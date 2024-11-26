Olağan Şiirʼin 41. Sayısı “Furkan Çalışkan” Dosyasıyla Yayınlandı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 41. sayısı (Kasım-Aralık 2024) "Furkan Çalışkan Dosyası"yla çıktı.
Özgün şiir, eleştiri ve makalelerle şiiri her yönüyle ele alan Olağan Şiir'in 41. sayısı şair Furkan Çalışkan hakkında söyleşi ve incelemelere yer veriyor.
Sunuş yazısında "Edebiyata ciddi anlamda emek vermiş ve sanatında belli bir bütünlüğe ulaşmış şairlerimizi derli toplu dosyalarla okuyucuya tanıtmakta büyük yarar görüyoruz. Bu hassasiyetimizin bir gereği olarak, yeni sayımızda 2000 sonrası şiirimizin değerli isimlerinden Furkan Çalışkan hakkında bir dosya hazırladık." diyen Aykut Nasip Kelebek, dosyanın editörlüğünü dergi ekibinden Yunus Emre Aklıbaşında'nın yaptığını belirtiyor.
Olağan Şiir'in 41. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.
Olağan Şiir'in 41. sayısında (Kasım-Aralık 2024) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:
- Yunus Emre Aklıbaşında / Gören Memur Sanıyor
- Enes Talha Tüfekçi / Kürsüsünü Kaybeden Sanatçıyla Konuşmalar-8
- Rıdvan Ardıç / Guadalajara ve Moskova Arasında Bir Şiir Kadar Mesafe Vardır
- Süleyman Unutmaz / Kunt
- Melike Aydın Acar / Dr. Other Person
- Burak Demirtaş / Çok Huysuzum (Çok)
- Harun Yakarer / Düş Gece
- Samet Kara / Yaş
- Furkan Ece / Anlatılan Senin Hikâyendir
- Hülya Özcan / A.H.422961 Numaralı İsimsiz Cönkten Bir Fasıl
- Hatice Atmaca / Duvar
- Süleyman Karaca / Çığlık
- Kübra Okudan Apaydın / Darağacı
- İlknur Oral / Bir Ses
- Emre Aslan / Geniş Zamanın Beş
- Aykut Nasip Kelebek / Noksan
- Zafer Acar / İnsanların Zenginliği
- Yunus Emre Aklıbaşında / Furkan Çalışkan İle Söyleşi: "Her Yeni Kuşak Dünyaya Yeni Bir Gözle Bakıyor"
- Salim Nacar / Mümkünlerin Kıyısından Şairane Temrinlere
- Mert Mevlüt Gökçe / Hiperfütürist Bir Şair Değil Furkan Çalışkan
- Ömer Fatih Andı / "Ayastefanos'ta Bir Kolera Kampı" ve Toprağın Hafızası
- A. Samet Atılgan / Profan Kahramana Karşı Epik Kahraman: Furkan Çalışkan Şiiri Üzerine Bir Değini
- Enes Talha Tüfekçi / Çalışkan Şair Entelektüel Şiir
- Kemal S. Sayar / Mevhibe ve Tronie: Furkan Çalışkan Şiirinde Karşıt Yaklaşım
- Harun Yakarer / Furkan Çalışkan Şiirlerinin Kültür Atlası
- Can Acer / Kutsal Jeneratörler Sözlüğü
- Kadir Tepe / Asperger Sendromu yahut Furkan Çalışkan Şiiri
- Furkan Ece / Furkan Çalışkan Şiirini Kimler Okuyabilir?
- Emre Aslan / Humor Üzerine Şiirler: Furkan Çalışkan Şiiri
- Zülal Sema / Uzakların Saldırısı'na İçsel Bakış
- Hüseyin Peker / Üç Şiir Kitabı, Üç Çentik
- Zafer Acar / Nâzım Hikmet Şiiri: "Yeni Şey"
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 26.11.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 23:00