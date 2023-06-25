Daima Edebiyat Dergisinin 17. Sayısı Yayımlandı

"Birkaç yüz bin yıldır şahitliğini ettiğimiz ve yükünü paylaştığımız yaşamak hevesi hem ödül hem imtihan olarak başımıza taç, bileğimize kelepçe olmuş. Kendimizi önemseyişimiz belki bundan, üzerimizdeki ister taç ister kelepçe olsun, bir seçimi ifade ediyor. Seçildiğimizi, seçkinlerden olduğumuzu, lütfa ve ihsana mazhar olmasak da bunların imkân dâhilinde olduğunu seziyoruz." Muhammet Erdevir

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