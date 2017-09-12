ÖZGÜN İRADE DERGİSİ 161. SAYISI

Tevhidin ilk doğduğu yer Kudüs kuşatılmış, Mescidi Aksa esir... Kur’an İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden bahseder sıkça... İbrahim(as) den, Hz. İsa’ya kadar nice peygamberler gönderilmiş ‘adam’ olsunlar diye... Ama değişen bir şey yok.. O zihniyet, o ruh dünden bugüne akıp geliyor... İslam Ümmeti, Kudüs’ü işgal etmiş, Kur’an’ın tanımlamasıyla ‘’çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa...’’ yı esir almış İsrailoğullarının uzantıları ile karşı karşıya... Filistin toprakları üzerinde, entrikalarla İsrail devletini kuran Yahudilerin tam yüz yıllık serüvenine baktığımızda, karşımızda yalanlar üzerine kurulu ince hesapların adım adım, iğneyle kuyu kazarcasına topraklarımıza yerleşen, dağdan gelip bağdakini kovan; ardında kan ve gözyaşı akıtan; dul, yetim ve öksüzler bırakan; İbrahim’e, Musa’ya, İsa’ya, Muhammed’e kafa tutan baş belası bir azınlıkla karşı karşıya buluyoruz kendimizi..

Yanlarından bir süreliğine ayrılmasıyla kendilerine somut putlar edinen bu kaypak zihniyet, Hz. Musa’nın ayetler yazılı levhaları, kızgınlığından fırlatmasına neden olacak kadar problemli, İsa(as)yı çarmıha gerecek kadar gözleri dönmüş katiller sürüsü bunlar... Peygamberler bunlardan çektikleri kadar kimseden çekmemişler, kendilerine gönderilen onca peygambere karşı tutumlarında bir değişiklik olmamış; dün peygamberlere kan kusturanlar, onların sabrını zorlayanlar, her türlü entrikayı çevirenler, - üzerinden asırlar geçse de- aynı tornadan çıkan ürünler misali, bugün de o ataların iflah olmaz torunlarıyla karşı karşıya bulunmaktayız...

Fakat işimiz zor; asıl zorluk ise biz de... İslam ümmetinin şu şahit olduğumuz içler acısı haliyle Kudüs’te işimiz gerçekten zor. ‘’Kudüs Özgürlüğünü Arıyor’’ desek de, her şeyi ipotek altına alınmış, özgürleşmemiş bir zihinle mücadeleyi dalgalandırmak kolay değil tabi... Türkiye’ye, Katar’a bile tahammül edemeyen sayısız İslam Ülkeleri(!) ile karşı karşıyayız.

Kendi içimizde bir barış, bir ünsiyet, ittifak sağlayamamışız ki, sıra onlara gelsin... Bırakın bunları bir tahammül, bir hoşgörü, bir kardeşliğin esamesi bile okunmuyor aramızda; kan gövdeyi götürüyor, derin yaralar açılıyor, ‘dost’ olması gerekenler arasında unutulmaz derin düşmanlıklar ihdas ediliyor... İslam Ümmeti; devlet, toplum, grup, mezhep, meşrep olarak durumlarını düzeltmedikçe, birbirlerine ‘insanca’ ve ‘Müslümanca’ yaklaşmadıkça kıblemiz ve mescidimiz kuşatılmışlıktan, işgalden kurtulamayacaktır... Ve biz sadece Siyonist Yahudilere beddua etmekten ileri gidemeyeceğiz; Kudüs ve Mescidi Aksa ise her birimizin itile- kakıla ziyaret ettiğimiz bir yer olmaktan öteye gidemeyecektir.

