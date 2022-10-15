Olağan Şiir Dergisinin 28. Sayısı Yayımlandı

Olağan Şiir, 28. sayısında "Can Acer Dosyası"na yer verdi.

28. sayısına ulaşan Olağan Şiir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanıyor.

Sunuş yazısında toplam kalitenin yükseltilmesi hâlinde okurun şiire kulak verebileceğini, derginin de bu çerçevede dosyalara yöneldiğini anlatan Aykut Nasip Kelebek, "Olağan Şiir'in ilk sayılarından bu yana, henüz ilk kitaplarını yayımlamış genç şairler hakkında kapsamlı dosyalar hazırladık ve onları şiir kamuoyuna derli toplu bir şekilde tanıtmaya çalıştık." diyor.

Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.

Olağan Şiir'in 28. sayısında yer alan metinler şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Aklıbaşında VASİYET GEREĞİ YUNUS

Zafer Acar CEMİL MERİÇ'İN HİÇBİR YERDE YAYIMLANMAMIŞ İLK VE TEK ŞİİRİ

Hakan Kalkan BEN SANA GELMEZDEN ÖNCE

Ömer Yalçınova DAĞINIK

Güven Adıgüzel HER BOZGUN'UN ERTESİ

Can Acer ESKİMİŞTİR, BİR ÖLÜYE SAHİP OLMANIN GURURU

Abdullah İlhan TABUTTA KARANTİNA

Mert Mevlüt Gökçe BAŞLASIN ADIM KÜSLÜKLERİN SONUNDA

Buse Akman KIYAMETE HAZIRLIK DEFTERİ

Ayşe Nur Biçer YUMAK

İlhan Kurt SAKINCALI ŞİİRLER

Hüseyin Kalyan İHTİMAL

Mehmet Baş BENİM ŞARKIM BURADA BİTER

Murathan Cıla ZAMAN

Muhammed Faruk Ayata GÖZYAŞI

Ekin Köklü İMKÂNSIZ ÜÇGEN

Rümeysa Kaya HİÇBİR ŞEYİN GÖLGESİ

Sinem Bozhöyük DAĞ VE YOKSULLUK

Betül Taşçı DOĞUYOR AKŞAM

Muhammet Çelik PERA İLE DİNAMİK/T BİR KONUŞMA

Aykut Nasip Kelebek SONRA YENİDEN YAPAYALNIZ -II-

Can Acer ile Söyleşi: Aykut Nasip Kelebek "ŞİİRDE ESAS OLAN ANLAMDIR"

Zafer Acar CAN ACER: "BİRAZDAN TÜL PERDEYİ DANSA KALDIRACAĞIM"

Yunus Emre Koşar DEMİRİN DEMİRİ BÖLME BİÇİMİ

Mahsum Oğrak CAN ACER'İN İMGELERİ

Mert Mevlüt Gökçe ÖLÇÜSÜZ GALİP

Aykut Nasip Kelebek ATTİLÂ İLHAN POETİKASI

Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-siir-dergi-detay/11313/28