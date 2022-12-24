Eskader 2022 Kültür Sanat Ödülleri Belli Oldu

Türkiye'nin önemli kuruluşlarından Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)'nin düzenlediği "ESKADER Kültür Sanat Ödülleri" belli oldu. 2022 yılı için 24 dalda 27 kişi ve kuruma ödül verildi.Titiz araştırma ve inceleme döneminden sonra tespit edilen mükâfatlar, yıl sonunda açıklanıyor ve Nisan ayında da törenle sahiplerini buluyor. Yapılan seçimler sonucunda. "Üstün Hizmet Ödülleri"ne Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Mertol Tulum ve Dr. Aydın Yüksel, "Özel Ödül" için ise Prof. Dr. Ramazan Şeşen seçildi. Dr. Necmettin Turinay, Prof. Dr. Nazım H. Polat, Ali Bal, Ahmet Köseoğlu, Ebubekir Erdem, Prof. Dr. Savaş Çevik, Ender Doğan, Fahri Tuna ve Ahmet Murat, farklı kategorilerde ödül alan isimler arasında. Şiraze, "Yılın Kitap Kültür Dergisi" seçilirken sinemada "En İyi Film" olarak Tay belirlendi. "Şehir ve Kültür" dalında Balıkesir Belediyesi ve Millet Kütüphanesi ile Ahmet Kot, "Kitap Kültürü"nde Anadolu Mektebi ve kurucusu Prof. Dr. Sami Güçlü ödüle değer bulundu. Yılın "Yayınevi"si Post, "Kurum"u ise Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.

ESKADER 2022 Kültür Sanat Ödülleri'nin tamamı şöyle: