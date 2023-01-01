Düş Kesiği - Güray Süngü, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Düş Kesiği - Güray Süngü

01.01.2023 09:00 - Turhan YILDIRIM

İlk olarak 2010 yılında yayımlanan ve Oğuz Atay Roman Ödülü'ne layık görülen Güray Süngü'nün Düş Kesiği adlı eseri, hem üstkurmaca hem de leitmotif açısından oldukça zengin bir metin. Taban, tavan ve gök adlı üç ayrı bölümden oluşan 337 sayfalık bu roman, roman içinde roman kurgusu ve kurmaca karakterle yazarın hikayelerinin iç içe geçmesiyle oldukça katmanlı bir metin. Kendini okura yavaş yavaş sunan bu roman, son derece zekice kurgulanmış, yazarın kendine has üslubuyla işlenmiş, yer yer de Kafkaesk atmosferle kuşatılmıştır. Özellikle Kafka'nın Şato adlı eseriyle bu romanın "Tavan" bölümü arasında yakınlık kurulabileceğini düşünüyorum. Katmanlı yapısıyla okurlara nispeten zor ve derinlikli bir okuma yapma imkanı sunan Düş Kesiği, aldığı ödülü sonuna kadar hak eden özel bir eser.

Düş Kesiği
Güray Süngü
Ketebe Yayınları
İstanbul, 2020

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 01.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 15:47
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat düş kesiği güray süngü okur kitaplığı turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim

Youtube: @turhanyildirim

Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 24 yazı bulunmaktadır.

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