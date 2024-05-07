Aykut Ertuğrul - Evrenin Yatışmaz Yapısı ve Diğer Öyküler

Aykut Ertuğrul'un 2022 yılında yayımlanan öykü kitabı Evrenin Yatışmaz Yapısı ve Diğer Öyküler dört öyküden oluşan hacimli bir eser. İlk öykü "Evrenin Yatışmaz Yapısı" 73 sayfalık uzun bir metin. Aykut Ertuğrul'un kendisini öykü karakteri olarak kurguladığı, ana metinde Leyla ile Aykut'un önce Paris'te başlayan, sonrasında İstanbul'da devam eden esrarengiz hikâyesine tanık oluyoruz. Öykünün üstkurmacasında ise Korkut Molla ve Evliya Çelebi'nin tarihsel üstkurmaca türünde değerlendirebilecek hikâyesini görüyoruz. Dede Korkut Hikâyeleri ve Georges Perec'in Kış Yolculuğu öyküsü olmak üzere pek çok yazar ve eserle metinlerarası ilişkide olan öykü, kurmacanın kendisi üzerine de odaklanan, yazma eylemi üzerine düşünen bir metin. Ayrıca Esatiriler adında asıl hikâyeyi arayan gizli bir örgüt vasıtasıyla postmodern polisiyeye de göz kırpan tam bir postmodernist uzun öykü.

İkinci öykü olan "Adem'den Önce" ise tam bir distopik metin. İnsanın vicdanı ve zihniyle androidler arasında geçen, uzak bir zamanda geçen karanlık, sorgulama içeren güzel bir öykü. "Binbir Cevapsız Çağrı" öyküsünde İshak Karınca adlı yazarın hikâyesine onu her gün telefonla arayan modern Şehrazat'ın dahil olduğu bir kurguyla tanık oluyoruz. Son öykü "Kuyularda Dolaşan" ise anlatımıyla kitaptaki en soyut öykü. Ama onda da günümüzde yaşanan pek çok somut gerçekliğe değinmiş yazar.

Evrenin Yatışmaz Yapısı ve Diğer Öyküler

Aykut Ertuğrul

Ketebe Yayınları

İstanbul, 2022

164 Sayfa