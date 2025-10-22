Multibem Yayınları’ndan Doğayı Keşfediyorum Serisi

Kitaplar, insanlara doğru ve kalıcı bilgiyi, bir hafıza olarak sunan bilgi hazineleridir. Geçmişten günümüze insanların bilgi edinmede temel kaynakları olan kitaplar, insanların anlam üretiminin, sahip olduğu bilgi, beceri, tecrübe, hakikat arayışlarının da birer yansımasıdır. İnsanlık bu bakımdan kitaplarda, kitaplar da insanlardadır. Okumanın önemine dair her daim nasihatlerle büyütülen bir neslin temsiliyiz. Okumanın gerekliliğine dair veciz sözlerle, okumaya teşvik etmek, okuma dışındaki eylemleri belirli bir süreliğine bir kenara bırakıp, okumanın o büyülü dünyasına dâhil olmak için çoğu zaman zorlayıcı, bazı zaman teşvik edici, nihai zamanlarda mecburi okumalarla okumalarımızı yaptık.

Günümüzün artan teknolojik imkânları, okur-yazarlık seviyesini artırsa da bazı unsurlarda aşınmalara da sebebiyetler verdiği herkesin malumu. Bizim açıklamamız belki de biraz daha malumun ilanı olacaktır ama günümüz çocukların şanslı mı, şansız mı olduğunu biraz konuşmak lazım.

Artan teknolojik imkanlar dolayısıyla yeni neslin okuma biçimleri farklı unsurlara doğru kaydığı muhakkak. Ekranlardan okunan resimler, short videoalar, okumanın başkaca türlüsü olarak kabul edilir hale geldi. Ama kanaatimizce bu tür okumalar, okumaktan ziyade, görmek olarak anlam kazanmaktadır.

Bir kitabı okumak gibi değildir bir ekranı okumak. Bu yüzden ekrandan ziyade kitaba, kitabî olana yönlendirmek lazım. Aksi takdirde ekran bağımlılığın yol açacağı sorunlara katlanmamız gerekecek. Ekran önüne kitapları koymadıkça, bir ilerleme kaydedemeyeceğiz. Ekran hayatımızın her alanında iken kitaplar neden her alanımızda değil? Bunu düşünmemiz lazım. Okumaları arttırabilmek, kitapla olan ünsiyeti çoğaltmak için çabalamamız, bireysel anlamda olduğu gibi toplumsal anlamda da bunu yapmamız lazım.

Kitaba ve kitabî olanı yaymaya çabalayan birçok yayınevi, yazar, platform mevcut. Şuan bu yazıyı yazdığımız kitaphaber, bu işi temiz bir şekilde yapma gayreti içerisinde olan nadide yerlerden biri. Bu bakımdan çabaların birleşimi, yayınevi, yazar, okur, yayın platformları birleşerek ortak çalışmalar yaparak okurları, okumaları, kitapları ve çalışmaları arttırmalı.

Bu konuda en çok iş kanaatimizce çocuk-gençlik eserlerine düşmektedir. Son 15-20 yıllık süreç içerisinde ülkemizde çocuk yayıncılığı konusunda önemli işlere imza atıldı. Çocuk yayıncılığımız sınıf atladı. Gerek baskı kalitesi, gerek resimleme teknikleri, anlatım biçimleri ile çocuk yayıncılığında artık gözümüzün arkada olmadığını söyleyebilirim. Yakın zamanda kitapları ile tanışma imkânı elde ettiğim Multibem Yayınları da bu yayınevlerinden biri. Şimdilik 3 kitabını inceleme imkânı elde ettim. Bu 3 kitap Doğayı Keşfediyorum seti dâhilinde çocukların doğa, hayvan, habitat farkındalıklarını arttıracak eserler arasında.

Ormandaki Son Ağaç, özellikle küresel ısınma, iklim konuları, çevre, doğa bilinci ekseninde okunacak bir eser. 5 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden bu eser, doğa sevgisi ile birlikte geri dönüşümü – eserde bu ileri dönüşüm olarak aktarılıyor- çocuklara zevkli görsellerle ve iyi bir anlatımla sunmaktadır.

Doğadan Origami – El becereisini ve hayal gücünü geliştiren bu eser, etkinlikli kitap diyebileceğimiz türden bir eser. Eser, video destekli origami rehberi ile, içinden çıkartılabilir özel origami kağıtları ile çocuklarla geçirilecek vakti daha verimli ve değerli bir hale getirmektedir.

Böcek Asansörü, yine doğayı, böcekleri tanımak için çocuklara dikkat çekici bir şekilde sunan, görselletirmeleri çok iyi, anlatımı akıcı ve çocuğu kitaba dahil edici nitelikte.

Çocuk kitapları, büyük emekle, büyük özveriyle hazırlanan eserler arasındadır. Bu eserlerin ortaya çıkma süreçlerinin çok sancılı olduğunu söylemeliyim. Eserin sadece metinle değil, belirli oranda resim ve belirli oranda metnin birer sanat eseri halinde sunulmasıyla hazırlanıyor. Kâğıdından, kullanılan boyasına kadar çocukların dikkatini okumaya, kitaba çekecek şekilde uzmanlarla çalışılıyor. Multibem'in incelemeye aldığımız bu eserlerinde de bunları görmek mümkün.