Sincan İstasyonu 2024 Ocak-Şubat 129. Sayısı Çıktı

Sincan İstasyonu'nun Ocak-Şubat 2024 Tarihli Yeni Sayısı Çıktı

İki aylık periyodlarla yayımlanmakta olan Sincan İstasyonu'nun Ocak-Şubat 2024 tarihli 129. sayısı141 şairden "Filistin için küresel ayaklanma çağrısı" ile başlıyor, metne imza koyan şairlerin isimlistesi veriliyor.

Bu sayının kapağında yer almış olan şair Bülent Güldal "Şiir mi dediniz?" başlıklı yazısıyla bu alandakiyolculuğunu anlatıyor.

Günümüzün usta şairlerinden Eray Canberk "Şiirden/Şairden" başlıklı yazılarının 6. bölümüyle yinearamızda.

Dergimizin sürekli yazarlarından Halil İbrahim Özbay "Şiir ve Öykü" üstünde duran yazısıyla yeralıyor.

Yazar Selim Esen, her ayın perşembe günü buluştuğu iki arkadaşını anlatan yazısına "Masa" başlığını koymuş."

-2024 yılı içinde kitaplaştırmayı düşünerek üstünde çalıştığınız edebi bir dosya var mı? Bunun dışında, yine bu alanda ne gibi faaliyetleriniz olacak" sorusuna yanıt veren edebiyatçılar: Neşe Yaşın, Gültekin Emre, Şeref Bilsel, Yusuf Alper, Enis Akın, Lokman Kurucu, Ayten Mutlu, Mustafa Ünver, Lütfiye Aydın, Aydın Afacan, Mustafa Ergin Kılıç ve Mehmet Atilla.

Şair Hayati Baki, kendisine imzalanan kitaplardan yola çıkarak yazarını anmış oluyor. "İmzası Gül Dostlarım" başlıklı yazıda "Dağın Öteki Yüzü" adlı kitabı dolayısıyla Erendiz Atasü ele alınmış.

Yaşamını Bandırma'da sürdüren şair Muzaffer Keten, İsmet Özel ile yaşadığı tatsız bir anıyı kalemealmış.

Almanya'daki yazarlarımızdan biri de Ahmet Arpad'dır. Bu sayıda yer alan yazısının başlığı: "Savaşla Savaşan Yazar."

Niyazi Karabey, değerli okurlarımızdan biridir. Sincan İstasyonu dergisinin kapağında okur olarak yeralmıştı. Bu sayıda yazar olarak da aramızda; Kenan Sarıalioğlu'nun bir şiiri üstüne görüşlerini aktarıyor.

Hollanda'da yaşamakta olan şair İbrahim Eroğlu'dan "Anekdotlar" devam ediyor. Gözen Esmer'den"Midasın Kulakları Eşek!" başlıklı ilginç bir yazı yer alıyor.

Bu sayıda, biri ressama, diğeri ise bir şaire yazılmış iki açık mektup var. Mektup sahipleri Serdar Aydın ve Rabia Çelik Çadırcı.

129. sayının öykücüleri Aynur Kılınç ve Ümit Topçu.

Okurların ilgiyle karşıladığı "Gözkalem" sayfasında edebiyat dünyasına dair haberler, yeni kitap vedergilere değiniler yer alıyor.

Bu sayının şairleri şunlar: Mustafa Köz, Özlem Sat, Cem Savran, Mustafa Eroğlu, MehmetÇevik, Yılmaz Arslan, Ahmet Özbek, Mirza Şahin, Umut Boyun, Adil İzci, A. Kadir Bilgin.