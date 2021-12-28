Kitaphaber Yazarlarının Okuyup Seçtiği En İyi Kitaplar (2021)
Teori/Poetika
Şiirden Şaire – Ethem Erdoğan
İnceleme
Tarih ve Tekerrür – Kojin Karatani
Kadın Roman Kahramanları – Aziz Şeker
Zaman İçinde Mekân - Bilal Can
Deneme
Selam Olsun – Mustafa Kutlu
Öykü Yazmanın Sırları – Orhan Duru
Roman
Nekro Porta – Meliha Öz
Kehribar Geçidi - Nazan Bekiroğlu
Empedokles'in Dostları - Amin Maalouf
Şiir
Büyük Kekeme ve Cebrail'in Yakarışı – Cevdet Karal
İnsanlığın Ağlama Tarihine Bir Giriş – Bilal Can
Koşunun Rengi – Sevgi Yerlioğlu
Tarih
Tarihçilik ve Yöntem Üzerine – Ali Akyıldız
I.Dünya Savaşında Kanal Harekâtları- Gülsüm Polat
Hazarlar – Altay Tafun Özcan
Roman
Bir Katilin Güncesi – Kim Young Ha
Öykü/Hikâye
Bozkırda Altmışaltı – Mustafa Çiftci
Hiçbir Özelliği Olmayan Adamın Hikâyesi – Enes Can
Bütün Ağırlıklarım – Müzeyyen Çelik
Sinema
Vertigo Etkisi – Uğur Cumaoğlu
Hatırat
Omuzlarımda Dünya – Nurullah Genç
Çocuk/Genç Kitapları
Sağlıklı Beslenme Hikâyeleri – A. Erkan Akay
Dünyayı Değiştiren İcatlar – Gurbet Lüy
Akşemseddin – Müzeyyen Çelik Kesmegülü
Muhammed Mursi – Ferhat Özbadem
Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 28.12.2021 10:28 - Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:39