Kardelen Çocuk Dergisinin 3. Sayısı Yayımlandı (Eylül-Ekim, 2022)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk, hikâye, masal, deneme ve şiirlerin yanı sıra bilgilendirici ve eğlenceli köşelerle yine dopdolu.

Elif Tokkal üçüncü sayının giriş yazısında yeni eğitim ve öğretim çocuklara, "Kardelen Çocuk üçüncü sayısıyla okul heyecanınızı paylaşmaya geldi" diyor.

Kardelen Çocuk'ta yer alan metinler şöyle:

Selamlaşma -giriş yazısı- • Elif Tokkal

• Ayşe'nin Kelebekleri • Çizen: Merve Tunç

Tatil Hep Çabuk Biter • Feyza Şahin

• Neler Oluyor? • Abdullah Harmancı

• Ay'da Yürüyüş • Ekrem Sakar

Bir Kitap Açtım –şiir- • Julia Donaldson (Çev: Hilal Candan)

• Kuşların Dilinden • Esma Nur Durgut

• Mikrodalga Fırın • Gurbet Lüy

• Bir Resim, Bir Hikâye • Elif Tokkal

• Perdeyi Ört İzzet • Ahmet Melih Karauğuz

• Bir Tırtıl Hüznü • Büşra Aydemir Yıldırım

Amiral'i Batıralım mı? • Neslihan Biçer

• Bul-Say • Özlem Güneş

Hafta –şiir- • Nuri Kahraman / Canım Allahım –şiir- • Ayşe Altıntaş

Canım Allahım –şiir- • Ayağını Sıcak Tut Gönlünü Ferah Tut • Ayşe Rüveyda

• O da Yine Ağaçtandır • Yücel Öztürk

• Piri Reis • Ayşe Şeker Kılıç

• Kese Kâğıdı –şiir- • Murat Ertaş

• Önüm, Arkam, Sağım, Solum Sobe! • Hafize Bostan Yılmaz

• Kadim Şehirlerin İzinde: Tebriz • Zeynep Eyüboğlu

• Kısa Adım Dağ • Muhammed Kerem Ertaş

• Dalından Sıkılan Yapraklar • Hilal Semiz

Korkunç Gürültüler • Kevser Yılmaz

Çiçekleri Merak Ediyoruz: Gelincik • Birben Özdemir

Gelincik • Pupa ve Maceraya Davet • Büşra Tümkaya

• Mavi Kurdelenin Gizemi • Ayşegül Sözen Dağ

• Uyku Koyunları • Emre Balı

• Basit Tavşan Çizimi • Özlem Güneş

Bir Bavul'dan Kitap Önerileri • Murat Moroğlu

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