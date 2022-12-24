5. Kendimce Kültür-Sanat ve Edebiyat Ödülleri
Hüseyin Akın'a ait bu yazı Milli Gazete'de yayınlanmış ve Kitaphaber tarafından müsadeleriyle alıntılanmıştır.
Çok okuyan bir millet değiliz. Çoktan geçtik, normal seviyede okuyan bir toplum olsak bile kâfidir. Olmuyor, olamıyor. Toplumsal genlerimiz böyle deyip işin içinden sıyrılmak mümkün. Fakat vakıalar hiç de öyle söylemiyor. Okuyucusuna yeterli biçimde ulaşmayan bir kitap yayıncılığıyla karşı karşıyayız. Her geçen gün bu mesafe açılmaya devam ediyor. Yazar okuyucuyu hesaba katarak yazmaz. Okuyucu yazarla bir kitapta buluşup tanışır. Kitap fiyatlarının sadece el değil yürek de yaktığı zamanlarda yaşıyoruz. Yayıncılar kitap basmadan evvel artık iki kere değil üç beş kere düşünüyor. Kitabın bütün maliyetini okura yıkmak da yayıncılığın tabiatıyla bağdaşmaz. Kitap fuarları bu açığı kapamasa da yine de zevahiri kurtarıyor. Yağmıyorsa da gürlüyor yani. Yaşadığımız iki yılı bulan pandemi süreci belki evde oturma disiplini kazandırdı, ama geldiğimiz noktaya bakınca bu eve çekilme süreci kitap okumaya ciddi anlamda etki etmiş değil. 2022 yılı penceresinden baktığımızda kültür-sanat ve edebiyat dünyamızda öne çıkıp takdirimizi kazanan eserler ve isimler umarım sizi şaşırtmayacaktır. Bir kez daha takdirin kadere bağlı bir belirleme değil öznel ve sübjektif bakış açısının beğeniye dönüşmesi olduğunu tekrarlamış olalım. 2022 Kendimce Kültür-Sanat ve Edebiyat Ödülleri'ni kazanan isimleri yürekten kutlarken ödül ve taltif töreni için duyuruyu daha sonra yapacağımızı hatırlatmak isterim. İşte marifetin iltifata yürüdüğü eserler ve isimler:
- ŞİİR: Ali Seyyah-Yarım Ağız Türkü (Şule Yayınları)
- HİKÂYE: Ali Başhan-Melekler Mezarlığı (Dergâh Yayınları)
- DENEME: Erol Erdoğan-N'apsak Bu Gençleri (İz Yayıncılık)
- ANI: Şerif Aydemir-Yaşamak Geçti Başımdan (Ötüken)
- İNCELEME-ARAŞTIRMA: Nurullah Ulutaş-Salgın ve Edebiyat (Nobel)
- ROMAN: Şule Köklü-Mavi Koza (Şule Yayınları)
- HATIRA: Sezai Karakoç-Hatıralar (Diriliş Yayınları)
- EDEBİYAT-ELEŞTİRİ: Osman Özbahçe-Çevrimdışı (Ebabil Yayınları)
- SÖYLEŞİ: Abdülmelik Fırat-Mezopotamya'da Hüzün (Beyan Yayınları)
- ÇOCUK EDEBİYATI: Gökhan Akçiçek-Kalbinden Öpülen Nilüfer (Uçan At Yayınları)
- YILIN YAYINEVİ: UZAM YAYINLARI
- YILIN DERGİSİ: GEÇERKEN
- BİYOGRAFİ ESERİ: Beşir Ayvazoğlu-Erken Kayan Yıldız: Erol Güngör (Türk Kültürüne Hizmet Vakfı)
- YILIN KÖŞE YAZARI: Gökhan Özcan (Yeni Şafak gazetesi)
- YILIN KİTAP İSMİ: Gövdesi Hakkında Konuşan Kelebek (Zeynep Karaca)
- YILIN ÖZLENENLERİ: Hüseyin Karaca, Hüseyin Karacalar, Kâmil Yıldız
- YILIN EN ÇALIŞKAN YAZARI: ALİ URAL
- EN ÇALIŞKAN GAZETECİ: Mustafa Kurdaş (Millî Gazete)
- ELEKTRONİK DERGİ: insicam.net
- KÜLTÜRE KATKI KURUMSAL ÖDÜL: ALBARAKA TÜRK KÜLTÜR YAYINCILIĞI
- GEZİ-ŞEHİR KİTAPLARI: Cemal Kurnaz-Toroslarda Bir Köy (Ötüken Neşriyat)
- DİL: Hüseyin Rahmi Göktaş-Türkçenin Mantığı (Ketebe Yayınları)
- EN GÜZEL YAZAR İSMİ: Aziza Rüya-Liman Mehmetcihat
- NİTELİKLİ OKUR: Bayrampaşa Hali Martin Heidegger Cumartesi Okuma Grubu.
- ÖZEL MÜZİK ÖDÜLÜ: Aykut Kuşkaya
- ÖZEL FİKİR ÖDÜLÜ: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
Yazar: Alıntı - Yayın Tarihi: 24.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 18:21