Hece Dergisi Ekim 2023 Sayısı

Hece dergisinin Ekim 2023 sayısı "BYUNG-CHUL HAN" dosyasının yanı sıra şiir, söyleşi, inceleme, deneme, eleştiri ve tanıtım yazıları ile okurlarına merhaba diyor.

Hece 322, İbrahim Demirci'nin "Cumhur, Cumhuriyet" adlı Eşik yazısı ve Tanzer Özder'in "Uzun İnce Bir Yoldayız" adlı illüstrasyon çalışması ile açılıyor.

Hece'nin ilk sayfalarında yine şiir var. Bu sayının şairleri ve şiirleri şunlar: Ali Göçer "Hüzzam Kuşlar", Bilal Can "Ben Korkunç İlyiç", Abdulhâlik Aker "Korktuğumdan Belki de", Sinan Davulcu "Resimler ve Ritimler", Zümrüt Karabudak "Yedek Parça", Said Yavuz "Hızır'ın Günaydını", Eyyüp Akyüz "Sela", Mahmut Hatunanaoğlu "Pürreal", Ayşe Çelikkaya "Eksik Cinayet" ve Emre Demir "Nilüfer".

Hece'de İlkler'in misafiri "Mavi Denge" adlı şiiriyle Oytun Efe Kuru.

Çeviri Şiir'de Victor Hugo var. "Yarın Şafak Söktüğünde" (Demain, Dès L'aube) adlı Hugo şiirini Münteha Özdoğan & Ayşe Altıntaş birlikte çevirdi.

Zeynep Arslan tarafından hazırlanan "Edebiyat Gündemi"nde odakta Ukrayna ve Rusya var. Bilhassa savaş ve edebiyat bağlamında bu iki ülke edebiyatlarının gündeminin yanı sıra Türkiye'de edebiyat dünyasında neler olup bittiği de çeviri ve araştırmaları ile Arslan'ın kaleminden okura sunuluyor. Zeynep Arslan her sayıda hazırladığı "Çevirmenin Sesi" bölümünde de Ukrayna ve Rus edebiyatlarından çeviriler yapan Varol Tümer'le söyleşti.

Hece 322'nin dosyası "Byung-Chul Han" başlığını taşıyor. Ülkemizde son yıllarda ilgiyle takip edilen Han'ın ele alındığı dosyanın editörü Özlem Güner. Güner'in sunuş yazısını Han'la yapılmış bir söyleşi takip ediyor: Sergio C. Fanjul'un gerçekleştirdiği söyleşinin çevirisi Ali Tacar tarafından yapıldı. Dosyanın diğer yazarları ve başlıkları şöyle:

Sercan Ünğan "Tükenişten Kurtuluş: Ötekini Geri Çağırmak", Sema Bayar "Bir Yontu Ustası: Byung-Chul Han", Eyyüp Akyüz-Recep Bozkurt "Neoliberal Kültür ve Psikopolitik İktidar Bağlamında Özgürlüğe Ağıt", Ali Necip Erdoğan "Estetiğin Kaybı ve Süreksiz Özne-Kıymetsiz Nesne", Ahmet Özdemir "Psikopolitika Denemeleri: Byung-Chul Han ve Hınç", Mustafa Günerigök "Byung-Chul Han ve Tabiata Övgü", Robert Wyllie (Çev. Ali Tacar) "Byung-Chul Han ve Tefekkürün Yıkıcı Gücü", Alaattin Diker "Çağımızda Anlatı Krizi" Ahmet Melih Karauğuz "Öngörülebilirlik İdeali Altında Kaotik Yaşam" ve Francesca Teltscher Taylor (Çev. Beyza Şen) "I: Immanuel Kant ve Byung-Chul Han'ın Estetik Teorileri"

321.sayıda ilki yayımlanmış olan ve yine Ali Tacar tarafından çevrilen Jonathan Bate'in "Şairler Ne İşe Yarar Dolayısıyla" ikinci yarısı ile HECE 322'de.

Yakın Bakış'ta bu ay Bilal Can'ın Bir Kuşu Taşlarla Bu Çöle Bağladılar adlı şiir kitabı; Müzeyyen Çelik Kesmegülü'nün söyleşisi ve Ahmet Tepe'nin kitap bağlamında Bilal Can şiiri üzerine yaptığı değerlendirme ile odağa alındı.

Okuryazarın Notları bölümünde İbrahim Demirci "Kafiye mi Anlam mı?" adlı değerlendirmesiyle, "Portre" bölümünde Mehmet Aycı "Veysel Karafilik" portresiyle, İsmail Karakurt "Ben Bağ Bozumundayken" adlı "Ağaç Günlüğü" yazısıyla, Tuba Dere "Eşyanın Fısıldadığı" bölümünde "Dünyada Mekân: Ev" yazısıyla, Hatice Bildirici "Kitabın Fiziği" bölümünde "Kitap Taşımak" isimli yazısıyla, Mehmet Solak "Başka Bakış" bölümünde "Havada Şiir Sessizliği Var" isimli değerlendirmesiyle yerini aldı.

"Yazıya Niçin ve Nasıl Başladınız?" bölümünün ikinci konuğu öykü ve roman yazarı Handan Acar Yıldız olurken "Bir Roman Hakkında" başlığı altında G. Senem Kıcıman, Ahmet Büke'nin Deli İbram Divanı'nı ele aldı. "Ahlat Günlüğü" bölüm başlığı ile Kudret Ayşe Yılmaz "Karla Kaplı Tanışma" yazısıyla; Gülhan Tuba Çelik, "Güzeli ve İyiyi Hatırlamak: Kehanetin İlk Günü", Beyhan Keçeli "Körler Ülkesi'nde Kral Olmak Kolay mı Sandın?", Behçet Darğın, "Hermann Hesse ve Eğitimin Çarkları", Ethem Erdoğan "Böyle Uzakta'nın Çağrıştırdıkları" eleştirileriyle Hece 322'de.

İyi okumalar dileriz.