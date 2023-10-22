Yük Edebiyat 13. Sayısı Yayında
Yük Edebiyat Dergisinin 13. Sayısı Çıktı
E-dergi Yük Edebiyat'ın Ekim-Kasım-Aralık 2023 tarihli 13. sayısında
öykü, şiir, eleştiri ve kitap incelemeleri ile (alfabetik sırayla):
Ali Havan, Alparslan Kılınç, Başak Canda, Birsen Sebahat Tan, Emame Akman
Harmancı, Emrah Kurul, Figen Savi, Hakan Çoban, Huban Seda Aras, Mehmet
Berk Yaltırık, Orçun Mutlu, Osman Özenbaş, Ömer Kaya, Rabia Uğurlu Doğan,
Tuba Erdem Burhanoğlu, Uğur Demircan, Umut Palamut adlı şair ve yazarlar
katkıda bulunurken Fatma Yıldırım ise resim çalışmalarıyla yer alıyor.
Derginin marka köşeleri arasında; Ömer Kaya'nın hazırladığı "Yük'lem" ve
söyleşi bölümü "Yük'lü Sorular" dışında bu sayıdan itibaren Emrah
Kurul'un "Terazinin Kantarı" köşesi de bulunuyor.
Dergiyi yukedebiyat.com adresinden indirebilirsiniz.
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 22.10.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 23:35