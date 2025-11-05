Kitap Rehberi: Bilim Kitapları Listesi

Bilim Kitapları Okurken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kaynak Kitap Rehberi olarak okunması en keyifli, verdiği bilgilerle en zengin ve dünyanın en iyi bilim insanlarının kaleminden çıkmış bilim kitaplarını bu rehberimde sizinle buluşturuyorum. Yeni okumalar yapmak isteyen ve okurken dinlenmek isteyen kitap okurları adeta bir belgesel izler gibi bilimin keşfedici, çekici ve şaşırtıcı dünyasına bu kitaplarla adım atabilirsiniz. Bilimsel kanıtlarla bilim kitaplarını okumanın yararlarını da öğrenince, rahatlıkla okuyabileceğinizi düşünmeniz için okumanın önemini sizlere yeniden hatırlatmak dileğim. Önce bilimi sonra popüler bilim kavramlarını anlayalım. Bunun için sizlere kendi okuduklarımdan yola çıkarak Bilim Kitapları Listesi hazırladım.

Bilim veya İlim Nedir?

Bilmek istediklerimiz öğrenmek için nedensellik, merak ve amaç besleyen, olguları ve iddiaları deney, gözlem ve düşünce aracılığıyla sistematik bir şekilde inceleyen entelektüel ve uygulamalı disiplinler bütünü bilim veya ilimdir. Bilimi sınıflandıran bilim felsefecileri bilimi formal bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimleri olmak üzere üçe ayırırlar. Bilimin diğer tüm dallardan en ayırt edici özelliğiyse, savunmalarını somut kanıtlarla sunmasıdır. Bu sayede bilim, bilinmeyen olguları açıklamamıza ve evreni idrak etmemizde yararlı olur.

Bilimsel çalışmalarda tüm bilim dalları, deneysel yöntemlere ve gerçek olayla ilgili kanunlar çıkarmaya çalışır. Einstein bilimi: "Her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası" olarak tanımlarken, Bertrand Russell ise: "Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabası" olarak tanımlamaktadır.

Geleneksel bilim sadece anlamaya ve çözmeye gereksinim duysa da ileri evrelere ulaşan bilim türleri sadece çözmeyi değil çözümden öte ilerlemeyi de kapsamaktadır. Geçmişe bakıldığında en önemli sayılan bilim dallarından bazıları matematik, geometri, gök bilimi ve tıptır. Çok çeşitli matematiksel çözümleme sistemlerinin geliştirildiği ilk zamanlardan günümüze yeni formüller, sistemler, kuramlar geliştirilmektedir ki bu da bilimin sürekliliğinin örneği olarak gösterilir. Bilim ve bilimsel yöntem denenmeye öncelik vermektedir. Nesnel gerçeklik sağlanır ve araştırma belirli bir çerçeveye oturtulur. Varsayım, denemeler sonucunda doğrulanırsa kuram statüsünü alabilir ve diğer bilim insanlarının çalışmalarında dayanak alınır.

Popüler Bilim Nedir?

Toplumun her kesiminin anlayacağı bir dille ve biçimle yapılan bilime Popüler Bilim denir. Popüler bilim ürünleri genellikle çok geniş alanda, çok çeşitli bilim dallarıyla ilgilenmektedir. Üretenler, ortaya koyanlar; bilim insanları ve bilime yakın konusunda bilgili kişilerdir. Popüler bilim birçok biçimde halka sunulmaktadır. Kitap, dergi, belgesel gibi.

Popüler bilim, bilim insanlarının bilimle uğraşmayan halkın anlayamayacağı dünyalarını halkın anlayabileceği ve yararlanabileceği bir duruma getirerek okura sunar. Çok ağır, anlaşılamaz ve karmaşık bilim dili, halkın diline yakın bir duruma indirgenir. Böylece bilimle uğraşmayan ama bilimin ürettiği teknik ve teknolojiyi kullanan halk ile bilim dünyasının arasındaki iletişim kurulmuş olur. Bu iletişimi öncelikle sağlayan akıcı ve anlaşılır bilim kitapları okumanın ne kadar faydalı olduğuna hiç şüphe yok.

Bilim Kitapları Okumanın Faydaları İçin Bilim Ne Diyor?

