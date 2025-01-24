Okurlarına İyi Gelecek Bir Tatil: Montreal’de Yaz Tatili

Leyla OKYAR yazdı...



Sevda Yüksel'in on iki yaş ve üstü çocuklar için kaleme aldığı Montreal'de Yaz Tatili, bir yanıyla kurguya bir yanıyla gerçeklere yaslanan hem bir gezi kitabı hem de roman olarak okunabilecek bir kitap.

Romanda pek çok penceresi olan bir yapı kurulmuş. Bakılan her pencere okurunu farklı bir ufka götürüyor. Yazar, bir ressamın tuvale hafif fırça darbesiyle boyayı yedirmesi gibi kimi Montreal'le sınırlı kimi tüm dünyaya açık kimi konuları kitabına ustaca yerleştirmiş. Okuru sıkmadan, boğmadan okutuyor kitap kendini.

Kitapta dikkati çeken en belirgin anlatım tekniği kişileştirmedir. Kitabın başkahramanı Defne'nin hayal gücüyle canlı cansız tüm varlıklar konuşturuluyor: karga, kedi, martı, rakun, heykeller, pazar yeri, asırlık alev, su kanalı, totem direği, barby bebek, tüm tarihi binalar… Bu yolla yazar sanki insanların her şeyin sahibi gibi davranan kibrini alaşağı ediyor.

Kitapta adından da anlaşılacağı gibi bir gezi söz konusudur. Defne ve annesi Candan İstanbul'dan Montreal'e uçuyorlar. Anne-kız on beş günlük bir tatil için Candan'ın Montreal'de yaşayan üniversiteden arkadaşı Burcu'yu ziyarete gidiyorlar. İnsan olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz duygular sevgi ve dostluk değil midir? Burcu ve Candan'ın dostluğu onlara verdiği gibi kitabın okurlarına da güven veriyor.

Hayvanlarla aranız nasıl diye de soralım. Montreal'de Yaz Tatili, evde bir hayvanla yaşamanın ne denli keyifli olacağını gösteriyor. Kaju, kitapta önemli bir yere sahip kahramanlardan biri olarak okurun karşısına çıkıyor. Kaju'nun dünyası, hayvan dostlarımızla bağımızı güçlendiriyor. Defne ilk defa bir hayvanla yakın temasta bulunuyor. Evde hayvan olması, Defne'ye de Candan'a da tabii ki Burcu'ya da çok iyi geliyor.

Montreal'de sokakta sahipsiz kedi ve köpeklerin olmamasına dikkat çekiliyor. Onların yerine yabani ya da doğal yaşamın canlılarından sincapların ve rakunların dolaştığı görülüyor. Ülkemizde sokak hayvanları sorunu biliyoruz ki çok uzun yıllardır var. Okurda bu konuda yaratılacak bir duyarlık da kitabın kazanımlarından biri olacaktır. Montreal'de hayvanlarla ilgili başka bir duyarlılıktan daha söz ediliyor. Sirklerin halkın yaşamında önemli bir yeri vardır (Sirk festivali düzenlenir.) ancak hayvanların bin bir eziyetle terbiye edildikleri ve gösteri yapmaya zorlandıkları sirkler yoktur orada. Ancak madalyonun diğer yüzünde kürkü nedeniyle avlandıkları için sayıları oldukça azalan kunduzların varlığına değiniliyor. Kürk ticaretinin Kanada'nın önemli gelir kaynaklarından biri olduğu unutulmuyor. Girdikleri bir kürkçü dükkân Defne'yi de annesini de rahatsız ediyor.

Söz doğadan açılmışken Botanik Parkı'nı gezerlerken Candan'ın yakınmasını da anımsayalım: "Biz doğanın bir parçası olduğumuzu unuttuk. Yoksa insan doğaya bunca zarar verir miydi?"(s. 99) Düşünmekte fayda var: Biz neden doğayı bu kadar hoyratça tüketiyor, ona saldırıyoruz? Biyosfer'i (çevre müzesi) gezerken ise olaya çevre sorunlarına yönelik sürdürülebilir çözüm önerilerinin neler olduğu yönüyle bakıyor kahramanlarımız.

Montreal'de Yaz Tatili bizi pek de bilmediğimiz bir halkla tanıştırıyor: Kanada yerlileri. Defne, kentin en eski meydanında yer alan bir heykel grubunda ilk kez yerli savaşçı görüyor. Arkasından kentte karşısına çıkan duvar resimleriyle, fotoğraflarla, inuksuklarla, totem direkleriyle, yerli çadırlarıyla… yerlilerin izini sürmeye devam ediyor. Deniz aşırı ülkelerden Kanada'ya gelerek yerli halkı yok etmek pahasına o topraklara yerleşenlere karşı verilen mücadele, Defne'nin birçok soru sormasına yol açıyor: Tarihinde savaş olmayan bir ülke var mı acaba? Savaşsız bir dünya mümkün mü? Barış, uzak bir düş müydü?

Yakın bir zamanda ortaya çıkan ailelerinden zorla alınarak kilise okullarında okumaya zorlanan yerli çocuklarının bir kısmının öldüğü ve okulların bahçelerine gömüldüğü gerçeği, bu nedenle yapılan protestolar, bunlardan birine tanık olmak Defne için sarsıcı oluyor.

Burcu'nun "Kapıyı kilitlemeyi unuttuğum oluyor. Benim kapıyı kilitlemem gerekmiyor, başkalarının kendilerine ait olmayan bir kapıyı açmamaları gerekiyor," demesine Candan'la birlikte biz de şaşırıyoruz. Montreal'le bizim büyük kentlerimizdeki tekinsiz yaşamı karşılaştırmadan geçemiyoruz. Amerika'da yaşayan bir Türk psikolog, Türkiye'ye geldikten sonra sosyal medyada şöyle bir paylaşım yapmıştı: "Türkiye'deki insanlar ince bir buz tabakasının üstünde yürüyor gibiler. Her an buzun kırılıp buz gibi suyun içine düşecekleri duygusu içindeler." İstanbul'da yaşayan Defne ve annesi de kuşkusuz bu kaygılı ve güvensiz ortamın izlerin taşıyor.

Kanada'nın bir göçmen ülkesi olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de ne yazık ki kendilerine daha iyi bir gelecek aramak için göçmenliği göze alan pek çok gencimiz var. Montreal'de Yaz Tatili, göçmenlik üzerine düşünmeye çağırıyor okurunu. Annesinin Defne'nin de bir gün Burcu gibi Montreal'de öğrenim görmek isteyebileceğini söylemesi üzerine Defne'nin altını çizdiği noktalar dikkat çekici. Bu sorgulamayı okura bırakarak sözü, Montreal yolculuğunun yüreklerinde eşini/babasını bir trafik kazasında yitirmenin acısını taşıyan Candan'a ve Defne'ye çok iyi geldiğini belirterek bağlayalım. Yeni yerlere, insanlara uzanan yolculukların insanlara neler kazandıracağı üzerine düşünekalalım. Bu arada kendinizi ister bir turist ister gezgin olarak adlandırın, nasıl gezmek, görmek, anlamak gerektiği üzerine Monteal'de Yaz Tatili'nin önünüze açacağı ufka da dikkatle bakın sevgili okurlar!

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SEVDA YÜKSEL, Samsun'da dünyaya geldi. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Gaziantep'te başlayan öğretmenlik görevi Tokat, Bartın, Ankara ve İstanbul'da yirmi sekiz yıl sürdü. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünden 2018 yılında mezun oldu. Çağdaş Drama Derneği'nin Drama Liderliği Sertifika Programını 2022'de tamamladı. Yetişkinler için kaleme aldığı Ankara'da Kar Yok, adlı öykü kitabıyla 1996'da yayın dünyasına adım attı. Daha sonra yönünü çocuk ve gençlik edebiyatına çevirdi. Çocuk ve gençlik edebiyatı kapsamında bugüne kadar elliye yakın kitabı farklı yayınevleri tarafından okurla buluşturuldu.

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*Sevda Yüksel, Montreal'de Yaz Tatili, Bizim Çağ Kitaplığı, Ağustos 2024, Ankara