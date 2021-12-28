Kitaphaber Yazarlarının Okuyup Seçtiği En İyi Kitaplar , Kara Tahta, Kitaphaber

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Kitaphaber Yazarlarının Okuyup Seçtiği En İyi Kitaplar (2021)

28.12.2021 10:28 - Kitaphaber
Kitaphaber Yazarlarının Okuyup Seçtiği En İyi Kitaplar (2021)

Teori/Poetika

Şiirden Şaire – Ethem Erdoğan

İnceleme

Tarih ve Tekerrür – Kojin Karatani

Kadın Roman Kahramanları – Aziz Şeker

Zaman İçinde Mekân - Bilal Can

Deneme

Selam Olsun – Mustafa Kutlu

Öykü Yazmanın Sırları – Orhan Duru

Roman

Nekro Porta – Meliha Öz

Kehribar Geçidi - Nazan Bekiroğlu

Empedokles'in Dostları - Amin Maalouf

Şiir

Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı – Cevdet Karal

İnsanlığın Ağlama Tarihine Bir Giriş – Bilal Can

Koşunun Rengi – Sevgi Yerlioğlu

Tarih

Tarihçilik ve Yöntem Üzerine – Ali Akyıldız

I.Dünya Savaşında Kanal Harekâtları- Gülsüm Polat

Hazarlar – Altay Tafun Özcan

Roman

Bir Katilin Güncesi – Kim Young Ha

Öykü/Hikâye

Bozkırda Altmışaltı – Mustafa Çiftci

Hiçbir Özelliği Olmayan Adamın Hikâyesi – Enes Can

Bütün Ağırlıklarım – Müzeyyen Çelik

Sinema

Vertigo Etkisi – Uğur Cumaoğlu

Hatırat

Omuzlarımda Dünya – Nurullah Genç

Çocuk/Genç Kitapları

Sağlıklı Beslenme Hikâyeleri – A. Erkan Akay

Dünyayı Değiştiren İcatlar – Gurbet Lüy

Akşemseddin – Müzeyyen Çelik Kesmegülü

Muhammed Mursi – Ferhat Özbadem

Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 28.12.2021 10:28 - Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:39
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