Kürt romanı son yıllarda büyük bir atılım gösterdi. Sonradan gördük ki Kürt romanlarını "Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı"yla sınırlandırmakla, Kürt romanına emek vermiş olan başka romamcılara haksızlıklık etmiş oluyoruz. "Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı" listesini daha çok bireysel tercihlerimize göre yaptık. İkinci listede "Alternatif Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı"nde ise Kürt romanın nesnel koşullarını göz önünde bulundurarak gerçekten de edebi olarak kendini ispatlamış romancılara yer verdik. Amaç sadece isim göstermek değildir, gerçekten de romanlarıyla Kürt romanına büyük katkıları olan romancılarının hakkını vermektir.

1-Aşıkların Trajedisi (Trajediya Evîndaran)-Lokman Polat

2-Ölüm Sıtmasının Sesi (Awaza Taya Mirinê)-Nureddîn Huseynî

3-Dertsiz Adam (Merivê Bêderd)- Eskerê Boyik

4-Karga (Qijalk)-Fewzî Bîlge

5-Kaybolmuş Zamanların Yolcusu (Rêwiyê Demên Windayî)-Ramazan Kavak

6-Selahattin Eyubi ve Amedi Mirinin Oğlu (Selahedînê Eyûbî û Kurê Mîrê Amêdiyê)-M.Seîd Temel

7-Mani Unutulmuş Peygamber (Pêxemberê Jibîrçûyî Manî)-Kamran Simo Hedilî

8-Muratsız (Bêmiraz)-Abdullah Yavuz

9-Cihangirdeki Ölü Bir Kadın (Jineke Mirî Li Cihangirê)-Jana Seyda

10-Öteki Mem (Memê Din)-Îlhamî Sîdar

11-Kırmızı Kar (Berfa Sor)-Veysi Ulgen

12-Tanıma (Nasîn)-Yucel Balyecî

13-Aşk ve Ölüm (Evîn û Mirin)-Çetin Lodî

14-Sülük (Silûk)-Enwer Karahan

15-Yeni Köyün Öğretmeni (Mamosteya Gundê Nû)-Haci Akçakaya

16-Ölümün Gölgesi (Siya Mirinê)-Îrfan Yildiz

17-Yeni Yurt (Warê Nû)-Yusuf Kaynak

18-Yara (Birîn)-Ahmedê Hepo

19-Öğretmen (Mamoste)-Silêman Feqiyanî

20-Ezda (Ezda)-Rengîn Kardelen

21-İsteklerin Şemsiyesinin Altında (Li Bin Sîwana Xweziyan)-Bêwar Îbrahîm

22-Babamın Cebindeki Şeker (Şekirê Di Berîka Bavê Min De)-Dîlan Şewqî

23-Yaz (Havîn)-Ahmet Anaç

24-Utanç (Şerm)-Sîdar Jîr

25-Sesile (Sêsilê)-Abdullah Kaya

26-Karacadağ'ın Yarası (Birîna Qerejdaxê)-Hayrettîn Ekinci

27-Ceylanların Cenneti (Bihuşta Xezalan)-Eyşana Beravî

28-O Gün (Wê Rojê)-Îsmaîl Dîndar

29-Temel (Bingeh)-Ezîzê Gerdenzerî

30-Üç Sınır (Sê Sînor)-Newroz Bawer

31-Firarilerin Yurdu (Warê Firaran)-A. Bedir

32-Mome (Momê)-Îhsan Colemêrgî

33-Göksüz Hayallerin Dairesi (Xeleka Xeyalên Bê Ezman)-Gula Almastê

34-Direniş (Berxwedan)-Mezher Bozan

35-Neden? (Çima?)-Egîtê Çerkez

36-Yar ve Murad (Yar û Mirad)-Welî Sebrî

37-Senin Aşkın Beni Korudu (Evîna Te Ez Parastim)-Tosînê Reşîd

38-Gurzo (Gurzo)-Egît Yazar

39-Sinem (Sînem)-Gulîstan Çoban

40-Helgurd Dağında Aydınlık ve Karanlığın Savaşı (Li Çiyayê Helgurdê Şerê Ronahî û Tariyê)-Sertaç Karêzî

