Gıdalarımızı İsraf Etmeden Değerlendirme

Öncelikle güzel yurduma çok geçmiş olsun demek istiyorum. On ilimizi etkileyen 7,6 ve 7,7 şiddetindeki depremde aramızdan ayrılanlara Allahtan rahmet, kalanlara sağlık ve sabırlar diliyorum. Bizler sıcacık yatağımızda ve evimizde televizyondan izlerken maalesef yurttaşlarımız dondurucu soğuklarda enkaz altında, enkaz başında sokaklarda çaresizce bekliyorlardı. Bu yazımda, bir tarafta bir yudum suya bir dilim ekmeğe muhtaç depremzedelerle diğer tarafta israf ettiğimiz gıdaları konu alacağım. İsraf etmeden gıdalarımızı nasıl değerlendirebileceğimizin ipuçlarını yazacağım.

Dünyada nüfus çoğaldıkça hem gıda hem de su problemi belirmeye başladı ve bu konu çeşitli platformlarda sıklıkla dile getirilir oldu. Gıda konusunda doğaya ve ekonomiye katkı sağlayacak, toplumun bilincini arttıracak birkaç basit yöntemle israf ettiğimiz, çöpe attığımız birçok gıdayı lezzetli yiyeceklere dönüştürmek mümkün.

Bu konuda öncelikli olarak alışveriş yapacağımız zamanın belirlenmesi gerekir. Ne zaman alışveriş yapılacak, neler lazım, evde bulunanların kontrolü sonrası tespitte bulunulduktan sonra alışverişi eksik tamamlamaya yönelik ve yeteri kadar almak ilk adımdır.

Buzdolabın ısısını, buzlanmasını ve kapağını mutlaka kontrol etmek gerekir. Gıdaların uzun süre taze kalabilmesi için, dolap sıcaklığını 1-5 derece arasına ayarlamalı, kışlık ve yazlık ayarlarının yapılması gereklidir. Ayrıca alışveriş sonrası dolapta uzun süre bekleyen gıdaları öne alıp, önce onları tüketmeye özen gösterilmelidir. Böylece alışveriş sonrası rafların arka tarafında kalan gıdalar unutulmamış olur, bozulmasını ya da son kullanma tarihi geçirilmemiş olur.

Gelelim artan yemeklerimizi ve gıdalarımızı çöpe atmamak için nasıl değerlendireceğimize…

Geçmiş yıllarda dünya çağında bazı yemeklerin israf edilmemesi için bir dönüşüm sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir. Mesela İspanya da "paella"' sofrada kalan pilavla yapılmış. İngiltere'de "shepherd" denilen yemeği de bir gün öncesinden kalan et yemeği değerlendirilerek ortaya çıktığı söylenmektedir. Ülkemizdeyse bayat ekmeği çöpe atmamak için yapılan "yalancı İskender", "ekmek kadayıfı" ve "muhammara" gibi yemekleri de göz önüne alırsak geçmiş de insanlar azı çok yapmışlar. Bu yemeklerin yapımındaki mantıkla yumurta ve una buladığınız her sebzeyi kızartıp veya fırında mücver olarak yemeğe dönüştürülebilir. Çiğ olarak birçok sebzeden salata ya da turşu yapılabilir.

Pişirmek için hazırlansa da pişirilmeyen veya pişirilse de tüketilemeyen yemekler porsiyon yapılarak buzlukta saklanabilir.

Eğer meyveler yumuşamış ise meyve suyu veya smoothie gibi içecek yaparak değerlendirilebilir. Sebzeler ise çorbaların içine konularak hem israf edilmemiş hem de bol vitaminli bir çorba elde edilmiş olur.

Misafirler için hazırlanan kekler veya kurabiyeler tüketilememiş ise kalanlar blenderda tekrar hamur kıvamına getirilerek içine portakal veya limon suyu ilave ederek tekrar geri dönüşüm sağlanabilir. Üzerlerine tarçın veya hindistan cevizi serpilirse anında tükendiğine şahit olmak sizi şaşırtabilir.

Portakal demişken, meyve olarak tükettiğimiz portakal, mandalina hatta limon kabuklarını kurutup soğuk kış günlerinde bitki çaylarının ilave edilebilir.

Ülkemizde ki en büyük israf ekmek tir. Küp şeklinde doğrayıp fırında hafif yağla kızartılarak çorbalara konulabilir. Kızartıp üzerine tereyağı veya zeytinyağı sürüp kahvaltı da yenilebilir. Başka bir seçenek ise üzerine baharat tereyağı ve hafif sarımsakla pizza yapılmasıdır. Köftenin içine konulmak üzere değerlendirilebilir. Küp şeklinde kesilerek üzerine sıcak domates sosu yoğurt ve tereyağı dökülerek yalancı mantı yapılabilir. Yumurtaya bulayıp kızartarak doyurucu bir öğün oluşturulabilir. Tatlı olarak ise ekmek helvası, vişneli ekmek tatlısı yapılabilir.

Sevgili dostlar bugün birlik olmak vakti. Ülkemin başına gelen deprem felaketi sonrasında empati yaparak daha tasarruflu olalım, daha az israf edelim. Dünyanın geleceği için, gıdaya ulaşamayan çok sayıdaki insan için, doğa için, ekonomi için gıda israfına "hayır", gıda değerlendirmesine "evet".

Başın sağ olsun Türkiye'm…