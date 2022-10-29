Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 2022 Sonbahar Sayısı Çıktı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli beşeri-sosyal bilimler dergisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın, 26. sayısı çıktı. 2010 yılında yayın hayatına başlayan ve 13. yılını dolduran derginin editörü İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak.
Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemi üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi, sayıların tamamı Türkcell Dergilik ile Türk Telekom E-dergi uygulamalarından ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin resmî sitesi tded.org.tr'den de okunabiliyor.
Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın Sonbahar 2022 sayısındaki makaleler şöyle sıralandı:
- Yapıta İçkinlik ve Yeni Eleştiri Kuramları Üzerine / Onur Kemal BAZARKAYA
- Modern Bir Münacat ve Şathiye Söylemi Olarak Cahit Zarifoğlu'nun Sultan Şiiri Üzerine / Sefa TOPRAK
- Dede Korkut Kitabı'nda Dil Estetiği ve Anlatım İncelikleri / Ertuğrul YAMAN
- Hüseyin Kıran'ın Dağ Yolunda Karanlık Birikiyor Romanında Özne ve İktidarın İflası / Ahmet EVİS
- Green Modernism: Uprooted Humans, Nature, and Eco-Intimacy in Lady Chatterley's Lover / Kerim Can YAZGÜNOĞLU
- Sadık Yemni'nin Nazarzede Kliniği Romanında Postmodernist Unsurlar / Özlem FEDAİ, Sevilay ÖZTÜRK
- Batı Medeniyetinin Düşünü Doğu'nun Pygmalion'unda Seyretmek: Felâtun Bey ile Râkım Efendi ve Naomi Adlı Romanlara Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım / Nilüfer İLHAN
- Fransız Şiirindeki Anadolu Uzamlarına Jeoeleştirel Bir Yaklaşım / Gürkan ÇİMEN
- Osmanlı Kültür Hayatında Valide-i Atik Medresesi ve Müderrisleri / Büşra AKTAŞ KÜTÜKÇÜ
- Puslu Kıtalar Atlası Romanında Bünyamin'in Yolculuğunun Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Bağlamında İncelenmesi / Betül SİNSOYSAL, Nihayet ARSLAN
- Nancy Huston: Écrire L'alterité Avec L'imaginaire Transculturel / Esra Başak AYDINALP
- Üsküdar Terekelerinde Kitap Sahipleri ve Kitaplar: XVI. Yüzyıl / Esra MUHACIR
- Rumeli Kaybının Namık Kemal'in Şiir ve Piyeslerine Yansımaları / Murat TAN
- Çeviri / Translation: Hollanda'da Ben-Anlatıları: 1500-1814 Rudolf M. Dekker / Çev: Şaban BIYIKLI
- Tanıtım / Reviews: İlkokul Öğrencilerine Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Üzerine / İrem Damla ŞİMŞEK
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 29.10.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 17:40