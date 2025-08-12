Kardelen Çocuk Dergisiʼnin 20. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

12.08.2025
"Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk'un 20. sayısı umutla, heyecanla, birbirinden güzel içeriklerle çocukları selamlıyor.

Dergi, Telekom E-Dergi ile tded.org.tr sitesinden okunabiliyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un 20. sayısı çocukların tatil heyecanını en güzel metinlerle, çizimlerle ve etkinliklerle paylaşıyor.

Elif Tokkal, 20. sayının giriş yazısında tatili verimli geçirmeleri için çocuklara tavsiyeler veriyor, "Kardelen Çocuk 20. Sayısıyla tatil keyfinize bambaşka bir güzellik katacak. Kardelen, birbirinden güzel hikayeler, şiirler, gezi yazıları, çizgi roman, deneme ve masallarla sizlere umut ve heyecan vermeye devam ediyor. Tatilinizin son haftalarında bol bol okuyun ve dinlenin." diyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Murat Ertaş ve Prof.Dr. Özkan Sapsağlam'ın yer aldığı derginin 20. sayı çizerleri Cansu Çarıkçı (kapak), Cemile Ağaç Yıldırım, Cansu Çarıkçı ve Osman Büyükmutlu.

Kardelen Çocuk 20. sayısındaki metinler ise şöyle sıralanıyor:

  • SİLSİLE – Abdullah Harmancı
  • FASÜLYE VE SERÇE – Ayşegül Sözen Dağ
  • AKLIMA DÜŞEN PEŞİME DÜŞER BENİM – Vural Kaya
  • KALPTEN PİŞEN GÜN – İlknur Yılmaz
  • Gezgin Çelebi: TAŞIN DİLİ – Elif Tekeli
  • Tefekkür Soruları: SES TELLERİMİZ NASIL ÇALIŞIR? – Zeynep Kaya
  • Fısır Fısır: KAYIP İLHAM – Osman Büyükmutlu
  • KALBİN KULAKLARI ÇINLARSA – Elif Konar Özkan
  • CURCUNA – Salih Erayabakan
  • HAYVANLAR ALBÜMÜ – Ümit Yaşar Özkan
  • Tarih Mektebi: OSMANLI'DA BİR MİSAFİRLİK HATIRASI – Ayşegül Çakır
  • ŞEMSİYELİ KAPLUMBAĞA – Yeşim Işkın
  • BAKÜ GEZİSİ – Muammer Ulutürk
  • Orda Bir Köy Var Uzakta: DEDEMİN TRAKTÖRÜ – Dilek Erdoğan
  • TINGIR MINGIR DALA DALA – İlknur Öztürk
