Kardelen Çocuk Dergisiʼnin 20. Sayısı Yayımlandı

"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk'un 20. sayısı umutla, heyecanla, birbirinden güzel içeriklerle çocukları selamlıyor.

Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 20. sayısı çocukların tatil heyecanını en güzel metinlerle, çizimlerle ve etkinliklerle paylaşıyor.

Elif Tokkal, 20. sayının giriş yazısında tatili verimli geçirmeleri için çocuklara tavsiyeler veriyor, "Kardelen Çocuk 20. Sayısıyla tatil keyfinize bambaşka bir güzellik katacak. Kardelen, birbirinden güzel hikayeler, şiirler, gezi yazıları, çizgi roman, deneme ve masallarla sizlere umut ve heyecan vermeye devam ediyor. Tatilinizin son haftalarında bol bol okuyun ve dinlenin." diyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş ve Prof.Dr. Özkan Sapsağlam'ın yer aldığı derginin 20. sayı çizerleri Cansu Çarıkçı (kapak), Cemile Ağaç Yıldırım, Cansu Çarıkçı ve Osman Büyükmutlu.

Kardelen Çocuk 20. sayısındaki metinler ise şöyle sıralanıyor: