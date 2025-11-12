Okuduğum Çocuk Kitapları: Masal Senfoni

Çocuk Edebiyatının diğer edebi türler arasında farklı ve önemli bir yeri vardır. Okumanın – dil zevki bilincinin aşılanması, farkındalıkları artırması, edebi zevk, hayalin genişlemesi gibi imkanları çocuk ve genç dimağlara aktarılması "okuyan kamu" ve edebiyat için bir nevi geleceğe yatırım olarak görülmektedir.

Çocuk edebiyatının ülkemizde gittikçe önemli yerlere geldiğini görmek sevindirici. Bu alanda hem yetkin eserlerin üretilmesi hem de farklılıklarıyla yayıncılığa farklı bir hava katması mutluluk verici. Çocuk edebiyatının bu seviyelere gelmesinin hem yayıncı hem de yazar ayağı vardır. Yayıncılık alanında çocuk edebiyatı eserlerinin hazırlanması, basımı, sunumu büyük emek isteyen bir iş. Eserin çıkışına kadar sabırla yürünmesi gerekli bir yolu zorunlu kılar. Metnin oluşturulması, resimlenmesi, sayfaya uyarlanması, kağıdın seçilmesi, yazı stilinin belirlenmesi, renk uyumu, anlatım vs. gibi birçok etmen yayıncıların uğraştığı unsurlar. Bunları hallettikten sonra bir de satış pazarlama. Tüm bunlar genelde sancılı süreçlerdir. Bu yüzden çocuk edebiyatı yayıncılığı yapmak bir tür adanmışlık gerektirir. Salt maddi kaygı için yapılamayacak bir iştir.

Yazar için ise bu süreç; anlatının özgünlüğü, pedagojik açıdan yaklaşım, çocuk muhayyilesinin bilinmesi, verilecek mesajın durumu, çocuğa uygunluğu, ilham dert edilen mesele vs. gibi unsurlar etkiliyken bir de sürekli uğraşılan bir alan ise adanmışlığı zorunlu kılan bir alan. Bu bakımdan çocuk edebiyatının ilerlemesi hem yayınevlerinin hem de yazarların katkısı ile gerçekleşmektedir. Bu alana gönül vermiş isimlerden biri de Mavisel Yener. Ortaya koyduğu çocuk edebiyatı ürünleriyle çocuk dünyasına hitap etmeye devam etmektedir. Son sesini Masal Senfonisi ile taçlandırdı.

Eser, dünyaca meşhur masal karakterlerini Masalcı Teyze anlatımıyla sunarken, çocukları da müziğin büyülü dünyasına davet ediyor. Hikayeler ile bağlantılı on bir şarkı ile çocuklarla kitap bağlantısını farklı bir noktaya taşıyor bu eser. Düz bir okumadan ziyade etkinlikli bir okumayı zorunlu kılan bu eser, naif bir anlatım ile seslenirken her şarkı, masal karakterinin sesini duyurur gibi, ele aldığı masal karakterinin özetini de vererek kitaplar arasında bir serüvene dahil ediyor okurları ve dinleyenleri.

Çocuk edebiyatı eserlerinin büyük yükünü taşıyan resimlerdir. Bu resimlerde çizerin esere çok iyi bir şekilde vâkıf olması gerekir. Yazarın zihnindeki görüntüleri çocukların zihinlerinde yer edinecek şekilde uyarlamalı. Bu eserde çizer Esra Uçmak'ın hakkını da vermek gerek. Metinlerle uyumlu, özgün ve farklı çizimleriyle eseri bir üst seviyeye taşımayı başarmış.

Okuyanlarda hoş terennümler bırakması dileğiyle.

Masal Senfoni

Mavisel Yener

25m2 Yayınları

İstanbul, 2025

64 sayfa