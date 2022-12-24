5. Kendimce Kültür-Sanat ve Edebiyat Ödülleri

Hüseyin Akın'a ait bu yazı Milli Gazete'de yayınlanmış ve Kitaphaber tarafından müsadeleriyle alıntılanmıştır.

Çok okuyan bir millet değiliz. Çoktan geçtik, normal seviyede okuyan bir toplum olsak bile kâfidir. Olmuyor, olamıyor. Toplumsal genlerimiz böyle deyip işin içinden sıyrılmak mümkün. Fakat vakıalar hiç de öyle söylemiyor. Okuyucusuna yeterli biçimde ulaşmayan bir kitap yayıncılığıyla karşı karşıyayız. Her geçen gün bu mesafe açılmaya devam ediyor. Yazar okuyucuyu hesaba katarak yazmaz. Okuyucu yazarla bir kitapta buluşup tanışır. Kitap fiyatlarının sadece el değil yürek de yaktığı zamanlarda yaşıyoruz. Yayıncılar kitap basmadan evvel artık iki kere değil üç beş kere düşünüyor. Kitabın bütün maliyetini okura yıkmak da yayıncılığın tabiatıyla bağdaşmaz. Kitap fuarları bu açığı kapamasa da yine de zevahiri kurtarıyor. Yağmıyorsa da gürlüyor yani. Yaşadığımız iki yılı bulan pandemi süreci belki evde oturma disiplini kazandırdı, ama geldiğimiz noktaya bakınca bu eve çekilme süreci kitap okumaya ciddi anlamda etki etmiş değil. 2022 yılı penceresinden baktığımızda kültür-sanat ve edebiyat dünyamızda öne çıkıp takdirimizi kazanan eserler ve isimler umarım sizi şaşırtmayacaktır. Bir kez daha takdirin kadere bağlı bir belirleme değil öznel ve sübjektif bakış açısının beğeniye dönüşmesi olduğunu tekrarlamış olalım. 2022 Kendimce Kültür-Sanat ve Edebiyat Ödülleri'ni kazanan isimleri yürekten kutlarken ödül ve taltif töreni için duyuruyu daha sonra yapacağımızı hatırlatmak isterim. İşte marifetin iltifata yürüdüğü eserler ve isimler: