Karanlığı Tanıma Öyküsü

Muhammet Erdevir'in üçüncü öykü kitabı Karanlığı Tanıyorum geçtiğimiz aylarda Loras Yayınları'ndan çıktı. Eserde on dört öykü yer almaktadır. Kapak tasarımıyla da dikkat çeken bir çalışmadır.

Erdevir'i şiir, öykü, eleştiri gibi türlerdeki edebî çalışmalarıyla tanımaktayız. Bunun yanında dergicilik faaliyetleriyle de kültür ve edebiyat dünyamıza büyük katkılar sağlamaktadır. Yazar bu eseriyle de öyküdeki yetkinliğini kanıtlamış görünüyor.

Erdevir merkez öykücülerinden olmamasına ve taşrada yaşamasına rağmen öyküsünü taşra romantizmine, köylülerin cahilliğine, geçim sıkıntısına boğmaz. Kahramanlarını da yöresel ağızlarıyla konuşturmaz. İstanbul Türkçesi'ni tercih eder.

Öykülerde insana dair türlü konulara başarılı bir tahkiyeyle yer verilir. Öykülerde hikâyenin gittikçe azaldığı ve anlatının ön plana çıktığı şu dönemde hem hikâyesi hem de güçlü dil ve anlatısı olan bir eserdir Karanlığı Tanıyorum.

Erdevir öyküsünde zaman zaman şiirsellikten beslense de diğer eserlerindeki öykülerin aksine bu eserde şiirselliği geri planda tutmuştur. Öykülerin tertemiz bir Türkçeyle yazıldığını görmekse Türk edebiyatı için büyük bir umuttur. Ayrıca yazarın kelime hazinesi de oldukça zengindir. Erdevir bu öykü derlemesinde ayrıca kendi kişisel yazın tarihi için de yeniliklere gitmiştir. Büyülü gerçeğe çok yaklaşmış ve çok katmanlı öyküler deneyerek teknikte de kendini geliştirdiğini göstermiştir. Ayrıca yazar büyülü gerçeklik denemesinde gelenekten de tamamen kopmadan yazdığı 'Şehrazat'ın Camdan Kuşu' adlı öyküsüne kendi sesini vermiştir. Neler yazdığını gördüğümüz yazar neler yazabileceği konusunda da okurlarına fikir vermektedir.

Karanlığı Tanıyorum'da aşk temasının çok yoğun işlendiğini görüyoruz. Adeta bir mutasavvıf edasıyla yaklaşır olaylara yazar. Nasıl bütün yaşam döngüsünün ve kâinat işleyişinin çekirdeğinde aşk varsa bu öykülerde de aşk başköşeye oturur. Neredeyse her öykü aşka dokunur. Aşk bir kavuşma arzusu da taşımaz ama vardır. Aşkı özlem, ayrılık, karamsarlık, hayata tutunma çabaları, varoluş sıkıntıları, hayatı anlamaya çalışma temaları takip eder.

Yazar aynı zamanda iyi bir gözlemcidir de. Şehirler, sokaklar, insanlar, bütün mekânlar yazarın incelikli bakış açısıyla zenginleştirilmiştir.

Kurgular da oldukça sağlamdır. Bağlamlarda kopukluk bulunmaz ve bütün detaylar bilinçli olarak kullanılmıştır. Kullanılan her detayın da bir anlamı vardır. Gereksiz olan durum ya da gözlemlere yer verilmemiştir.

Erdevir 'in öyküsünün bence en değerli yanlarından biri de duyguları derinleştirebilmesidir. Şiir yazmasından kaynaklı olduğunu düşündüğüm bu durum kendi öyküsüne çok yakışmıştır. Olay anlatımlı öykülerde duygu derinleştirilmesi zaman zaman geri planda kalmaktadır ama yazar bu durumu kendi yetenekleri doğrultusunda olumluya çevirmiştir.

Karanlığı Tanıyorum son dönem öykü kitapları arasında gerçekten önemli bir yere sahiptir. Yazarın geldiği noktayı, kendi öyküsünün gelişimini ve gerçekten sıkı bir çalışmanın ürünü olduğunu göstermesi açısından dikkate değerdir. Anlatımının akıcılığı ve derinliğiyle de keyifle

Karanlığı Tanıyorum

Muhammet Erdevir

Loras Kitap

128 sayfa

2023