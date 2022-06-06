Hece Dergisi Kudüs Özel Sayısıyla Okurla Buluşuyor

Hece Yayınları, yayın hayatına girdiği günden bu yana sayıları her yıl katlanarak artan onlarca kitap, Hece ve Heceöykü dergilerini kesintisiz olarak yayımlamanın yanı sıra, her yıl Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında geleneksel bir faaliyet haline dönüştürdüğü tematik özel sayılarında bu kez Kudüs Özel Sayısı'yla okurlarını selamlıyor.

Hece dergisi genel yayın yönetmeni Rasim Özdenören'in öncülüğü, yayıncı Ömer Faruk Ergezen'in destek ve çabaları, yayın kurulu adına İbrahim Demirci, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Muhittin Ataman ve Doç. Dr. Halid Üveysi'nin editörlüğünde hazırlanan Kudüs Özel Sayısı'nda toplam 60 çalışma yer alıyor.

Kudüs'ün (Beytülmakdis), barış ve esenlik yurdu olabilmesi için Siyonist işgalin pençesinden bütünüyle ve kesinlikle kurtarılması şarttır. Bugüne kadar yaşananlar ve bugün yaşanmakta olanlar bu gerekliliği, bu şartı sadece Müslümanlara değil akıl, bilgi, zekâ, sağduyu ve insaf sahibi her insana derinden hissettirecek kadar açık ve güçlüdür.

Kudüs şehrini çeşitli yönleriyle farklı bakış açılarından tanımak ve tanıtmak; din, tarih, siyaset, sanat ve hayat cephelerinden yansımalarını sergilemek gayesiyle hazırlanan bu özel sayıya çok sayıda yerli ve yabancı yazar çalışmalarıyla katkıda bulundu. Arapça ve İngilizce olarak yayımlanmış birçok makale tercüme edilerek özel sayıda yer aldı.

İbrahim Demirci'nin Sunuş yazısı ile başlayan 800 sayfalık Kudüs Özel Sayısı yedi bölümden oluşmaktadır. Bölümler ve bu bölümlere yazılarıyla katkıda bulunan yazarlar şunlardır:

1. BÖLÜM / DİN: İkrime Said Sabri, Mohamad Roslan Mohd. Nor, Fady Alrabi, Karen Armstrong, Mesut Kaya, Mounjed Ahmmad Abu Bakr, Mustafa Celil Altuntaş, Eldar Hasanoğlu.

2. BÖLÜM /TARİH: Ziya Polat, Abd al-Fattah El-Awaisi, Sarah Mohamed Sherif Abdel-Aziz Hassan, Ayşe Çekiç, Kerim Faruk Ahmet Abdüldeyim, Maher Y. Abu-Munshar, Marwan Aqraa, İbrahim Rabaya. Issa Baraijia, Nour Abu Assab, Muhammed İlhami, Muhenned Sadık el-Umle, Muhammed Said Ramazan el-Buti, Emin Ebu Bekir.

3. BÖLÜM / MEKÂNLAR: Haithem F. Al-Ratrout, Issa Baraijia, İbrahim Alzaeem, Hande Dolunay.

4. BÖLÜM / YAKIN DÖNEMLER: Berdal Aral, Issa Baraijia, Nizam el-Abbasi, Halid Üveysi, Mohammad Yousef, Resul Yalçın, Şeyh Raed Salah (El-Makdisi), Sharef Abushamalla, Oğuzhan Şener, Mustafa Özel, Cuma Yavuz.

5. BÖLÜM/ İNSANLAR: Aziz Mahmoud Al-Assa, Nagihan Ayşe Boşnak, Büşra Betül Sağlam, Mehmet Görmez.

6. BÖLÜM / SANAT EDEBİYAT MEDYA: Âtıf Bedir, M. Faruk Toprak, Zafer Ceylan, Erdoğan Muratoğlu, İrfan Çevik, Ali Ulvi Temel, Dursun Çiçek, Ali K. Metin, İsmail Sert, Mehmet Kurtoğlu, Mustafa Uçurum, Muzaffer Musab Yılmaz, Ali Aksoy, Zaher Albaik.

7. BÖLÜM / TANIKLAR: Necip Evlice, C. Turgut Koç, Süleyman Gündüz, Sema Çelem.

İyi okumalar dileriz.