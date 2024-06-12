15 Maddede Eşrefoğlu Rûmî

1. Asıl ismi Abdullah bin Eşref bin Muhammed Mısrî. Babası Eşref Efendi, Mısır'dan İznik'e göç etti. İznikli olduğu için ismi sık sık "İznikî" diye de anılır. Seyyid'tir.

2. Hacı Bayram-ı Veli'nin talebesi olduğunda 40 yaşındadır. İlim sahibi olmasının yanında hilm ve edep sahibidir. Önce Bursa'daki Emir Sultan Hazretleri'ne bağlanmak için dergâhına gider; "Bizi bendeliğe kabul edip irşad buyurun" der. Fakat Emir Sultan Hazretleri onu Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'ne yönlendirir.

3. "Üstadın huzurunda lüzumsuz konuşmak edebe aykırıdır" düsturunca sual olunmadıkça şeyhinin huzurunda hiç konuşmaz. On bir sene şeyhinin dergâhında hizmet eder. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin kızı ile evlenir.

4. Şeyhinden izin alarak Bayramiyye tarikatını yaymak için İznik'e gitti. Fakat şeyhinin hasreti ağır bastığı için Ankara'ya geri döndü. Dergâhta bir süre kaldıktan sonra şeyhinin emriyle Kadirilik yolunu öğrenmesi amacıyla Hama şehrindeki Abdülkâdir-i Geylânî Hazretleri'nin torunlarından Şeyh Hüseyin Hamevî Hazretleri'ne gönderildi. Buradan icazetname alarak Şeyh Hüseyin Hamevî Hazretleri'nin halifesi oldu.

5. Halife olduktan sonra Anadolu'ya dönerek Kadiri tarikatını yaymaya başlar. Eşreffiyye Tarikatı O'nun adıyla bilinir. Şeyh Hüseyin Hamevî Hazretleri Eşrefoğlu Rûmî'yi Anadolu'ya gönderirken "Abdullah-ı Rûmî koca bir deniz imiş, bizde bulunan her şeyi çekip sinesine aldı" diye buyururr.

6. Dönemin Sadrâzamı Mahmûd Paşa ve Abdurrahîm-i Tırsî bilinen önemli müridlerindendir. Abdurrahim-i Tirsî, Eşrefoğlu Rûmî'den sonra posta oturacaktır. Divançe diye el yazması bir eseri vardır.

7. Eşrefoğlu Rûmî, Fatih Sultan Mehmed döneminde yaşamış, İstanbul'un fethini görmüştür. Bu döneme denk gelen Müzekki'n-Nüfûs en önemli eserlerinden biridir. Bu eser Mesnevi, Mevlid gibi Anadolu halkının asırlarca elinden düşürmediği bir kitaptır. "Nefisleri Arıtıcı" anlamına gelen bu eserde Eşrefoğlu Rûmî tarikat esaslarını sade, anlaşılır bir biçimde, öğütler vererek anlatmıştır.

8. Türk Tasavvufi Halk Edebiyatının en önemli isimlerindendir. Kendinden sonra gelen Tasavvuf Edebiyatı temsilcilerini büyük oranda etkilemiştir.

9. Tarîkatnâme, Delâil-ün-nübüvve, Fütüvvetnâme, İbretnâme, Mâzeretnâme, Elestnâme, Nasîhatnâme, Hayretnâme, Münâcâtnâme, Cinân-üt-Cenân, Tâcnâme, Eşref-üt-tâlibîn gibi eserleri vardır. Dîvân'ı olan şairler arasındadır. Şiirlerinde Rûmî mahlasını kullanmıştır.

10. Kütahyalı Sunullah Gaybî Hazretleri ile birlikte okumuştur. İkisinin de yazdığı şiirlerde Yunus Emre etkisi yoğun biçimde gözükmektedir.

11. Hayatı hakkında çok fazla detay bulunmamakla birlikte hayatını ve hizmetlerini anlatan "Menâkıb" kitabını Abdullah Veliyüddin yazmıştır. Ayrıca Menâkıb-ı Eşrefzâde, Eşrefoğlu Rûmî'nin hayatını ve menkıbelerini anlatan önemli bir eserdir.

12. Adı Aşk isimli şiiri özel bir şiir olarak divanında yer alır:

"ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir

gel karış bir katreye kim anda ummân gizlidir

terk i düp cân u cihânı gey ferâgat cübbesin

bu feragat cübbesinde sırr-ı sultan gizlidir"

13. Hilmi Yavuz, Eşrefoğlu Rûmî'den yoğun biçimde etkilenmiş ve ona ithaf edilmiş şiirler yazmıştır. "Eşrefoğlu Rûmî'ye Şiirler" başlığıyla yayınlanan bu şiirlerin ilki şöyle başlar:

"eşrefoğlu, al haberi! Zamanın oğlu! senden beri

duy, gülün tesbih sesini…

kim derse ki: 'davete icabet

gerek!' –haklıdır!..

bir daha, bir daha…

yoksa aşklar var mıdır

göklerin külrengi kuşunda

o bâz ül eşheb bakışında

Züleyha?"

14. Eski Zağralı Handî'nin Eşrefoğlu Rûmî'nin gazeline yazdığı tahmis (Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç dize katılması durumu, beşleme: TDK Sözlüğü) meşhurdur.

"Şu yüzde varlığın şâhid gerekdir dîde-i insân

Velakin her bir insana degildir behre bu seyrân

Cemâlin pertevinden aks alıp âyine-i devrân

Tecellî şevk-i dîdârın beni mest eyledi hayrân

Ene'l-Hak sırrını cândan anunçün kılmazam pinhân"

15. Hicri 854 Miladi 1469'da 120 yaşında vefat ettiği rivayet edilir.