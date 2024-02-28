Sedat Umran ve Şiirine Dair 16

Şiir Kitaplarına Alınması Unutulmuş Olan ve Son Yılda Yazdığı Şiirleri 1998-2000

Şiir kitaplarına alınması unutulmuş olan ve ölmeden önce yazdığı bazı şiirleri Sonsuzluk Atı adlı toplu şiirlerinin yayınlandığı eserinde toplanmıştır. Bu şiirler arasında direkt olarak eşya konulu beş şiir mevcuttur.

Camlarda Akşam "Çıplak oldukları için üşürler

Batıyı hayretle seyreden camlar;

İşaretleşirler ve görüşürler

Gizli akislerle bazı akşamlar…

Bir sihirbaz gibi camlar akşamın

Karşısında bin bir oyun gösterir;

Bir ânda yanışı yüzlerce camın

İnsana ne büyük bir hayret verir

Bir sihirbaz gibi camlar akşamın

Karşısında bin bir oyun gösterir;

Bir ânda yanışı yüzlerce camın

İnsana ne büyük bir hayret verir

Henüz yok verilmiş bir kararı da

Mûcize yaratır cam biteviye;

Sonra anlaşılır hünerim diye

Bırakırız oy'ununu camlar yarıda!.."

(Umran, Sonsuzluk Atı, 2000, s. 209).

Camlar, Umran'a göre çıplak bir gerçeklik sunar. Bu yüzden de üşürler, akşamlar, gün batımları onlarda Ahmet Haşim'in ifadesi gibi ateş rengine bürünürler. Kimi zaman da bir sihirbazdırlar, akşamın karşısında hayret verici bir biçimde renk renk olurlar. Bir oyun gibi algılanır bu Umran'a göre. Mucizevi bir olaydır bu, camların akşam karşısında.

Manken "Yaşamak isterdim bir manken gibi

Duyup anlamadan ve düşünmeden;

Tığ gibi bir vücud, dimdik bir beden

Şişirmek göğsümü bir yelken gibi

İstemem olmasın defterde kaydım

Bir oda içinden loş, camekânlı

Görsem de muzdarip yüzleri canlı

Unutup giderdim manken olsaydım"

(Umran, Sonsuzluk Atı, 2000, s. 211)

Manken, Umran'ın farklı kitaplarında farklı biçimlerde işlenen sık bir eşya olarak kullanılmıştır. Bu şiirinde ise direkt olarak manken olma isteğini dillendirmiştir. Duruşlarının ve vücutlarının dikliği sebebiyle onlara özenmektedir. Başka bir şey istememektedir, ne bir oda ne de camekanlı bir yer, isteği sadece manken olmaktır.

Salıncak "Bin türlü duyguyla akislenen cam

Benliğimi saran bir acı ipham

Yaşamak meçhûlün boş kucağında

Sallanmak bir ömür salıncağında

Hızlandık mümkün mü artık durdurmak?

Kopuncaya kadar ip kolan vurmak

İçimizde yere düşmek korkusu

Yaşamak, Allahım en müşkülü bu"

(Umran, Sonsuzluk Atı, 2000, s. 212).

Salıncak şiiri, Umran için ömrünü hesaba çektiği bir mekan olarak belirginlik kazanmaktadır. Bu salıncağa insan doğarken biner ve ip koparken ölürken inebilir ancak. İnsanların içerisinde sürekli o ip kopma tedirginliği/ölüm korkusu olacaktır ve olmuştur da.

Kilit "İstediğin kadar it,

Yıldızlar altın kilit

Semâ kapılarında

Dışındayız yarın da

Açılır birer birer

Kim bilir kimler girer"

(Umran, Sonsuzluk Atı, 2000, s. 212).

Kilit şiirinde Umran, kilidi yıldızlarla ilinti bir biçimde kurgular. Onun için yıldızlar altın bir kilittir, sema kapılarını kilitleyen. Biz ise bu kilitli kapılar ardındayız, açılmasını bekleyen.

Çakmak "Sesinin ışığına dönüşmesiyle

Duraklar alışkanlığının dönemecinde,

Ne denli uğraşsa, ama yine de

Anlatamadığını kısı sesiyle

Duyurmağa çalışır aydınlığın ucundan

Etkisini bir başka yoldan deneyerek

Güveni yok mu acaba sonucundan

Anlıyamazsınız, çünkü çok seyrek

Karanlığı içinde ateşliyerek

Yakar azar azar üzüntüsünü,

Sonra çoğu bana kalsın diyerek

Keser o incecik gürültüsünü!.."

(Umran, Sonsuzluk Atı, 2000, s. 217).

Çakmak şiirinde Umran, çakmağı ilk akla geldiği şekliyle işler. Sesini yanarak duyurmaya çalışır çakmak, üzüntüsünü azar azar yakarak yansıtır, kısa bir yanıştır bu, ardından söner.