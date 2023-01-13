Kitaphaber Yazarlarını En Çok Etkileyen Kitaplar (2022)
Kitaphaber yazarlarımıza 2022 yılında okudukları ve etkilendirleri kitapları sorduk. Aşağıdaki cevapları aldık.
Necla Dursun
Şiir:
- Rabie Raşid - Çakıl Taşları
- Hatice Durgud - Enhar-ı Aşk
- Soner Güvendir - Lal
Roman:
- Goran Voynoviç - Vatanım Yugoslavya
Kişisel Gelişim:
- Mark Wolynn - Seninle Başlamadı
Öykü:
- Mustafa Kutlu - Chef
- Jules Verne - Zacharius Usta
- Ömer Seyfettin - Pembe İncili Kaftan
Deneme:
- Mehmet Mazak - Şehrin Sesi
Inceleme-Arastirma:
- Filmin Dili Kurgu - Murat Toprak
Resul Bulama
Roman:
- Don Quijote - Cervantes
- Beş Katlı Binanın Altıncı Katı - Anar Rızayev
- Düş Kesiği - Güray Süngü
- Yalnızlar - Tarık Buğra
- Bekleyiş - Ha Jin
Öykü:
- Ama Fareler Uyurlar Geceleyin - Borchert
- Gömleğin Biri - Ahmet Akarsu
- Lorem İpsum - Selman Nuriler
- Sesler, Yüzler, Sokaklar - Neşe Cengiz
Kurgu Dışı:
- Mühürlenmiş Zaman - Tarkovski
- Kötülük Estetiği - Hacer Selçuk
- Edebiyat Kuramları Ve Eleştiri - Berna Moran
Şiir:
- Hafız Divanı - Hafız-ı Şirazi
- Ariel ve Seçme Şiirler - Sylvia Plath
- Kağıda Sarılı Rüzgar - A. Ali Ural
- Yarım Ağız Türkü - Ali Seyyah
Ülker Gündoğdu
- Çiçek Senfonisi - Özdemiz Asaf
- Bilinmeyen Adamın Öyküsü - Saramago
- Tanrısal Öngörü - Lucius Annaeus Seneca
- Zor Sevdalar - Calvino
- Kader Yumurtaları - Bulgakov
- Avucundaki Öpücük - Audrey Penn
- Kürklü Kişi - May Sarton
- Saklı Yapraklar - Tsunetomo Yamamoto
- Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro
- Yaratma Cesareti - Rollo May
A. Erkan Akay
İnceleme-Araştırma:
- Altay Cem Meriç - Peygamberliğin İspatı
- Matt Parker - Pi'si Pi'sine
Psikoloji-Sosyoloji:
- Engin Geçtan - İnsan Olmak
Çocuk-Genç:
- Lynne Kelly - Mavi 55
Sabri Ünal
Belgesel
- Prehistoric Planet, Yay: 22, David Attenborough Sunumuyla
- Dinosaurs: The Final Day with David Attenborough
Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 13.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 15:49