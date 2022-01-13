Kütahya’nın Pınarlarından İçmeden Yenmelidir Cimcik Aşı

Gökmen DURSUN yazdı..

Güzel ülkemin, güzel insanlarının yemeye doyamadığı, gezmekten yorulmadığı birçok il, ilçe, köy ve doğal güzellikte yerler vardır. Bu yerlerden biri de porselen başkenti Kütahya'dır. Gelin bu yazıda Kütahya'ya gidelim. Nerede ne yenir, hangi yemekleri ünlüdür bir göz atalım.

Porseleni ve çinisi dünya çapında ünlü Kütahya'nın tarihini ve kültürünü çeşitli yazılardan öğrenebilirsiniz tabii ki. Fakat ben yine de önemli bulduğum bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Osmanlı Devleti'nin temelleri Kütahya Domaniç'te atılmıştır. Osman Bey'in büyükannesi ve Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın türbesi de Domaniç'in Çarşamba Köyünde bulunmaktadır. Ayrıca güzel ülkemin temellerinin atıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi de Kütahya Zafertepe Çal Köyünde vuku bulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk askerlerine "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir…. İleri" emrini Kütahya Dumlupınar'da vermiştir.

Eğer henüz gitmediyseniz gitmeniz gereken bir yer var Kütahya'da; Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti. Dünyanın bilinen ilk Borsa Binası ve ayakta kalmış en sağlam Zeus Tapınağı ve Amazonlar Lahdini görebilirsiniz. Büyülenerek dolaşacağınız antik kentte yan yana inşa edilen tiyatro ve stadyum kompleksinin ise başka bir örneği bulunmamaktadır. Frigya Vadisinde bulunan peribacalarını, mezarları ve şapelleri mutlaka görülmesi gerekenler listesine eklemek gerekir.

Kütahya'da 19. yüzyıl mimarlık örneği olan ve mimari bakımından ahşap mimari özellikleri taşıyan Kütahya evlerini Germiyan Sokağı'nda görmek mümkündür. Zafertepe'yi, Dumlupınar Şehitliğini, Kale içindeki Döner Gazino'yu, termal sularında şifa bulmayı, 43 çeşidi olan Tavşanlı Leblebisinin tadına bakmayı da ihmal etmemek gerekir. Şimdi gelelim esas konumuza…. Kütahya'mızın hangi yemeği ünlü ve gittiğimizde en iyisini nerede yeriz? Kütahya ilimizin 9 adet tescilli, coğrafi işaret almış gıda ürünü bulunmaktadır. Bunlar; Paşa Helvası: Tescilli lezzetimizin geçmişi Osmanlı Dönemine gitmektedir. 1898 yılında o dönemin valisi Fuat Paşa için daha önce hiç yapılmamış bir helva yapıp paşaya sunan o dönemin helva ustası Mustafa Bey, Paşanın helvayı beğenmesi üzerine adı Paşa Helvası olarak kalmıştır. Mustafa Bey'in kurduğu Helvacı Hakkı Helvacıoğlu'ndan bu güzel helvayı alabileceğiniz ilk adres. Gediz Güveci: Özellikle oğlağın kaburga kısmındaki parça etlerden yapılmaktadır. Etlerin yağlı kısmı güvecin altına gelecek şekilde dizilir ve fırına verilir. Ayrı bir kapta salça, domates, soğan, biber ve yeteri kadar su ve tuz kaynatılır. 90-120 dakika fırında kalan güvecin içindeki etler ters yüz edilerek karışım içine dökülür. Tekrar fırına konularak 90-120 dakika sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Gediz Bereket Güveç Salonunda ve Germiyan Konağında bu leziz yemeği deneyebilirsiniz. Şaphane Vişnesi: Kütahya'nın Şaphane, Simav, Pazarlar ve Gediz ilçelerinde üretilen bu vişnenin tat, aroma, sululuk ve asitlilik durumu bakımından kaliteli olduğu tescil edilerek ispat edilmiştir. Vişne zamanında bu ilçelerden geçerseniz mutlaka uğrayıp tadına bakmalı ve yöre insanının vişneden yapılmış ürünlerinden satın almalısınız.