41-Zap'ın Sesi (Dengê Zê)-Mehmet Akdogan

42-Kara Fırtınalar (Bagerên Reş)-Kovan Sindî

43-Çoko'nun Aşkı ve İntikamı (Evîn û Tolhildana Çoko)-Şoreş REşî

44-Rodeng (Rodeng)-Resul Baltaci

45-Kalpmektubu (Dilname)-Newaf Mîro

46-Kapısız Sınırlar (Sînorên Bêderî)-Necat Baysal

47-Rüya (Xewn)-Nadîre Guntaş Aldatmaz

48-Uçurum (Kendal)-Mehmet Akar

49-Yahudi (Cihû)-Menaf Osman

50-Venüs Merkür ve Dünya (Venûs Merkûr û Cîhan)-Halef Akay

51-Sonsuz Bahar (Bihara Bêdawî)-Ergîn Atabey

52-Gulperi (Gulperî)-Turan Çabuk

53-Cennetin Çiftçisi (Cotkarê Bihuştê)-Nîyazî Kelekçîer

54-Bir Avuç Toprak (Çengek Ax)-Kerem Tekoglu

55-Sürünme-Yeni Bir Yaşama Doğru (Xuşil-Ber Bi Jiyaneke Nû ve)-Ramazan Kiran

56-Yaşamın Nefesi (Henaseya Jîyanê)-Mahîr Bagok

57-Demir Kapılı Geceler (Şevên Derîhesin)-Dagistan Karakoç

58-Tespih, Mendil ve Bir Tas Su: Şakiro (Tizbî, Destmal û Tasek Av: Şakiro)-Kenan Soylemez

59-Faraşin'in Aşıkları (Dildarên Feraşînê)-Elî Çabûk

60-Cehennem Köşesinin Öyküleri (Çîrokên Quncikê Dojehê)-Mihemedê Ehmoyê Kejo

61-Hedoke (Hedokê)-Lokman Akçin

62-Yirmi Dokuzuncu Sayfa (Rûpela Bîst û Nehemîn)-Atîlla Barişer

63-Miro (Mîro)-Îkram Oguz

64-İki Dünya Bir Acı (Du Cîhan Yek Jan)-Serkan Birûsk

65-Ben Yarınım (Ez Pêşeroj im)-Ehmedê Sedef

66-Gitti (Çû)-Cesîm Soylu

67-Aşk Zamanı Sarhoştur (Sermest e Dema Evînî)-Ganî Turk

68-Kuşburnu Ağacının Fidanı (Şitla Dara Şîlanê)-Kelam Yigit

69-İsyan (Raperîn)-Bahattin Cesur

70-Yıldızların Hakikati (Heqîqeta Stêrkan)-Mahir Tekin

71-Sivad (Sîwad)-Îdrîs Erenç

72-Toprak ve Kan (Ax û Xwîn)-Mehmet Yavuz

73-Başsız Ceset (Laşê Bêserî)-Yakup Meşe

74-Yeşil Serap (Leylana Kesk)-Aynur Aras

75-Artık Umutlar (Hêvîyên Bermahî)-Sînan Salhan

76-Gölgelik (Sîber)-Wezîrê Eşo

77-Farklı Kefiyeler (Kefîyên Cihêreng)-Mahir Bagok

78-Zilan Deresi (Geliyê Zilan)-M. Sadik Varli

79-Terazi (Mêzîn)-Şems Qemer

80-Kaçış ve Koşu (Rev û Bez)-Guljîn Kaya

81-Karanlığın Yansıması (Sîtava Tariyê)-Omer Dewran

82-Fırat'a Kayan Yıldız (Stêrka Xuricî Ferêt-Welat Dilken

83-Tohum Toprakta Kalmaz (Tov Di Axê de Namîne)-Abdullah Yilmaz

84-Ceylan (Xezal)-Gulgeş Deryaspî

85-Özgür Yaşam (Jîyana Azad)-Yilmaz Îlbasan

86-Kurtuluş Kıvılcımları (Çirîskên Rizgariyê)-Mehmed Dehsiwar

87-Gardiyan (Gardiyan)-Bube Eser

88-Bilican (Bilîcan)-Perwîz Cîhanî

89-Çelişik (Nalebar)-Cîhan Yildirim

90-Aydın (Ronakbîr)-Laleş Qaso

91-Hasret Yaprakları (Pelên Bêrîkirinê)-Mistefa Aydogan

92-Lanet Tasması (Toqa Naletê)-Aram Gernas

93-Nado Oğlunu Sattı (Nado Kurê Xwe Firot)-Riza Çolpan

94-Yolcu Kürt (Kurdê Rêwî)-Sehîdê Îbo

95-Şahmaran (Şahmaran)-Ronî War

96-Ceylan (Xezal)-Nesîp Tarim

97-Biz Yağmur Olduk (Em Bûn Baran)-Mizgîn Ronak

98-Saklı Aşk (Evîna Pînhan)-Sabrî Akbel

99-Derveşe Evdi (Derwêşê Evdî)-Eyup Kiran

100-Yücelerin Köşkü (Qesra Bilindan)-Şîraz Işiq