Kitap Pusulası: Sosyoloji

Giriş

Sosyolojiyi 18. yüzyılda arayanlar, bu isimle kesinlikle karşılaşamayacaklardır. Bu bilim "sociologue" denilen kişiler tarafından kimi zaman özgürce at koşturulan bir alan olmuştur.

Sosyoloji isim olarak olmasa da varlığını İbni Haldun'un tarihselciliği ile kendini ortaya koymuştur. Tarihsel kökenli bir bilimdir ve bu yüzden sosyoloji tarihten çıkmıştır demek yanıltıcı olmaz. Bakmayın şimdi sosyal bilimcilerin sosyolojinin temelini farklı farklı konulara yaslamasına. Sosyoloji tarihsel kesitleri inceler ve hakikatten öyledir.

Bu bakımdan sosyolojiye İbni Haldun ile başlamak gerekir. İbni Haldun'un tarih ansiklopedisinin giriş kısmı olan Mukaddimesi, sosyoloji için geniş ve özgün veriler sunmaktadır. İbni Haldun bunu Umran İlmi olarak belirtir. Bilimin batıya transferiyle birlikte ismi literatürde olmayan ama kendisi olan sosyolojinin tarihsel serüveni de gelişir. İbni Haldun'un yaklaşımını devam ettiren Vico, Herder ve bilumum düşünür ve araştırmacı Umran ilmini de yayarak tarihe farklı perspektiflerden bakılmasını sağlamıştır. Bu şekilde sosyolojinin gelişimine de katkı sağlamışlardır.

Tüm bunlardan sonra sosyolojinin isim babalığını yapma şansını Auguste Comte elde etmiştir. Geliştirmiş olduğu ve ortaya atmış olduğu bir "evrensel insanlık dini modeli şeklindeki", "pozitivizm" ile sosyolojinin gelişimine katkı sağlamıştır. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Auguste Comte ile sosyoloji Batı endeksli bir hale girmiş ve batı kökenli bir bilim olarak dünyaya sunulmuştur, öyle bilinmiş, duyulmuş, kabullenmiştir. Daha sonra birçok sosyal bilimci yetişmiş ve sosyolojinin gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Bunlardan bazılarından bahsedecek olursak: Saint Simon, Spencer, Tönnies, Durkheim, Dahrendorf, Karl Marx, Max Weber, Parsons, Habermas, Pareto, Simmel, Giddens v.s

Ülkemizde de sosyoloji alanında çalışmalar yapılmış ve gereken önem verilmiştir. Ziya Gökalp ile başlayan süreç Durkheimci ekolun yayılmasını sağlamıştır. Prens Sebahattin, Ahmet Cevdet Paşa, Hilmi Ziya Ülken, Cemil Meriç, Emre Kongar, Nilüfer Göle, Doğan Ergün, Şerif Mardin, Behice Boran, Mübeccel Kıray, Ergün Yıldırım, Yasin Aktay gibi sosyologlar ülkemizde öne çıkan sosyologlardan bazılarıdır.

Sosyoloji Kitap Pusulası:

1. Saint Simon İlk Sosyolog İlk Sosyalist – Cemil Meriç

2. Bu Ülke – Cemil Meriç

3. Kısa Fakat Eleştirel Bir Bakış – Anthony Giddens

4. Mukaddime – İbni Haldun

5. Sosyoloji / Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler – Prof. Dr. Zeki Aslantürk

6. Sosyoloji Sözlüğü – Gordon Marshall

7. Sosyoloji ve Antropoloji – Marcel Mauss

8. Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi – Tom B. Bottomore, Robert Nisbet

9. Sosyolojik Düşünmek – Z. Bauman

10. Sosyoloji – Nurettin Topçu

11. Sosyoloji Notları ve Konferansları – Cemil Meriç

12. Modern Türkiye'nin Doğuşu – Bernard Lewis

13. Oryantalizm – Edward Said

14. Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi – İhsan Çapcıoğlu, Niyazi Akyüz

15. Türk Sosyolojisine Eleştirel Bir Katkı – Yasin Aktay

16. Çağdaş Sosyoloji Kuramları – Margaret M. Poloma

17. Sosyolojik Yöntemin Kuralları – Emile Durhkeim

18. İslam ve Pozitivizm – Auguste Comte

19. İslam ve Modern İnsanın Çıkmazı – Seyid Hüseyin Nasr

20. Louis Bonaparte'in On Sekiz Brumaire'i – Karl Marx

21. Protestan Ahlakı Kapitalizm Ruhu – Max Weber

22. Ekonomi Politik – Max Weber

23. Aydınlanmanın Diyalektiği – Max Horheimer

24. Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine – Jürgen Habermes

25. Hapishanenin Doğuşu – Michel Foucalt

alıntı: https://edebifikir.com/dosyalar/dosya-edebifikir-kitap-pusulasi.html

Fotoğraf: Kelly: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/cesitli-tarihi-ve-politik-kitaplarin-bulundugu-kitaplik-28541819/