Hiçbir şey için değilse bile ey İslam Ümmeti, Peygamberlerin ayak bastığı yerler adına, ashabın nebileriyle birlikte savaştıkları mübarek belde adına, tevhidin doğduğu ilk yer adına, Mazlum Filistin halkı adına, Kudüs’ün ve Aksa’nın özgürlüğü adına küçük meseleler altında kalmayın. Bir meseleye, insanlığın özgürlük meselesine odaklanın ki esir beldelerimiz azad olsun, zincirler kırılsın, duvarlar yıkılsın; özgürlük meşalesi kandillerinde yakılmak üzere sönmesin Kudüs’ün... Oraya gidemez ve orada namaz kılamazsanız bile sakın ola ki oranın kandili sönmeye... Oraya destek devam etmeli, kandili yağı hiç eksilmemeli... Süreklilik, kararlılık ve azim...

Ümmet özgürleşmeden Kudüs’ün esaret zincirlerini kırmak zor desek de; Mescidi Aksa’nın postallarla kirletilen onuru bizi kendimize getirir mi bilinmez ama biz bu sayımızda bu ve benzer sorularla zihin dünyamızda da olsa ‘’Kudüs ve Mescidi Aksa Bilinci’’ ni yenileyelim istedik... Söyleşi ve farklı yaklaşımlarla Kudüs’ün Özgürlük Mücadelesine bir ‘kandil’ olalım diye düşündük yazılarımızla...

Ayşe Şener, Prof. Bilal Sambur, Cüneyt Toraman, Muhammed Gülnar, Ramazan Deveci, Selvigül K. Şahin yazılarıyla; gazeteci ve yazar Taha Kılınç söyleşisiyle dergimize katkıda bulundular, sağ olsunlar. Bu arada Ramazan Kayan hocamız da Harem-i Şerif’ten katıldı dosya konumuza selamlayarak: ‘’Kâbe’den Kudüs’e Bin Selam’’ diyerek... Ümit Aktaş’ın ‘’Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi’’ başlıklı yazısı ilginç değerlendirmeler içeriyor. Tartışmalı bilgiler ve önemli tespitlerin yer aldığı bir yazı bu... Davut Güler, Diyanetin ‘’FETÖ Raporu’’ nu değerlendirdi, artıları ve eksileriyle...

Eski Başkan Mehmet Görmez’ in kurumdan ayrılma nedenlerini Sait Alioğlu kaleme aldı... Geçen ay Anadolu Platformundan seçkin yüzlerce kişinin katıldığı 12. Anadolu Buluşmaları Kızılcahamam’da gerçekleştirildi... Değerlendirmeler Muhammed Yetiş’ in... Rüstem Budak ‘’Kur’an’ı Okumak, Anlamak, Yaşamak’’ başlıklı yazısında, kelimelerin su gibi aktığını, maksadın ise çok basit ve sade bir dille anlatıldığı söyleyebilirim...

Genç arkadaşımız Yasir Erkuş’ta Ortadoğu’da bir karanlık kirli elin çevirdiği entrikaları, ihaneti yazdı: Dahlan’ın hikâyesini... Dergimize araştırma yazılarıyla katılan Dr. Davut Akduman ‘’Yönetim Sistemleri’’ yazı serisine devam ediyor... Bilgi, tespit ve tahliller açısından sistemli yazılar kaleme alınıyor... 15 Temmuz şehitlerimizden Ramazan Sarıkaya kardeşimizin geçen ay şehadetinin yıldönümü idi. O gece Saraçhane’deki nöbetinde ağır yaralanmış, yaklaşık bir buçuk ay sonra arzu ettiği makamı Rabbi ona etmişti...

Dergimizin elinizdeki bu sayısıyla birlikte Çıra Yayınlarının kardeşimiz hakkında hazırladığı bir mütevazı kitabı sizlere armağan edecektik, ama olmadı; maalesef yetiştiremedik... Üzgünüz, bir sonraki sayıya kaldığı için; ama her şeyde bir hayır var diyerek, huzurlarınızdan ayrılıyoruz...

Mehmet Duman

Editör/Yayın Koordinatörü