Tavşanlı Leblebisi: Hepimiz leblebinin ana vatanı Çorum diye biliriz. Fakat Tavşanlı leblebisi dünyaca ünlü olup "Dünya Kalite Ödülü" almıştır. Tavşanlı'ya geldiğinizde burada birçok imalathane görürsünüz. Leblebinin de çeşitli baharatlar ve şekerlerle aromalandırılıp, çikolatalı, haşhaşlı, kahveli, tiramisulu, susamlı, limonlu, sakızlı, keçiboynuzlu, tarçınlı gibi birçok çeşidi bulunmaktadır.

Bitli Helva: Paşa Helvanın yanında Kütahya'nın diğer yöresel tatlısı da Osmanlı mutfağının da vazgeçilmez lezzeti Bitli Helva'dır. Halen Tavşanlı'da damatlar kayınvalidelerine tepsilerde ve oldukça süslü bir biçimde 'bitli helva' hediye etme geleneği sürmekte ve Ramazan ayında oldukça fazla tüketilmektedir. Helva su, çöğen ve şeker bir kazanda iyice karıştırılarak belli bir kıvama geldiğinde el yardımı ile uzatılıp, susama bulanarak hazır hale geliyor. Kütahya'da birçok helvacı ve kuruyemişçi de bulabileceğiniz bir lezzet, sevdiklerinize tatil dönüşü hediye olarak verebileceğiniz bir armağandır. Asına aldanmayın tadına varın.

Cimcik Aşı: Kütahya'mızın bir başka yöresel yemeği ise cimcik aşıdır. Bir tür mantı olup hamurun elle şekillendirilmesinden nedeniyle bu adı almıştır. Diğer mantılardan farkı ise içinde kıyma veya herhangi başka bir şey bulunmamasıdır. Yumurta, tuz ve un sert olacak şekilde yoğrulup, oklava ile açılır. Daha sonra mantı yapar gibi kesip sadece ortadan cimcik yapıp bol suyla haşlanır. Üzerine de sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı biber sosu ile servis edilir. Kütahya'da Germiyan Konağı ve Mis Gözleme'de yenilebilir.

Pazarlar Kirazı: Şaphane vişnesi gibi Pazarlar Kirazı da Kütahya'nın tescilli meyvelerindendir. Parlak kırmızı rengi, iri taneli yapısı ve uzun süren dayanıklılığı nedeniyle tercih edilmektedir. Pazarlar ilçesinin ana geçim kaynağı olan kirazın tatmalısınız. Köpük Helvası: Siz de fark etmiş olacaksınız sanırım. Kütahya porselen başkenti olduğu gibi helvanın da cenneti. Köpük helvası yapılırken önce şeker şurubu yeterli soğukluğa eriştirilir. Daha sonra mikser ile bu şurup tamamen köpük haline gelene kadar karıştırılır. Ardından çöğen suyunu az az katarak karıştırmaya devam etmek gerekir. Bu karışım helva kıvamını alıncaya kadar çırpılır. Özellikle soğuk kış aylarında tüketilen ve Osmanlı mutfağından gelen bu lezzeti de Kütahya da bulunan birçok helvacı ve kuruyemişçilerden temin etmek mümkündür. Kızılcık Tarhanası: Kütahya'nın yansıra Bolu ilimizin de bir lezzetidir Kızılcık Tarhanası. Yapımında önce kızılcıklar yıkanıp, bekletilerek yumuşatılır. Yumuşayan kızılcıklar ezilerek süzgeçten geçirilir. Koyu kıvama gelince ilave edilerek hamur haline getirilir. Daha ufak parçalara bölerek kurutulur. Afiyetle yemek içinde, bir tencerede yağ kızdırılıp ince doğranmış soğanlar pembeleşene kadar kavrulduktan sonra sarımsak, su ve kızılcık tarhanası ilave edilerek kaynayana kadar karıştırılır. 10-15 dakika sonra ise yemeye hazırdır. Germiyan Konağında bu güzel çorbayı tadabilirsiniz. Kütahya'da bu yazdıklarımız dışında; dolamber böreği, haşhaşlı pidesi, yoğurtlu çevirme çorbası, tavuk tiridi, küp eti gibi lezzetleri de bulmak mümkündür.

Birçoğumuzun tatil yörelerine giderken mutlaka sınırların içinden geçtiğimiz bu güzel ilimizin güzel lezzetlerini tatmanızı tavsiye eder, yazılanlar dışında yöresel lezzet ve mekân bilginiz olursa yorumlara yazmanızın bizleri mutlu edeceğini iletmek isterim.