Bilim Kitapları Okumanın Bilimsel Faydaları Nelerdir? İlkin, kitap okumak sizi daha akıllı kılıyor. King's College London, okuma yeteneklerini ve zekâ seviyelerini mukayese etmek için yedi ila on altı yaşları arasındaki 1.890 ikizi beş kez test ediyor. En yüksek okuma yeteneğine sahip olan ikizlerin aynı zamanda en yüksek sayısal ve sözel yeteneğe sahip olduğu bulunuyor. Okumanın, kelimelere dokunmanın, onları algılamanın, hissetmenin, hayal etmenin, ilişkilendirmenin ve çağrıştırmanın, çok farklı bir etki yarattığı görülüyor. Okuduklarımız bizi, içine çektiğinde beynimizde çok zengin ağlar oluşturuyor. Hafıza gücünü koruyor. Okuyan veya diğer zihinsel uyarıcı faaliyetlerde bulunanların, okumayanlara göre daha yavaş hafıza kaybı yaşıyor. Sık okumak ve beyin egzersizleri yapmak zihinsel gerilemeyi %32 oranında azaltıyor. Bir kanıtı da sizi daha yaratıcı kılıyor. Kurgusal metinler duygusal zekâyı zenginleştiriyor. Kısa öykü kurgusu okuyan insanların, kurgusal metinleri okumayanlara göre daha açık olma eğiliminde olduğu görülüyor. Bilişsel ihtiyaçların daha az olduğu, genel bilgi işlemeyi ve ilham verici yaratıcılığı kolaylaştırarak yeni ufuklar açıyor. Zihin performansını arttırıyor, Matematik becerilerini geliştiriyor, sizi daha anlayışlı yapıyor, stresinizi azaltıyor, mutlu ediyor, uzun yaşamanızı sağlıyor, Alzheimer'ı önlemeye yardımcı olan eğlenceli bir egzersiz halini alıyor. Bilim kitaplarını okuma alışkanlığı bilgi seviyenizi ve kelime dağarcığınızı geliştirirken, sinir sistemiyle ilgili rahatsızlıklardan, kaygıdan ve depresyondan kurtulmanıza da katkı sağlıyor.

Bilim Kitapları, insanlığa faydalı olan bilgilerin sistemli bir şekilde araştırılması ve incelenmesine dayalı, problem, hipotez ve yasa aşamalarından oluşan çalışmaların bütününü kapsamaktadır. Einstein, Hawking gibi fizikçiler ilk akla geliyor. Bu fikirden kurtulmak isteyenler, Mozart, Shakespeare, Dostoyesvki, Freud'da dâhi diyebilir. Bilim Matematik, fen olmaktan ibaret değil ki. Bilim kitapları okumak size belki atomlar arası etkileşimlerin sırrını anlatabilir diyoruz.

Bilim Kitapları Ne Anlatıyor?

Kozmik Düşünürün El Kitabı, Büyük Patlama Nasıl Çürütülür? Yazarı Luke A. Barnes, Geraint F. Lewis: Kendinizi Kozmolojik Baskıdan Kurtarın! Diyor. Her şey büyük patlamayla mı başladı? Karanlık madde nedir? Kara delikler delik midir? Böylesine tuhaf bir kozmosu kabul etmeli miyiz? Bu kitap, bu tuhaf evreni merak edenler ve büyük patlama teorisini yıkmak isteyenler için sadece gerçekleri ortaya koyuyor. Kitapta sunulan fikirleri ve teorileri şekillendiren ise gözlemler. Büyük patlama bilim insanlarının dikkatini çekiyor ama bu kitapta yazarlar yeni görüşler sunuyor, evren bilimin gerçekte nasıl işlediğini göstermeye çalışıyor. Kozmik düşünürler, yalnızca savaşan fikirlerin hayatta kaldığı bilimsel arenaya kendinizi hazırlayın! Diyor. Modern evren bilime doğru ilerleyerek, bilimin büyüleyici işleyişine dair daha derin bir anlayışa kavuşacaksınız. Tüm cevaplara sahip olduğunu iddia etmeyen bilim, gerçekçi ve ham bir şekilde ve tüm karmaşıklığıyla meraklılara evreni anlatıyor.

Bilim Kitapları Nelerdir?

Albert Einstein'ın Son Yıllarım, tüm zamanların en bilinen ve önem verilen bilim insanı kim dersek, herkesin aklına ilk sırada gelen isim Albert Einstein olurdu. Tarihin en büyük ve en etkili beyinlerinden biri olan Albert Einstein'ın 1934-1950 yılları arasındaki yazılarını kapsayan bu eser, günümüzde de tartışılan ve çözüme kavuşturulamamış konuları ele alıyor. Savaşların sürdüğü, açlığın ve yoksulluğun kol gezdiği dünyamız, Einstein'ın dünyasından farklı değil. Einstein'ın ısrarla üzerinde durduğu devletlerarası rekabetin olumsuz etkileri hâlâ sürerken ırkçılıktan dünya barışına, bilim ile din ilişkisinden eğitime ve ahlaka, görelilik ve kuantum fiziğinden sosyalizme kadar çağımızın en önemli meseleleri üzerine derinlemesine düşünen bu dehanın diyecekleri tüm okurları için büyük önem taşımaktadır.

Stephen W. Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi, kuantum fiziğine ilgi duyan, yaşamın var oluşunun ve uzayın temel fizik kanunlarını merak edenler için temelden başlayarak Stephan Hawking'in bilgi birikimlerini anlattığı eseridir. Kuantum fiziğini, enerjiyi, uzayı çok daha iyi anlayacağınız aydınlatıcı bir eser. Stephan Hawking'in eserleri içerisinde ilk okumanız gereken kitap. Temel bilgileri anladıktan sonra derin bir yolculuğa uzanacaksınız. Modern fizik ve klasik fiziğin birleştiği noktada doğan teorem kuantumu her yönüyle ele alınmaktadır. Kuantumla birlikte birçok yönden farklı bakış açıları sunacaktır.

Hawking, uzay bilimi ile ilgili, büyük patlama, kara delikler, ışık konikleri, superstring kuramı gibi kavramları, konuyla ilgili birikimi olmayan okurlara, açıklamaya çalışır. Zaman zaman bir popüler bilim kitabından beklenmeyecek kadar karmaşık matematiksel açıklamalar da yapar. Bir editörün tavsiyesi üzerine, kitapta E=mc² dışında hiçbir formüle yer vermez. Hawking, kavramların daha kolay anlaşılabilmesi için metinleri resim, grafik gibi görsellerle zenginleştirerek, konuları basitleştirmeye çalışmıştır. Herkesin anlayabileceği bir dille aktarılmaktadır. Bu kitap okuyucunun bilime ilgisini arttırmasına katkı sağlar. Aynı isimle, Errol Morris tarafından çekilmiş ve 1991'de gösterime girmiş bir de belgesel bulunmaktadır. Belgeselde Stephan Hawking'in hayat hikâyesini öğrenme fırsatı da bulacaksınız.

Hawking'in çok satan kitabı Zamanın Kısa Tarihi'nden sonraki gelişmeleri ve en yeni bilimsel bulguları içeren Ceviz Kabuğundaki Evren adlı eserinde Hawking, kuantum mekaniğinden sicim kuramlarına, genel görelilikten 11-boyutlu süper-kütleçekime, Büyük Patlamadan evrenin kaderine kadar bütün tartışmaları kapsıyor. Bu kitapta Evren tasarlanabilir mi? Uzay zamanın bir başlangıcı var mı? Gibi soruları soran Hawking, uzman olmayan, hiç fizik bilmeyen okurlara bu zor konuları büyük bir ustalıkla ve bol görselle açıklıyor.

İsmi 18. yüzyıl Tanrı bilimci William Paley'in o dönemde çok bilinen bir kitabına referans olarak kullanılmıştır, Paley kitabında bu tür tartışmalarda sık kullanılan saat analojisine başvuruyor, çünkü saat complex yapıları anlatmak için iyi bir model, Paley eğer yürürken yerde bir saat görseydiniz bunun karmaşık bir mekanizma olduğunu ve bir tasarımcı tarafından önceden tasarlandığını düşünürdünüz ama insan gibi karmaşık yapıların neden önceden tasarlanıldığını düşünmüyorsunuz diyerek bu tasarımcının üstü kapalı bir biçimde Tanrı olduğunu ifade ediyor, Dawkins'de buna cevap olarak mutasyon, birikimli seçilim gibi mekanizmalarla çalışan evrimin önceden planlanamayan bir süreç olduğuna dikkat çekerek bu saatçinin ileriyi göremeyeceği ve planlayamayacağı için kör olması gerektiğini savunarak kitabına Kör Saatçi adını veriyor.

Carl Sagan'ın Kozmos adlı eserini Altın Kitaplar okura sunuyor. Modern zamanın en bilinen bilim insanlarından biri olan Carl Sagan'ın Kozmos adlı eseri ünlü bilim insanının başyapıtı olarak diğer onlarca eserinin arasından sıyrılıyor. İçinde varlığımızı sürdürdüğümüz akıllara durgunluk veren Kozmos'un sonsuzluğunu anlatan eser, bilimin geçmişine, şimdiki zamanına ve geleceğine ilişkin etkileyici bilgilere sahip.

Mıchio Kaku'nun Olanaksızın Fiziği adlı eserini Otdü Geliştirme Vakfı Yayınları okura sunuyor. Son yılların en çok konuşulan bilim insanı, Michio Kaku'nun çağdaşı olmaktan her okur gurur duymalı. Evrenin boyutlarını ispatlamayı başaran ve Hawking'in izinden giden Kaku, Olanaksızın Fiziği kitabında, geleceğe ilişkin bazı tahminlerin olanaklı olanın sınırları ötesinde olacağını, bazılarının da gerçekleştirilebileceğini nedenleriyle bu kitabında açıklıyor. Bu eseri okuduktan sonra içinde yaşadığımız evrene başka bir gözle bakacaksınız.

Bilim Kitapları Okumaya Nereden Başlanmalıdır?

Bilim kitapları, ağırlıkla üniversite ve okullarda kullanılan ders kitapları formatıyla veya diğer türde kitaplardır. Günümüzde çoğu bilim kitapları sadece basılı formatta yayınlanmamıştır; pek çoğuna artık her yerden ulaşmak mümkün mesela çevrimiçi sesli kitap ve e-kitap olarak da okumak mümkün.

Popüler Bilim Kitapları, toplumu okumaya, öğrenmeye ve analitik düşünmeye teşvik eden özgün eserlerdir. Bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluşları, yenilikleri ve gelişmeleri en erken okul öncesi, çocuk, genç ve yetişkin kategorisindeki kitaplarla anlamayı kolaylaştırarak yaşam ile bilim arasında güçlü bir köprü kurabilirsiniz. Güvenilir kaynaklarıyla 1993 yılından beri yayımlanmakta olan Tübitak ve birçok yayınevinin Popüler Bilim Kitapları, popüler bilim yayıncılığında önemli bir yere sahiptir.

Bu kategorideki kitaplar; bilimsel derinlik içeren, hayatı görme ve anlama şeklimizi değiştirme gücüne sahip, özenle seçilmiş, açık, anlaşılır, eğitici, ilham verici kitaplardan oluşmaktadır. Düşünmeye, yaşam boyu öğrenmeye, keşfetmeye ve gelişmeye teşvik eden kitapları okumaya ve merak ettiğiniz bir alanla her yerden ulaşabilmek mümkün.

Bilim Kitapları Okurken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bilim kitapları temaları içinde; Çevre ve Enerji, Uzay ve Fizik, Dünya ve Yaşam, Beyin ve Zihin, Teknoloji, Sağlık, Sosyal Bilimler alanları arasında ilginizi çeken konulara dikkat gösterilmelidir.

David Eagleman'in Incognito adlı eseri, siz daha tehlikeyi algılamadan, ayağınızı fren pedalının üstüne götüren kim? Dinlemediğinizi sandığınız bir konuşma sırasında adınız geçtiğinde duymanızın sebebi ne? Neden sır saklamakta böylesine başarısız, nedenini bilmeden birini çekici bulmakta bu kadar başarılıyız? Eğer bilinçli zihin, yani sabah uyandığınızda sizinle uyanan ben, buzdağının yalnızca görünen kısmıysa, zihninizin geri kalanı tüm bir ömür neyle iştigal oluyor?

Ünlü nörobilimci David Eagleman, kitabı Incognito ile beynimizin derinlerine dalarak, yaptığımız, düşündüğümüz ya da hissettiklerimizin çok büyük bir kısmının bizden başka bir biz tarafından yönetildiğini ürkütücü bir berraklıkla bize gösteriyor. Sadakat geninden sizi olmadığınız birine dönüştüren beyin zedelenmelerine; optik yanılsamalardan Truva fatihi Odysseus'tan renkleri işitip biçimleri tadabilen sinestezik insanlara kadar geniş bir açıdan vakaları ve araştırmaları bir araya getirmektedir. Incognito, beynimizin işleyişi ve çelişkileri hakkında olağanüstü bir keşfe çıkarıyor. Beynin fizyolojisini açıklayarak insan davranışlarına ışık tutan Incognito, sizi beynin derinliklerini gösteriyor.

Bilim Kitapları Nasıl Okunmalıdır?

Bahri Karaçay'ın Yaşamın Sırrı DNA adlı eseri Tübitak Popüler Bilim Kitapları Yayınları'nca okura sunulmakta. 1953 yılında DNA'nın keşfedilmesi, insanlık tarihinde yepyeni bir sayfa açar. Aradan geçen sürede genetik bilginin ve biyolojik sistemlerin nasıl çalıştığını öğrenmekle kalmadık, izleyici olmaktan çıkıp, canlıların yaşam kodunu değiştirerek yaşam süreçlerine yön verebilir hâle geldik. Gen tedavisi ile hastalığa sebep olan genlerin yerine sağlıklı kopyalarını aktarmayı başardık. İnsan kök hücrelerini elde ettikten sonra bu hücrelerin vücudumuzu oluşturan hücrelere ve dokulara dönüşüm programlarını öğrenerek insan ömrünü uzatma yönünde önemli adımlar atıldı. 2000'de insanın yaşam sırrını içeren genetik kodunu okumayı başararak her alanda etkilerini göreceğimiz yepyeni bir çağın kapılarını aralamış olduk. Artık her yeni doğan bireyin, altı milyar harfle yazılmış bir "kullanım kılavuzu" ile dünyaya gelişimiz bilim kitapları aracılığıyla okura aktarılabilmektedir. "Güzel ve yalın Türkçesi, basitleştirilmiş anlatımı ile Yaşamın Sırrı DNA kalıtsal bilgilerin işleyişini merak eden herkes okuyabilir." Diye belirtir Prof. Dr. Aziz Sancar 2015 Nobel Kimya Ödülü Sahibi Bilim İnsanı.

Richard Davkins'in Genişlemiş Fenotip adlı eserinde, evrim konusundaki görüşlerini netleştirmekte ve "Seçilim Birimi Olarak Gen" kavramını bilimsel argümanlarla desteklemekle kalmıyor okurlarını bilimin gücü hakkında bildiklerini yeniden düşünmeye sevk ediyor. Bu kitap, yaşamın evrimine, özellikle doğal seçilimin mantığına ve doğal seçilimin etkide bulunduğu yaşamın hiyerarşik düzenine ilişkin kişisel bir görüş içermektedir. Ders kitabı olmadığını da belirterek Dawkins, kitabın hedef kitlesini, tüm branşlardaki lisans ve yüksek lisans öğrencileri dâhil olmak üzere, uzman zoologlar, evrimsel biyologlar, hayvan davranışçıları, sosyobiyologlar çevrebilimciler, felsefeciler ve evrenbilimiyle ilgilenen hümanistler olarak tanımlamaktadır. Richard Dawkins'in evrimsel gelişmeyi basit örneklerle modellendirerek anlattığı Popüler Bilim alanında kült bir eser olarak kabul edilmektedir.

Kimler Bilim Kitapları Okumalıdır?

Bilgisayarlarımızı kullanarak şaşılacak işler yaparız. Dünyanın en büyük saman yığını olan, milyarlarca sayfalık çevrimiçi içerikten, işimize yarayan iğneleri bulup çıkarırız. Çevrimiçi alışveriş yapar ya da sosyal medyada paylaşımlarda bulunuruz. Peki bilgisayarlarımız bütün bu görevleri nasıl kolaylıkla yerine getirebiliyor? John MacCormick'in Geleceği Değiştiren Dokuz Algoritma adlı eseri yapay zekâdan Google PageRank'a, veri sıkıştırma algoritmalarından hata düzeltme algoritmalarına kadar dünyamızı değiştiren dokuz temel bilgisayar algoritmasının ardındaki incelikleri çarpıcı örneklerle ve herkesin anlayabileceği bir dille aktarılmaktadır. Geleceği Değiştiren Dokuz Algoritma ile Günümüz Bilgisayarlarının Ardındaki Parlak Fikirler herkesle içi içe geçmiş durumdadır. Bu nedenle herkes Popüler Bilim kitaplarını okuma listelerine almalıdır.

Bilim Kitapları Listesi

Tüm yaşamın sırlarını belki bu kitaplarla keşfedemeyiz. Öyle bir geçmişi geride bıraktık ki bol bol okuyarak kendimize mükemmel bir gelecek inşa edebileceğimizin farkına varmalıyız. Bunu bize fark ettirecek olan kitap türleri arasında Bilim Kitapları, kafanızı toparlamanıza yardımcı olacak. Sizi tam anlamıyla geleceğe bilgiyle taşıyacak bilim kitapları hep en mükemmeli akıl etmemize yardımcı olacak. Keşifle okuyun!

