen değerleri işaret eden çağdaş bir ağıt gibi:
"Dağdan inen aç kurttan şehirdeki aç köpek
Daha tehlikelidir; hem ahmak hem de korkak." Bu dizeler sadece şiirsel değil, sosyolojik bir alarm.
Rıdvan Temiz'in "Japon Kiraz Çiçekleri" şiiri ise başka bir tondan sesleniyor. Hassas, içli, imgelerle dolu bir dokunuşla insan ruhunun kırılganlığını anlatıyor:
"İşte böylece günün aymasını bekliyor Japon kiraz çiçekleri
Güneşe ilk kavuşan onlarmış gibi..."
İki nadide çeviri de bu sayının mücevherlerinden: Cengiz Tomar'ın çevirdiği İbnü'l-Farız'dan "Kalbim Bana Söylüyor ki" ve Nasır Rabah'tan "Kuşların Şeyhi", sufî duyarlılıkla yazının maneviyatla buluştuğu satırlar sunuyor.
Bu manevi derinliğin yanına hüzün ve içlenişle yazılmış şiirler de eşlik ediyor. Adnan Berber'in "Saltanat Gölgesi", görünmeyen acıların yükünü dile getiriyor. Abdurrahman Varal'ın "Bebeklik Fotoğrafı" şiiriyse nostaljik ve yumuşak bir dokunuşla çocukluk hatıralarına uzanıyor:
"Ufka bir adım bile yaklaşamam
Küçük ayaklarla çiğnenmedikçe bu caddeler"
Yusuf Tosun, "Akif Okuma Günlüğü" ile Mehmet Akif'in dizeleri üzerinden bugünü okuyor. Akif'in sorumluluk çağrısını kendi hayatında nasıl taşıdığını, satır aralarına yerleştirdiği notlarla paylaşıyor. Bu metin, hem bir okuma günlüğü hem de entelektüel bir vicdan muhasebesi.
Emre Gül, Şehre Uzak Bir Tepeden Bakarken şiirinde kent yaşamının görünmeyenlerini uzak bir tepeden resmediyor:
"bu dumanlar havaya yükselen demirler niçin konuşmaz
niçin konuşmaz yamalı pantolonlar"
Ömer Tarhan ise üç kelimeyle koca bir öykü kuruyor: "Üç Kelime" başlıklı kısa şiiri, yitimin ne kadar sade ama sarsıcı ifade edilebileceğinin örneği.
Edebiyat uzun bir yol. Yolculuk için eserlerinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz.
Dergideki eserler şu şekilde sıralanmış
- Müştehir Karakaya / Bir Seher Vaktinde İndim Bağlara
- Suavi Kemal Yazgıç / Son Nefes
- Burhan Tuz / Atları Dostlarınca Terk Edilmiş
- Nurettin Durman / İtiraf
- Mustafa Karasoy / Gökçe Öfke Yersiz Korku ve Sabah Zikri
- Kemalettin Bal / Ansızın
- Ulaş Konuk / Dağdan İnen
- Erol Erdoğan / Köyden İstanbul'a Göçünce Bendeki Anlamı Değiştiren Çam Ağacına Dair
- Vahdettin Oktay Beyazlı / Şiirimi Kaybettim Okuru Hükümsüzdür
- Rıdvan Temiz / Japon Kiraz Çiçekleri
- Kenan Çayıroğlu / Mavi Mezarlık
- Kazım Gök / Kıymık Desenli Kelebek
- Mustafa Zahid Ergün / Bunu Bana Yapmayacaktın!
- Abdulnasır Doğru / Seyit ve Kar
- Mustafa Uçurum / Az Kuru Az Pilav
- Sevda Deniz K. / Umut
- Hayrettin Taylan / Cemal Süreya Şiiri ve Sapmalar
- Ahmet Hakan Karataş / Fare ile Tilki
- O. Henry / Çeviren: Burcu Çokgörmez- Son Yaprak
- Emine Yıldız Er / Yağ ve Toz
- İbnu'l Fariz / Çeviren: Cengiz Tomar- Kalbim Bana Söylüyor ki
- Nasır Rabah / Çeviren: Cengiz Tomar- Kuşların Şeyhi
- Ömer Faruk Yelkenci / Granit Yakamozlar
- Emre Gül / Şehre Uzak Bir Tepeden Bakarken
- Emre Gül / Telguelle
- Adnan Berber / Saltanat Gölgesi
- Hatice Ermiş Özdemir / Sesim Çıkmadı Buralarda
- Mustafa Işık / Ayaza Kesilir Gün
- Abdurrahman Varal / Bebeklik Fotoğrafı
- Cihat Barış / Ateş Üşüsün
- Ömer Tarhan / Üç Kelime
- Büşra Nur Yılmaz / Sana Bakarken Yazdığım
- Orhan Türkan / Ebabil Saati
- Emre Çelik / Unutulmuş Zamanın Gölgesi
- Fatma Cengiz / Bilirim
- Ahmet Hakan Karataş / An
- Mehmet Ali Tek / Suyun Ayak Sesleri
- Mehmet Çevik / Kirli Elleri de Sen mi Yarattın
- Enes Bülbül / Tablo
- Ata Efe Şenel / Karabasan
- Bahtiyar Ermiş / Meşgul Müşkül Çınlamalar - 4
- Mehmet Mazak / Boğaziçi Mehtap Alemi ve Kültürü
- Gül Tanrıverdi / Mantı Bahaneydi
- Yusuf Tosun / Akif Okuma Günlüğü
- Özlem Dizman / Nedensiz
- Doğukan Şahin / Lavanta
- Ercan Er / Yaşlı Filler, İşid ve Şiddet Kavramı
- Ahmet Yılmaz / Şairin Ölümü
- Rabia Efe Coşkunlu / Serap
- Orhan Emektar / Altı Yüz Yirmi Dört
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 10.06.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 22:52