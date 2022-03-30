Ayrılmaz İkililer

Bu yazımızda güzel ülkemin güzel insanlarının beraber tükettiği ikilileri yazacağız. Tabi ki damak zevkine göre değişiklikler gösterebilir fakat genel olarak Türk Mutfağında bazı gıdalar birlikte tüketildiğinde lezzet şöleni yaştmaktadır. Gelin bu ikilileri beraber inceleyelim.

Kuru fasulye-nohut/pilav: Kuru fasulye/nohut ve pilav kadar birbirini tamamlayan ve lezzetlendiren yemek sayısı azdır. Ülkemizde herhangi bir lokantaya gittiğinizde ve gözlem yapıldığında kuru fasulyenin yanında mutlaka pilav istendiği görülür. Hatta pilavın üstüne kuru fasulyenin suyunun gezdirildiği de. Eğer lezzet üçgeni kuralım dersek yanında turşu olmaz ise olmaz.

Köfte/Patates: Hemen hemen hepimizin çocuklarının ve çocukluğumuzun en sevilen ikilisidir. Köfte siparişi verildiğinde yanında mutlaka; kızarmış, fırınlanmış veya püre olarak patates gelir. Eğer lezzet üçgenini burada da uygularsak piyaz olmaz ise olmaz.

Simit/Peynir: Ya okula ya işe giderken mutlaka kahvaltı niyetine yediğimiz müthiş ikili. Susamlı gevrek simidin yanında beyaz peynir, karper eritme peynir, eski kaşarla nefis olur. Yanında çay da var ise lezzet üçgeni tamamlanmış olur.

Bal/Kaymak: İşte size muhteşem bir ikili daha. Öylesine uyumlu bir ikili ki insanın yedikçe yiyesi gelir. Hatta o kadar lezzetli ki üzerine şarkılar bile yazılmış. Barış Mançu'nun "Biz ikimiz ballı kaymak gibiyiz" ve Özlem Yüksek'in "Ballı Kaymak" şarkılarını dinleyin.

Tahin/Pekmez: Özellikle kış aylarında tüketilen, bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı koruyan en güzel ikililerden biridir.

Karnıyarık/Cacık: Türk mutfağının sultanı dediğimiz zaman tabiki ilk akla gelen yemek Karnıyarık oluyor. Karnıyarık yemeğinin ayrılmaz parçası ise güzel bir cacık. Eğer lezzet üçgenini tamamlamak isterseniz tereyağlı pilav olmaz ise olmaz olur.

Balık/Roka Salatası: Üç yanı denizlerle çevrili güzel ülkemizde bir cok balık türü bulunmaktadır. Özellikle havaların soğuduğu Eylül – Mart ayları arasında sofralarımızın vazgeçilmezlerindendir. Tabii ki ayrılmaz parçası da roka bitkisidir. Salata olarak yanında gelmese bile mutlaka sunumlarda balığın yanında yer almaktadır.

Tost/Ayran: Hepimiz öğrenci olduk ve kantinden tost aldığımız vakit ne çay ne de asitli içecek istemişizdir. Karışık olsun, kaşarlı olsun, sucuklu olsun ama her daim tostun yanında yer alan vazgeçilmezi ayran olsun.

Karpuz-Üzüm/Peynir: Sımsıcak yaz güneşi altında insanın canı ağır yağlı yemek istemez. Hatta mutfağa girip yemek yapmak bile istemez. Hemen herkes karpuzu veya üzümü dolaba atar, soğutur ve zamanı gelince de tamamlayıcı ikilisi beyaz peynirle afiyet ile yer.

Ayrıca "Salep ile Tarçın", "Türk Kahvesi ile Lokum", "Zeytinyağlı Sarma Dolma ile Limon", "Hambugger ile Patates", "Tavuk ile Pilav", "Erik ile Tuz" da tercih edilen ikililerindendir.

Yukarıdaki yemekleri yazarken birazda kendime nostalji yaptım ve yemek dışında ayrılmaz ikilileri düşündüm ve şunlar geldi aklıma (sizinlerle paylaşmak istedim); tek kanallı televizyon döneminden filmlerden, "Zeki Alasya - Metin Akpınar" ikilisi, "Adile Naşit – Münir Özkul" ikilisi, "Nuri Alço Gazozu – İlaç ikilisi", "Eurovizyon yayını – Bülent Özveren" ikilisi, "Temel Reis – Safinaz", "Tom ve Jerry "ikilileri, evimizdeki" annem ve ananemin", "süpürge – faraş" ikilisi, pazardaki" patates – soğan" ikilisi gibi….

Sağlıcakla kalın, sizlerin de aklına gelen müthiş ikililer veya lezzet üçgenleri var ise paylaşmanızı rica ederim. Unutmayın paylaşmak güzeldir.