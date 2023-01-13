Kitaphaber Yazarlarını En Çok Etkileyen Kitaplar (2022), Kara Tahta, Kitaphaber

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Kitaphaber Yazarlarını En Çok Etkileyen Kitaplar (2022)

13.01.2023 09:00 - Kitaphaber
Kitaphaber Yazarlarını En Çok Etkileyen Kitaplar (2022)

Kitaphaber yazarlarımıza 2022 yılında okudukları ve etkilendirleri kitapları sorduk. Aşağıdaki cevapları aldık.

Necla Dursun

Şiir:

  • Rabie Raşid - Çakıl Taşları
  • Hatice Durgud - Enhar-ı Aşk
  • Soner Güvendir - Lal

Roman:

  • Goran Voynoviç - Vatanım Yugoslavya

Kişisel Gelişim:

  • Mark Wolynn - Seninle Başlamadı

Öykü:

  • Mustafa Kutlu - Chef
  • Jules Verne - Zacharius Usta
  • Ömer Seyfettin - Pembe İncili Kaftan

Deneme:

  • Mehmet Mazak - Şehrin Sesi

Inceleme-Arastirma:

  • Filmin Dili Kurgu - Murat Toprak

Resul Bulama

Roman:

  • Don Quijote - Cervantes
  • Beş Katlı Binanın Altıncı Katı - Anar Rızayev
  • Düş Kesiği - Güray Süngü
  • Yalnızlar - Tarık Buğra
  • Bekleyiş - Ha Jin

Öykü:

  • Ama Fareler Uyurlar Geceleyin - Borchert
  • Gömleğin Biri - Ahmet Akarsu
  • Lorem İpsum - Selman Nuriler
  • Sesler, Yüzler, Sokaklar - Neşe Cengiz

Kurgu Dışı:

  • Mühürlenmiş Zaman - Tarkovski
  • Kötülük Estetiği - Hacer Selçuk
  • Edebiyat Kuramları Ve Eleştiri - Berna Moran

Şiir:

  • Hafız Divanı - Hafız-ı Şirazi
  • Ariel ve Seçme Şiirler - Sylvia Plath
  • Kağıda Sarılı Rüzgar - A. Ali Ural
  • Yarım Ağız Türkü - Ali Seyyah

Ülker Gündoğdu

  • Çiçek Senfonisi - Özdemiz Asaf
  • Bilinmeyen Adamın Öyküsü - Saramago
  • Tanrısal Öngörü - Lucius Annaeus Seneca
  • Zor Sevdalar - Calvino
  • Kader Yumurtaları - Bulgakov
  • Avucundaki Öpücük - Audrey Penn
  • Kürklü Kişi - May Sarton
  • Saklı Yapraklar - Tsunetomo Yamamoto
  • Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro
  • Yaratma Cesareti - Rollo May

A. Erkan Akay

İnceleme-Araştırma:

  • Altay Cem Meriç - Peygamberliğin İspatı
  • Matt Parker - Pi'si Pi'sine

Psikoloji-Sosyoloji:

  • Engin Geçtan - İnsan Olmak

Çocuk-Genç:

  • Lynne Kelly - Mavi 55

Sabri Ünal

Belgesel

  • Prehistoric Planet, Yay: 22, David Attenborough Sunumuyla
  • Dinosaurs: The Final Day with David Attenborough
Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 13.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 15:49
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