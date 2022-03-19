Lacivert Dergisi'nin 104. Sayısı Yayımlandı
SÖYLEŞİ / "Emrah Polat" / Fulya Bayraktar-Yonca Yaşar
Arzu Kaya / Deneme / Güven "Açık İletişim, "Dijital Şiddet", "Dijital Yaşarlık"
Duygu Terim / Öykü / Hiçbir Şey
Gülhan Davarcı / Öykü / Astapovo İstasyonu
Ferki Haydaroğlu / Öykü / Baz İstasyonu
Deniz Longa / Öykü / Kalbi Acıyormuş; Bilmiyordum
Ahmet Karadağ / Öykü / York Düşesi Beatrıce
Ertuğrul Aydın / İnceleme / Haydar Ergülen'in Şiirlerinde Geleneğin İzleri
DÜNYA EDEBİYATI / Afife H. Sözmen / Konfüçyüs'ün Şarkılar Klasiği
DOSYA / "Kadın Hareketinde Öncü Bir Edebiyatçı: Nezihe Muhiddin" Nesli Özkay Dikkaya • Aynur Demirdirek • A. Galip Devrim, Pınar Gürbüzoğlu • Evşen Çerkeşli
SÖYLEŞİ / "Selami Karabulut" / Nurdan Aladağ
Oğuz Tümbaş / Değerlendirme / Kitaplarda Kadın Sesleri
Hale Kaymakçı / Öykü / Karganın Günü
Vagif Sultanlı / Öykü / Serap
Ali Demir / Öykü / Emeğin İsrafı
Yaşam Özlem Gülseven / Öykü / Açma
Serkan Savaşeri / Öykü / Prezantabl
USTALARDAN / Özdemir İnce / Kurtlar Sofrası Üzerine
Gülseren Engin / Tanıtı / Çiğdem Ülker ve "Buluşmalar"
ŞİİR: Arife Kalender, Seçil Hidayet, Beyza Bala, Mehmet Tektemur, Çağla Özkur, Mevlüt Şener, Mehmet Akif Tutumlu, Serdar Abay, Selami Karabulut, Arif Mete, Sertaç Çıralı, Rukiye Taşkın, Hüseyin Hatipoğlu, İbrahim Ekrem Keleşoğlu, Hüsnü Duran, Kristin Dimitrova
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 19.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 11:15