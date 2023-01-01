İlk olarak 2010 yılında yayımlanan ve Oğuz Atay Roman Ödülü'ne layık görülen Güray Süngü'nün Düş Kesiği adlı eseri, hem üstkurmaca hem de leitmotif açısından oldukça zengin bir metin. Taban, tavan ve gök adlı üç ayrı bölümden oluşan 337 sayfalık bu roman, roman içinde roman kurgusu ve kurmaca karakterle yazarın hikayelerinin iç içe geçmesiyle oldukça katmanlı bir metin. Kendini okura yavaş yavaş sunan bu roman, son derece zekice kurgulanmış, yazarın kendine has üslubuyla işlenmiş, yer yer de Kafkaesk atmosferle kuşatılmıştır. Özellikle Kafka'nın Şato adlı eseriyle bu romanın "Tavan" bölümü arasında yakınlık kurulabileceğini düşünüyorum. Katmanlı yapısıyla okurlara nispeten zor ve derinlikli bir okuma yapma imkanı sunan Düş Kesiği, aldığı ödülü sonuna kadar hak eden özel bir eser.

Düş Kesiği

Güray Süngü

Ketebe Yayınları

İstanbul, 2020