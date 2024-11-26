Olağan Şiirʼin 41. Sayısı “Furkan Çalışkan” Dosyasıyla Yayınlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 41. sayısı (Kasım-Aralık 2024) "Furkan Çalışkan Dosyası"yla çıktı.

Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 41. sayısı şair Furkan Çalışkan hakkında söyleşi ve incelemelere yer veriyor.

Sunuş yazısında "Edebiyata ciddi anlamda emek vermiş ve sanatında belli bir bütünlüğe ulaşmış şairlerimizi derli toplu dosyalarla okuyucuya tanıtmakta büyük yarar görüyoruz. Bu hassasiyetimizin bir gereği olarak, yeni sayımızda 2000 sonrası şiirimizin değerli isimlerinden Furkan Çalışkan hakkında bir dosya hazırladık." diyen Aykut Nasip Kelebek, dosyanın editörlüğünü dergi ekibinden Yunus Emre Aklıbaşında'nın yaptığını belirtiyor.

Olağan Şiir'in 41. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Şiir'in 41. sayısında (Kasım-Aralık 2024) yer alan metinler şöyle sıralanıyor: