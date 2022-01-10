Kişisel Gelişim ve Tasavvuf

Çekim yasası, tarihçe olarak çok eskilere dayansa da popüler olma zamanı 2006'da yayınlanan The Secret (Sır) kitabı ve videosu ile gündeme oturmuştur. Çekim yasasına göre benzer benzeri çeker. Sizin duygu durumunuz neyse ona uygun enerji alanını oluşturursunuz. Kişisel gelişim camiasının yaptığı şey aslında Amerika'yı yeniden keşfetmektir. Çünkü Mevlana asırlar öncesinden şöyle bir çağrı yapmaktadır: "Kardeşim sen düşünceden ibaretsin kalan et ve kemiksin gül düşünür gülistan olursun diken düşünür dikenlik olursun."

Kişisel gelişim yazarları gücün aslında içimizde olduğunu, potansiyel enerjimizin farkına vararak mutluluğa kavuşmanın yollarını aramamızı öğütlemektedirler. Başarıya ve mutluluğa Rumi'nin ifadesi ile padişahlığa giden dönüşüm yolunun ilk adımı sizin kendinizi değiştirmeniz ve geliştirmeniz gerektiğine karar verdiğiniz an oluşmaktadır. Bu konuda ihtiyaç duyduğumuz kaynağı ise Mevlana bize şöyle hatırlatmaktadır: "Sen kaynağı kendi içinde ara. ","Sende, senden başka bir sen gizli gerçek varlığını görebilen kişiye kul köle olayım ben." Bir rubaisinde ise "Canında bir can var, o canı ara beden dağında bir mücevher var, o mücevherin madenini ara… A yürüyüp giden sufi gücün yeterse ara ama dışarıda değil aradığını kendinde ara." demektedir.

Şimdi de Joe Vitale'nin bestseller olan Hayatın Kayıp Kullanım Kılavuzu adlı eserine bir göz atalım. Yazar, kitabında okunması kolay ibretlik öyküler ve bilge sözler kullanarak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşamın sırlarını veriyor. Ayrıca kendi görüşleri yanı sıra alanında başarılı olmuş birçok kişisel gelişimcinin yazılarına da yer vermektedir. Mutluluğun bir sonuç değil bir seçim olduğunu ifade etmekte ve bunun yolunu da şöyle özetlemektedir: "İşin sırrı ne istediğinize odaklanmak onu gerçekleştirmek için gerekeni yapmak ve sürece güvenmekten ibarettir."(s.29) Mevlana ise bu konuda 13. yüzyıldan şöyle seslenmektedir:

"Kuru duayı bırak ağaç isteyen tohum eker... "

Vitale'ye göre duygularımız düşüncelerimizden gelir. Düşüncelerimizi değiştirirsek duygularımızı da değiştiririz. Bizi sınırlandıranın kendi zihinlerimiz ve sınırlarımız olduğunun tespitini yaparken şöyle diyor: "...Zihin kendisine ilişkin algısıyla sınırlı olarak çalışır. Neye inanmayı seçerseniz zihninizi de o kavram yönetir."(s.46) "Arzu ettiğiniz şeye ulaşmaya engel olan tek şey kendinizsiniz"(s.64) Kitaptaki makalelerin yazarlarından biri olan Alan Bechtold her şeyin bir oluş nedeni vardır demekte ve eklemektedir: "...Hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmez gerçekleşen her şey karmaşık bir şekilde daha büyük bir resimle bağlantılıdır." Öyleyse başımıza gelebilecek en trajik olaylar sadece daha büyük şeylere giden basamaklardan ibaret.

Eğer hepimizin önüne serilmiş olan bu görünmez plana uymak ve büyümek istiyorsanız sınavlara yalnızca dayanmakla kalmamalı, onlardan fayda sağlamayı da öğrenmelisiniz.(s.71). Bunun için hayatı olduğu gibi kabul etmemizi bu yapbozun içinde sadece küçük bir parçanın üzerinde kontrolümüz olduğunu ve bu küçük parçayı büyük resme oturttuğumuz zaman bütün her şeyin hayrımıza olduğunu fark edeceğimizi işte o zaman hayatın verdiği her şeyde huzur ve tatmini bulacağımızı öne sürmektedir.

Dr. Robert Anthony ise makalesinde neye odaklanırsak kendimize onu çekmekte olduğumuzu istediğimiz şeyi hayatımıza çekmediğimizi aksine odaklandığımız şeyi çektiğimizin farkına varmamız gerektiğini öğütlemektedir "Eğer hala istediğinizi elde edemediyseniz onunla aynı frekansta değilsiniz demektir. Yani istediğiniz şey yerine aslında istemediğiniz şeye odaklanıyorsunuz. Hayatımızda karşılaştığımız bütün engeller frekans uyuşmazlığından kaynaklanır. Bilinçli olarak daha yüksek bir frekans düzeyine çıkmadıkça olduğunuz yere saplanıp kalırsınız. İşin sırrı şu: Bakış açınızı değiştirdiğinizde baktığınız şeylerde değişir." (s.131) Ayrıca "Siz istemediklerini de değil istediklerinize odaklandığınız sürece mucizeler hayatınızın sonuna dek var olmaya devam edecektir."(s.133)

Bir beden terapisti olan William Witman ise makalesinde bütün geleneklerin aydınlanmış tüm öğretmenlerin aynı şeyi söylediklerini herkeste Tanrı'dan bir parça olduğunu ve hastalarında bir şifacı olarak "Tanrı'nın parçasını" görebilmek için çalıştığını ve başarısının temelinin bu olduğunu ifade etmektedir ve İncil'den bir pasaj paylaşmaktadır: "İki üç kişinin benim adıma toplandığı yerlerde ben de orada tam ortalarındayım."(Matthew.18.20)

Mevlana'ya göre de Tanrı ses ve söz olarak insanda belirmiştir. İnsan kendisindeki Tanrı sırrına aşkla erişir ve bilgi sahibi olur. "İnsanı sevmek Tanrıyı sevmektir." Ve insanı hem aşık hem de maşuk olarak görür. Yani hem seven hem sevilendir. Onu diğer canlılardan üstün tutar çünkü insanı Allah yaratırken ona kendi ruhundan üflemiştir ve insan Allah'tan bir eser taşır. Görüldüğü üzere 1960'larda Batı'da ortaya atılan ve günümüzde birçok bilimin ve geleneksel kültürlerin değerlerinden yararlanan kişisel gelişim akımında Mevlana gibi mutasavvıfların etkisini açıkça görmek mümkündür. Günümüzde gelişim, değişim ve dönüşüm vaat eden sayısız yol ve teknik bulunmaktadır ama Mevlana bizi bu alanda en etkili, dengeli aynı zamanda hem insan doğasına, hem de inanç ve kültür temelimize en uygun yola çağırıyor:

"Haktan baş çektin gittin ama bir yol bulabildin mi hiç yola gel sersemce kaybolup gitme"

"Bu rebabın sesi neler söylüyor bilir misin? Arkamdan gel de yolu öğren diyor"

Hayatın Kayıp Kullanım Kılavuzu

Joe Vitale

Sola Yayınları

204 sayfa