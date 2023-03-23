Alternatif Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı
Kürt romanı son yıllarda büyük bir atılım gösterdi. Sonradan gördük ki Kürt romanlarını "Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı"yla sınırlandırmakla, Kürt romanına emek vermiş olan başka romamcılara haksızlıklık etmiş oluyoruz. "Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı" listesini daha çok bireysel tercihlerimize göre yaptık. İkinci listede "Alternatif Mutlaka Okunması Gereken 100 Kürt Romanı"nde ise Kürt romanın nesnel koşullarını göz önünde bulundurarak gerçekten de edebi olarak kendini ispatlamış romancılara yer verdik. Amaç sadece isim göstermek değildir, gerçekten de romanlarıyla Kürt romanına büyük katkıları olan romancılarının hakkını vermektir.
1-Aşıkların Trajedisi (Trajediya Evîndaran)-Lokman Polat
2-Ölüm Sıtmasının Sesi (Awaza Taya Mirinê)-Nureddîn Huseynî
3-Dertsiz Adam (Merivê Bêderd)- Eskerê Boyik
4-Karga (Qijalk)-Fewzî Bîlge
5-Kaybolmuş Zamanların Yolcusu (Rêwiyê Demên Windayî)-Ramazan Kavak
6-Selahattin Eyubi ve Amedi Mirinin Oğlu (Selahedînê Eyûbî û Kurê Mîrê Amêdiyê)-M.Seîd Temel
7-Mani Unutulmuş Peygamber (Pêxemberê Jibîrçûyî Manî)-Kamran Simo Hedilî
8-Muratsız (Bêmiraz)-Abdullah Yavuz
9-Cihangirdeki Ölü Bir Kadın (Jineke Mirî Li Cihangirê)-Jana Seyda
10-Öteki Mem (Memê Din)-Îlhamî Sîdar
11-Kırmızı Kar (Berfa Sor)-Veysi Ulgen
12-Tanıma (Nasîn)-Yucel Balyecî
13-Aşk ve Ölüm (Evîn û Mirin)-Çetin Lodî
14-Sülük (Silûk)-Enwer Karahan
15-Yeni Köyün Öğretmeni (Mamosteya Gundê Nû)-Haci Akçakaya
16-Ölümün Gölgesi (Siya Mirinê)-Îrfan Yildiz
17-Yeni Yurt (Warê Nû)-Yusuf Kaynak
18-Yara (Birîn)-Ahmedê Hepo
19-Öğretmen (Mamoste)-Silêman Feqiyanî
20-Ezda (Ezda)-Rengîn Kardelen
21-İsteklerin Şemsiyesinin Altında (Li Bin Sîwana Xweziyan)-Bêwar Îbrahîm
22-Babamın Cebindeki Şeker (Şekirê Di Berîka Bavê Min De)-Dîlan Şewqî
23-Yaz (Havîn)-Ahmet Anaç
24-Utanç (Şerm)-Sîdar Jîr
25-Sesile (Sêsilê)-Abdullah Kaya
26-Karacadağ'ın Yarası (Birîna Qerejdaxê)-Hayrettîn Ekinci
27-Ceylanların Cenneti (Bihuşta Xezalan)-Eyşana Beravî
28-O Gün (Wê Rojê)-Îsmaîl Dîndar
29-Temel (Bingeh)-Ezîzê Gerdenzerî
30-Üç Sınır (Sê Sînor)-Newroz Bawer
31-Firarilerin Yurdu (Warê Firaran)-A. Bedir
32-Mome (Momê)-Îhsan Colemêrgî
33-Göksüz Hayallerin Dairesi (Xeleka Xeyalên Bê Ezman)-Gula Almastê
34-Direniş (Berxwedan)-Mezher Bozan
35-Neden? (Çima?)-Egîtê Çerkez
36-Yar ve Murad (Yar û Mirad)-Welî Sebrî
37-Senin Aşkın Beni Korudu (Evîna Te Ez Parastim)-Tosînê Reşîd
38-Gurzo (Gurzo)-Egît Yazar
39-Sinem (Sînem)-Gulîstan Çoban
40-Helgurd Dağında Aydınlık ve Karanlığın Savaşı (Li Çiyayê Helgurdê Şerê Ronahî û Tariyê)-Sertaç Karêzî
41-Zap'ın Sesi (Dengê Zê)-Mehmet Akdogan
42-Kara Fırtınalar (Bagerên Reş)-Kovan Sindî
