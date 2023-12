Jorge Luis Borges - Kum Kitabı - Shakespeareʼin Belleği

Arjantinli yazar Jorge Luis Borges'in 1975 yılından yayımlanan Kum Kitabı ve 1983 yılında yayımlanan Shakespeare'in Belleği son öykü kitaplarıdır. Bu iki kitap Can Yayınları baskısında bir araya geldi.

Kum Kitabı'nda yer alan öykülerde özellikle İskandinav mitolojisinin, tarihin, kitapların ve yazarların arasında geziniyorsunuz. Öykü kitaplarında pek görmediğimiz şekliyle eserin sonunda yer alan sonsöz de Borges'in okura yaptığı bir sürpriz. Kum Kitabı'nın başında yer alan "Öteki" öyküsüyle Shakespeare'in Belleği'nin başında yer alan 25 Ağustos 1983 öyküleri birbiriyle kardeş metinler. Her ikisinde de Jorge Luis Borges'in bir başka Borges'le karşılaşmasını görüyoruz. Ulrike, Borges'in sonsözde dediği gibi onun edebiyatında nadir karşılaştığımız bir aşk öyküsü. There are More Things öyküsünde Borges'in H.P. Lovecraft'a öykünmesini görüyoruz. Bu metin kitabın en gizemli atmosferine sahip öyküsüdür diyebiliriz.

Shakespeare'in Belleği kitabıysa yalnızca dört öyküden oluşuyor. Bu öyküler biri hariç daha önce İletişim Yayınları'ndan çıkan Dantevari Denemeler kitabının peşine eklenmişti. Ayrıca Borges'in Babil Kitaplığı dizisinden çıkan 25 Ağustos 1983 ve Diğer Öyküler kitabında da "Shakespeare'in Belleği" haricinde kalan öyküler bulunuyordu. Bu kitapta yer alan öykülerse tıpkı Kum Kitabı'na adını veren öyküde olduğu gibi gerçeküstünün baskın olduğu metinler. Özellikle William Shakespeare'in belleğinin bir adamın zihnini ele geçirişinin anlatıldığı kitaba da ismini veren öykü muazzam.

Kısacası bu iki kitapta yer alan öykülerde Borges'in karanlık, gizemli, mitolojik, tarihsel, gerçeküstü öykü dünyasını bulabiliyoruz. Bu anlamda oldukça doyurucu iki eser olduğunu söyleyebilirim.

Kum Kitabı & Shakespeareʼin Belleği

Jorge Luis Borges

Çev: Peral Bayaz, Yıldız Ersoy Canpolat

Can Yayınları

160 Sayfa