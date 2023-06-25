Daima Edebiyat Dergisinin 17. Sayısı Yayımlandı
"Birkaç yüz bin yıldır şahitliğini ettiğimiz ve yükünü paylaştığımız yaşamak hevesi hem ödül hem imtihan olarak başımıza taç, bileğimize kelepçe olmuş. Kendimizi önemseyişimiz belki bundan, üzerimizdeki ister taç ister kelepçe olsun, bir seçimi ifade ediyor. Seçildiğimizi, seçkinlerden olduğumuzu, lütfa ve ihsana mazhar olmasak da bunların imkân dâhilinde olduğunu seziyoruz." Muhammet Erdevir
İçindekiler
- Hakan Akdoğan Yusuf Atılgan Özeldir Çünkü...
- Engin Elman Sadık Yalsızuçanlar Özeldir Çünkü...
- Jale Önder Darıcı Ethem Baran'la "Güzelliğini Gördükçe Ağlayasım Geliyor" Üzerine
- İbrahim Halil Çelik Güzelliğini Gördükçe Ağlayasım Geliyor'a Bir Bakış
- Ethem Baran Düşleri Fettan Güzel
- Abdullah Harmancı Mesnevi'yi Nerede Okumalı?
- Recep Kayalı Neresi Bizim Evimiz?
- Ali Lidar Ersin'e Neden Şiir Yazamayacağımı Anlattığımın Şiiridir
- Ömer Aksay Ucuz Uçları Yırtık Uçuk Pembe Bayraklar
- Merve Koçak Kurt İkindi Vakti Serinliğin
- Fatih Selvi Devridaim
- Deniz Longa İki Güzel Adam
- Üzeyir Karahasanoğlu Hırsızlar
- Buket Uçar Seni Kendime Günah Yaptım
- Gazel Yiğit İkna
- Nisa Öztürk Yandı Ekmekler
- Esma Safalı Boşluk
- Roşan Orhan Yalnız Mı Kadın
- Ahmet Cengil Şeb-i Yeldâ
- Ömer Öztürk Of Ki Ne Of!
- Ali Aytar Gümüş Zincir
- Merve Yurtsever Belki Kuşlar Da Gelir
- Suat Savur Labirentte Karşılaşma
- Ahmet Menteş Keneloji
- Robert Bly Köy Yolları (Çev. Arif Teymur Demirci)
- Büşra Yalçınkaya Ben Artık Dirilecek Yaştayım
- Şura Aykan Sonunda Sahiden İyi Olduğun Yer
- Oğuz Ertürk Türk Feza Kanunu
- Sevda Altınkaya Her Şey İçin Çok Geç
- Büşra Badeci Makyajlı Makyöz
- Münür Karagöz Zayiat
- Ayşe Altıntaş Bir Enkazın Hikâyesi
- Hasan Ulaş Rabbin Gömleği Makineye Atılmaz
- İsmail Kurağ Persona Non Grata
- Fatih Çatma Kıyam-Et
- Onur Sokullu Ameliyatla Aldırdıklarım Sıralı Liste
- Fikret Çelik Tahterevalli
- Ömer Keser Ters Masalların Üvertürü
- Zeynep Yıldırım İlkel Acılar
- Kaan Mert Başkesen Ad Iesum – 1.A
- Şamil Ənvəroğlu Ümid Köprüsü
- Gönül Demircioğlu Gece Elması
- Nurhan Ceylan Kaldığım Yerden
- Hayrettin Durmuş Temmuzda Edebiyatın İzi
- Ilgar Kuzu Ataç'ın Sabırsızlığının İzlenimciliğine Etkisi
- Ülker Gündoğdu "Akan Nehir" Olarak Anılan Kent: Londra'ya Bir Mektup
- Hande İkbal Şairin Mülkü Dilemma Yükü
- Fatma Nur Uysal Pınar Küçürek Öyküler
- Muhammet Erdevir Kaostan Sonra O Hüzzam Şarkı
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 25.06.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 12:13