Lacivert Dergisi'nin 104. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Lacivert Dergisi'nin 104. Sayısı Yayımlandı

19.03.2022 09:00 - Dergihaber
Lacivert Dergisi'nin 104. Sayısı Yayımlandı

SÖYLEŞİ / "Emrah Polat" / Fulya Bayraktar-Yonca Yaşar

Arzu Kaya / Deneme / Güven "Açık İletişim, "Dijital Şiddet", "Dijital Yaşarlık"

Duygu Terim / Öykü / Hiçbir Şey

Gülhan Davarcı / Öykü / Astapovo İstasyonu

Ferki Haydaroğlu / Öykü / Baz İstasyonu

Deniz Longa / Öykü / Kalbi Acıyormuş; Bilmiyordum

Ahmet Karadağ / Öykü / York Düşesi Beatrıce

Ertuğrul Aydın / İnceleme / Haydar Ergülen'in Şiirlerinde Geleneğin İzleri

DÜNYA EDEBİYATI / Afife H. Sözmen / Konfüçyüs'ün Şarkılar Klasiği

DOSYA / "Kadın Hareketinde Öncü Bir Edebiyatçı: Nezihe Muhiddin" Nesli Özkay Dikkaya • Aynur Demirdirek • A. Galip Devrim, Pınar Gürbüzoğlu • Evşen Çerkeşli

SÖYLEŞİ / "Selami Karabulut" / Nurdan Aladağ

Oğuz Tümbaş / Değerlendirme / Kitaplarda Kadın Sesleri

Hale Kaymakçı / Öykü / Karganın Günü

Vagif Sultanlı / Öykü / Serap

Ali Demir / Öykü / Emeğin İsrafı

Yaşam Özlem Gülseven / Öykü / Açma

Serkan Savaşeri / Öykü / Prezantabl

USTALARDAN / Özdemir İnce / Kurtlar Sofrası Üzerine

Gülseren Engin / Tanıtı / Çiğdem Ülker ve "Buluşmalar"

ŞİİR: Arife Kalender, Seçil Hidayet, Beyza Bala, Mehmet Tektemur, Çağla Özkur, Mevlüt Şener, Mehmet Akif Tutumlu, Serdar Abay, Selami Karabulut, Arif Mete, Sertaç Çıralı, Rukiye Taşkın, Hüseyin Hatipoğlu, İbrahim Ekrem Keleşoğlu, Hüsnü Duran, Kristin Dimitrova

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 19.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 11:15
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