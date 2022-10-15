Olağan Şiir Dergisinin 28. Sayısı Yayımlandı
Olağan Şiir, 28. sayısında "Can Acer Dosyası"na yer verdi.
28. sayısına ulaşan Olağan Şiir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanıyor.
Sunuş yazısında toplam kalitenin yükseltilmesi hâlinde okurun şiire kulak verebileceğini, derginin de bu çerçevede dosyalara yöneldiğini anlatan Aykut Nasip Kelebek, "Olağan Şiir'in ilk sayılarından bu yana, henüz ilk kitaplarını yayımlamış genç şairler hakkında kapsamlı dosyalar hazırladık ve onları şiir kamuoyuna derli toplu bir şekilde tanıtmaya çalıştık." diyor.
Dergi, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi'den ücretsiz okunabiliyor.
Olağan Şiir'in 28. sayısında yer alan metinler şöyle sıralanıyor:
- Yunus Emre Aklıbaşında VASİYET GEREĞİ YUNUS
- Zafer Acar CEMİL MERİÇ'İN HİÇBİR YERDE YAYIMLANMAMIŞ İLK VE TEK ŞİİRİ
- Hakan Kalkan BEN SANA GELMEZDEN ÖNCE
- Ömer Yalçınova DAĞINIK
- Güven Adıgüzel HER BOZGUN'UN ERTESİ
- Can Acer ESKİMİŞTİR, BİR ÖLÜYE SAHİP OLMANIN GURURU
- Abdullah İlhan TABUTTA KARANTİNA
- Mert Mevlüt Gökçe BAŞLASIN ADIM KÜSLÜKLERİN SONUNDA
- Buse Akman KIYAMETE HAZIRLIK DEFTERİ
- Ayşe Nur Biçer YUMAK
- İlhan Kurt SAKINCALI ŞİİRLER
- Hüseyin Kalyan İHTİMAL
- Mehmet Baş BENİM ŞARKIM BURADA BİTER
- Murathan Cıla ZAMAN
- Muhammed Faruk Ayata GÖZYAŞI
- Ekin Köklü İMKÂNSIZ ÜÇGEN
- Rümeysa Kaya HİÇBİR ŞEYİN GÖLGESİ
- Sinem Bozhöyük DAĞ VE YOKSULLUK
- Betül Taşçı DOĞUYOR AKŞAM
- Muhammet Çelik PERA İLE DİNAMİK/T BİR KONUŞMA
- Aykut Nasip Kelebek SONRA YENİDEN YAPAYALNIZ -II-
- Can Acer ile Söyleşi: Aykut Nasip Kelebek "ŞİİRDE ESAS OLAN ANLAMDIR"
- Zafer Acar CAN ACER: "BİRAZDAN TÜL PERDEYİ DANSA KALDIRACAĞIM"
- Yunus Emre Koşar DEMİRİN DEMİRİ BÖLME BİÇİMİ
- Mahsum Oğrak CAN ACER'İN İMGELERİ
- Mert Mevlüt Gökçe ÖLÇÜSÜZ GALİP
- Aykut Nasip Kelebek ATTİLÂ İLHAN POETİKASI
Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-siir-dergi-detay/11313/28
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 15.10.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 02:04