43-Çoko'nun Aşkı ve İntikamı (Evîn û Tolhildana Çoko)-Şoreş REşî
44-Rodeng (Rodeng)-Resul Baltaci
45-Kalpmektubu (Dilname)-Newaf Mîro
46-Kapısız Sınırlar (Sînorên Bêderî)-Necat Baysal
47-Rüya (Xewn)-Nadîre Guntaş Aldatmaz
48-Uçurum (Kendal)-Mehmet Akar
49-Yahudi (Cihû)-Menaf Osman
50-Venüs Merkür ve Dünya (Venûs Merkûr û Cîhan)-Halef Akay
51-Sonsuz Bahar (Bihara Bêdawî)-Ergîn Atabey
52-Gulperi (Gulperî)-Turan Çabuk
53-Cennetin Çiftçisi (Cotkarê Bihuştê)-Nîyazî Kelekçîer
54-Bir Avuç Toprak (Çengek Ax)-Kerem Tekoglu
55-Sürünme-Yeni Bir Yaşama Doğru (Xuşil-Ber Bi Jiyaneke Nû ve)-Ramazan Kiran
56-Yaşamın Nefesi (Henaseya Jîyanê)-Mahîr Bagok
57-Demir Kapılı Geceler (Şevên Derîhesin)-Dagistan Karakoç
58-Tespih, Mendil ve Bir Tas Su: Şakiro (Tizbî, Destmal û Tasek Av: Şakiro)-Kenan Soylemez
59-Faraşin'in Aşıkları (Dildarên Feraşînê)-Elî Çabûk
60-Cehennem Köşesinin Öyküleri (Çîrokên Quncikê Dojehê)-Mihemedê Ehmoyê Kejo
61-Hedoke (Hedokê)-Lokman Akçin
62-Yirmi Dokuzuncu Sayfa (Rûpela Bîst û Nehemîn)-Atîlla Barişer
63-Miro (Mîro)-Îkram Oguz
64-İki Dünya Bir Acı (Du Cîhan Yek Jan)-Serkan Birûsk
65-Ben Yarınım (Ez Pêşeroj im)-Ehmedê Sedef
66-Gitti (Çû)-Cesîm Soylu
67-Aşk Zamanı Sarhoştur (Sermest e Dema Evînî)-Ganî Turk
68-Kuşburnu Ağacının Fidanı (Şitla Dara Şîlanê)-Kelam Yigit
69-İsyan (Raperîn)-Bahattin Cesur
70-Yıldızların Hakikati (Heqîqeta Stêrkan)-Mahir Tekin
71-Sivad (Sîwad)-Îdrîs Erenç
72-Toprak ve Kan (Ax û Xwîn)-Mehmet Yavuz
73-Başsız Ceset (Laşê Bêserî)-Yakup Meşe
74-Yeşil Serap (Leylana Kesk)-Aynur Aras
75-Artık Umutlar (Hêvîyên Bermahî)-Sînan Salhan
76-Gölgelik (Sîber)-Wezîrê Eşo
77-Farklı Kefiyeler (Kefîyên Cihêreng)-Mahir Bagok
78-Zilan Deresi (Geliyê Zilan)-M. Sadik Varli
79-Terazi (Mêzîn)-Şems Qemer
80-Kaçış ve Koşu (Rev û Bez)-Guljîn Kaya
81-Karanlığın Yansıması (Sîtava Tariyê)-Omer Dewran
82-Fırat'a Kayan Yıldız (Stêrka Xuricî Ferêt-Welat Dilken
83-Tohum Toprakta Kalmaz (Tov Di Axê de Namîne)-Abdullah Yilmaz
84-Ceylan (Xezal)-Gulgeş Deryaspî
85-Özgür Yaşam (Jîyana Azad)-Yilmaz Îlbasan
86-Kurtuluş Kıvılcımları (Çirîskên Rizgariyê)-Mehmed Dehsiwar
87-Gardiyan (Gardiyan)-Bube Eser
88-Bilican (Bilîcan)-Perwîz Cîhanî
89-Çelişik (Nalebar)-Cîhan Yildirim
90-Aydın (Ronakbîr)-Laleş Qaso
91-Hasret Yaprakları (Pelên Bêrîkirinê)-Mistefa Aydogan
92-Lanet Tasması (Toqa Naletê)-Aram Gernas
93-Nado Oğlunu Sattı (Nado Kurê Xwe Firot)-Riza Çolpan
94-Yolcu Kürt (Kurdê Rêwî)-Sehîdê Îbo
95-Şahmaran (Şahmaran)-Ronî War
96-Ceylan (Xezal)-Nesîp Tarim
97-Biz Yağmur Olduk (Em Bûn Baran)-Mizgîn Ronak
98-Saklı Aşk (Evîna Pînhan)-Sabrî Akbel
99-Derveşe Evdi (Derwêşê Evdî)-Eyup Kiran
100-Yücelerin Köşkü (Qesra Bilindan)-Şîraz Işiq
Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 23.03.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 23:53