Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 2022 Sonbahar Sayısı Çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli beşeri-sosyal bilimler dergisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın, 26. sayısı çıktı. 2010 yılında yayın hayatına başlayan ve 13. yılını dolduran derginin editörü İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak.

Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemi üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi, sayıların tamamı Türkcell Dergilik ile Türk Telekom E-dergi uygulamalarından ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin resmî sitesi tded.org.tr'den de okunabiliyor.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın Sonbahar 2022 sayısındaki makaleler şöyle sıralandı: