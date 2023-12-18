Ali Teomanʼın Hayatı ve Eserleri, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Ali Teomanʼın Hayatı ve Eserleri

18.12.2023 08:00 - Turhan YILDIRIM

2011 yılında henüz 48 yaşında kaybettiğimiz değerli yazar Ali Teoman (Ali Tataroğlu)'ın ardında 8 öykü kitabı, 5 roman, 2 günce, 1 anlatı ve 1 de yazı ve söyleşilerinden derleme kitap bıraktı. Yaklaşık 20 yıla yayılan külliyat, edebiyatımızın Sevim Burak'la birlikte en özgün ve oyuncu yazarlarından birini bizlere gösterdi.

Eserlerinde ölüm, aşk, kadın - erkek ilişkileri, cinsellik, yalnızlık temalarıyla tarihsel anlatıma yer veren yazar, ilk kitabı Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı adlı öykü kitabıyla 1991 Haldun Taner Öykü Ödülü'nü -yazınsal bir oyun oynayarak- Nurten Ay ismiyle kazanmıştır. Bu oyunu on altı sene sonra bitirir ve kitabının üzerinde artık kendi ismiyle yer alır.

Kitaplarında üstkurmaca, tarihsel üstkurmaca, çoklu anlatıcı, metinlerarasılık, bilinç akışı, farklı dillerden kelimelere yer vermek, söz dizimini bozarak anlatım ve küçürek öykü gibi çok çeşitli tekniği ve biçimi kullanan bir yazardı Ali Teoman. Ayrıca postmodern edebiyat açısından baktığımızda da önemli bir isimdi.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 18.12.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 19:59
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat ali tataroğlu ali teoman gizli kalmış bir istanbul masalı haldun taner öykü ödülü nurten ay turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.
Modern Soslu Postmodern Makarna, 2023.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhanyildirim
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 41 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 2 kitap bulunmaktadır.

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