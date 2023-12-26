Eskader 2023 Yılı Kültür Sanat Ödülleri Açıklandı

2022 yılı ödüllerini Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde yapılan törenle sahiplerine ulaştıran Edebiyat Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (ESKADER), yapılan toplantıda 2023 yılı kültür sanat ödüllerini açıkladı.

ESKADER Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, dernek üyeleri ve kültür sanat çevresinden birçok kişinin katkılarıyla 2023 yılında yayınlanan kitaplar ve yapılan kültürel çalışmaların değerlendirilerek 23 dalda birbirinden önemli eser ve eser sahibi tespit edildiğini ve bu listede "Özel Ödül"ün Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın öğrencilerinden Tanzimat, Meşrutiyet, Milli mücadele ve Cumhuriyet dönemi edebiyat araştırmalarıyla tanınan bilim adamı Prof. Dr. Birol Emil'e verildiğini belirtti.

Prof. Dr. Kaplan'ın bir başka öğrencisi Prof. Dr. Zeynep Kerman, hocaların hocası olarak bilinen, dil, tarih ve kültür çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu ile başta Panaroma 1453 gibi birçok önemli görsel yapımın öncü ismi Hâşim Vatandaş "Üstün Hizmet Ödülü" sahibi oldu. Şerif Eskin, Erol Ülgen, Osman Suroğlu, Vural Kaya, Bayram Bilge Tokel, Leyla Şerif Emin, Selvigül Kandoğmuş, Fethi Erhan, Turan Türkmenoğlu, Halil Ziya Doğruöz, Salih Turhan, Bekir Sıddık Soysal, Alper Lütfi Göncü, İsmail Karakurt, Tuncer Baykara, Mehmet Narlı farklı kategorilerde ödül alan isimler arasında… "En İyi Film" olarak yönetmen ve senarist Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil"i belirlendi. Yılın romanı Şule Köklü'nün "Sır Nihan Oldu", en iyi TV programı "Anıların İzinde" ile Fehmi Atay; yılın dergisi Duran Boz yönetimindeki "Yitik Söz", Hattat Hamid'in talebesi Kâmil Nazik yıllardır sürdürdüğü başarılı sanat hayatı ile Klasik sanatlar alanında ödüle layık görüldü. Yargıcı, 2024 yılının Nisan ayında yapılacak bir törenle ödüllerin takdim edileceğinin planlandığını belirtti.

Her yıl kamuoyunda ilgiyle beklenen ESKADER 2023 Ödülleri'nin türleri ve sahipleri:

Araştırma: Şerif Eskin İnkılâp Edebiyatı adlı eseri ile (Dergâh Yayınları)

Biyografi: Erol Ülgen Son Şeyhü'l-Muharirin Ahmet Kabaklı adlı eseri ile.

Çizgi: Osman Suroğlu yıllardır yaptığı karikatürler, çizgi dünyasına getirdiği yenilikler ve üstün ifade gücü ile.

Çocuk Edebiyatı: Vural Kaya Bir Kardeşlik Bildirisi Yaz Yıldızlara adlı eseri ile ( Şule Çocuk)

Deneme: Bayram Bilge Tokel Sular Mürekkep Olsa adlı eseri ile ( Muhit Kitap )

Dergi: Yayın yönetmeni Duran Boz yayınladığı Yitik Söz adlı dergi ile (Kahramanmaraş).

Dil: Leyla Şerif Emin Türkçenin Rumeli Yakası adlı eseriyle ( Büyüyen Ay Yayınları)

Gezi: Selvigül Kandoğmuş Şahin Kadim Şehirler adlı eseriyle (Okur Kitap)

Günlük: Fethi Erhan (Hazırlayan) Bir Hac Yolculuğunun Günlükleri, Abbas Hilmi Erhan adlı eser ile ( Dergâh Yayınları)

Hatıra: Turan Türkmenoğlu Sahaflar Çarşısında Görüp İşittiklerim adlı eser ile ( Ötüken Neşriyat)

Hikâye: Halil Ziya Doğruöz Müzmin Susuzluk adlı eser ile ( Ötüken Neşriyat)

Klasik Sanatlar: Hattat Kâmil Nazik yıllardır sürdürdüğü başarılı sanat hayatı ile

Müzik: Salih Turhan, Taş Plak Türkü Külliyatı ve Darül Elhan Halk Müziği Külliyatı adlı eserleriyle.

Portre: Bekir Sıddık Soysal, Simalar ve Dünyalar adlı eseriyle ( Bengü Yayınları)

TV Programı: Fehmi Atay "Anıların İzinde" adlı TV programı ile (Vav Televizyonu)

Roman: Şule Köklü Sır Nihan Oldu eseri ile (Şule Yayınları)

Sinema: Yönetmen ve senarist Bekir Bülbül "Bir Tutam Karanfil" filmi ile

Şehir Kitabı: Alper Lütfi Göncü Niğde Şehrengizi adlı eseriyle (Kent Araştırmaları Enstitüsü)

Şiir: İsmail Karakurt Gözağaç adlı eseriyle ( Kayıt kitap)

Tarih: Prof. Dr. Tuncer Baykara Cumhuriyetin 100. yılında Türk Tarihçileri adlı eseriyle (Bilgeoğuz Yayınları)

Tenkit: Mehmet Narlı Eleştirinin Eleştirisi adlı eseriyle ( Muhit Kitap)

Üstün Hizmet Ödülleri:

Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu,

Prof. Dr. Zeynep Kerman,

Haşim Vatandaş.

Özel Ödül: Prof. Dr. Birol Emil