Hece 324. Aralık 2023 Sayısı Çıktı

Hece'324 Aralık 2023 Sayısı Tanıtım Bülteni

Hece dergisinin Aralık 2023 sayısı Filistin direnişine selam durarak, şühedasına tazimle

hazırlandı.

Hece 324, Zeynep Hilal Özder'in "Kalbimiz Gazze'de" isimli illüstrasyon çalışmasıyla açılıyor.

İbrahim Demirci'nin "Kim Kimi Ne Zaman Nerede Niçin Nasıl Sınar?" adlı Eşik yazısının ardından şiir

bölümü başlıyor.

Hece 324'te şiirlerin tamamı Filistin için: Hüseyin Altınsoy "Keçe", Âtıf Bedir "Tanrın Kimdir

İsrail?", Mehmet Aycı "Melun", Ayşe Çelikkaya "Filistin'de Son Salıncak", Yunus Emre Altuntaş "Ey

İsrail Nedir Elinden Gelen Rüzgâra Karşı?", Mustafa Uçurum "İçindeki Dalgayı Susturamıyor Gazze"

ve Çeviri Şiir'de İbrahim Demirci tarafından çevrilen Tahir Bekri'nin "Gazze'ye Selam".

Zeynep Arslan'ın hazırladığı "Edebiyat Gündemi"nde Filistin'de yaşananların son bir ayda

edebiyata nasıl yansıdığı "Özgür Filistin ve Yüce Halkına…" başlığı ile ayrıntılı biçimde ele alınıyor.

Derginin bu sayısında Filistin'de olan biteni özetleyen yazısı ile Mücahit Gültekin "Aksa Tufanı"

başlıklı yazısıyla, Neslihan Demirci " Adania Shibli'nin Küçük Bir Ayrıntı adlı romanı üzerinden

Filistin değerlendirmesiyle ve Turan Kışlakçı "Muhammed İkbal'ın Filistin Topraklarında Yankı

Bulan Sesi" adlı şiir inceleme yazısı ile yer aldı.

Hece 324'in dosyası "Çağdaş Irak Türkmen Şiiri" başlığını taşıyor. Editörlüğünü Mehmet

Ömer Kazancı'nın yaptığı dosyanın şairleri şöyle: Necmettin Esin, Hasan Görem, Osman Mazlum,

Ali Marufoğlu, Nesrin Erbil, Salah Nevres, Remzi Çavuş, İsmet Özcan, Suphi Saatçi, Nusret

Merdan, Mehmet Ömer Kazancı, Rıza Çolakoğlu, Münevver Molla Hassun, Hüsam Hasret, Kemal

Beyatlı, Mustafa Ziya, Ayhan Haceroğlu, Ayhan Reşit Orankay, Diyar Erbil, Mehmet Ferit

Erbiloğlu, Ali Çolakoğlu, Erkan Karakaş.

Ayın söyleşisini Ayşe Hicret Aydoğan, Selahaddin Yusuf'la son romanı Umudun Göğe

Yükselişi ekseninde yaptı.

"Yazıya Niçin ve Nasıl Başladınız?" bölümünün ikinci konuğu öykü ve roman yazarı Mihriban

İnan olurken, "Bir Roman Hakkında" başlığı altında Şeyma Sarı "Unutmak Hatırlamak ve Ölüm

Üçgeninden Hikâyelerle Kurtulanların Hikâyesi" başlığı ile İlyas Huri'nin konusu Filistin mülteci

kamplarında geçen Güneşin Kapısı adlı romanını ele aldı.

Yakın Bakış'ta Perdedeki Öykü/ Öyküden Sinemaya Uyarlamalar kitabı merkeze alındı.

Rüveyda Durmaz Kılıç, kitabın yazarı Hatice Bildirici ile bir söyleşi yaparken kitap hakkında

değerlendirme yazısını "Öyküyü Zihninde Gör! Perdedeki Öykü" başlığıyla Ali Necip Erdoğan

kaleme aldı.

"Çevirmenin Sesi"nde Zeynep Arslan, Ökkeş Hengil ile söyleşi yaptı.

Ahmet Melih Karauğuz "Sisli Havada Sessiz Sinema", G. Senem Kıcıman "Akıllı Düşünene

Kadar" adlı denemeleriyle Hece 324 yerlerini aldılar.

Tuba Dere "Eşyanın Fısıldadığı" bölümünde "Odalar ve Sofalar" adlı yazısıyla, Mehmet Solak

"Başka Bakış" bölümünde "Güncel Kıskacı" adlı denemesiyle, İsmail Karakurt "Ağaç Günlüğü"

bölümünde "İncirler Yuvarlanır Birbirine" adlı denemesiyle, Şükriye Şen "Tokat'a Özür" adlı gezi

yazısıyla, "Ahlat Günlüğü"nde Kudret Ayşe Yılmaz "Bir Ahlat Efsanesi" adlı yazısıyla, Behçet Darğın

"Sanatçının Evliliği" adlı Herman Hesse değerlendirmesiyle, Mehmet Aycı "Adresi Kendi" adlı

portre yazısıyla, Beyhan Keçeli "Kırılmaz Kabuklarıyla 'Öteki': İnsanlığımı Yitirirken" başlıklı roman

eleştirisiyle, Belkıs Kılıç Hermann Schmidt'ten çevirdiği İngeborg Bachmann biyografisiyle,

Mehmet Karataş "Yüzyıllık Yalnızlık" değerlendirmesiyle, Muhsin Duran ise merhum Recep

Seyhan'ı andığı "Saliç Yetim Kaldı" isimli yazsıyla Hece 324'te.