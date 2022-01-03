KİTAPHABER'İN MİLADİ 2021 HÂSILASINA BİR NEVİ SEVGİ GÖSTERİSİ!

"Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde

Bir kış güneşliğinde

Fakat baktım bu ölüm değil diriliştir

Tabiatı aşan bir bildiriştir" Sezai Karakoç, Leyla İle Mecnun

Miladi 2021 senesinin sonuna geldik. Sonuna gelmek kelimelerini, bir yüce amaç için yürünmesi gereken yolu, sonuna kadar yürümek anlamında alabilirsiniz. Sayılı gündü, geçti. Biz günleri saymadık, yenilen içileni de saymayız ama -sürprize hazır olun!- yazıları saydık. Sayarken bir kez daha baktık. Bu bakış, o yazıları yayınlarken edindiğimiz iç huzuru ve gözlerimizde kendine yer bulan ışıltının hâlâ sürdüğünü görmemizi sağladı. Evet, kabul ederiz ki bunu kendi mutluluğumuz ve huzurumuz için de yaptık. Okurlarımızın da durumdan, yani 2021 senesi içinde sitemizin veriminden memnun ve mutlu olduklarını biliyoruz. Bu bizi daha güzel işler yapabilmemiz için cesaretlendiriyor. Şimdi bu çağda, yani bu aşamada, hepsi birbirinden kıymetli, iyi ve güzel insanlardan oluşan yazarlarımıza, hele de miladi 2021 gibi güzide (!) bir sene içinde kitaphaber'e yaptıkları katkı nispetinde, fiyakalı ve hatta janjanlı armağanlar vermeyelim mi? Elbette vereceğiz. Bunu yapabilmemizin de şartı –malumdur ki- sponsor(lar)dır. Onlar da kimdir, sorusu yerindelik bağlamında zaaflarla malûl. Çünkü henüz sponsorumuz yok. Bu meyanda, varlığı kendinden menkul ve belgesi olmayan tek "kamu yararı" içerikli kuruluş olmamızdan mütevellit, edebiyat ve yayın dünyasına hatta ticaret ve dahi siyaset ve hatta tarikat erbabına, sitemize bu yıl en çok katkı sunan, otuz yazarımıza katkı sunmalarını bekliyoruz! Hem burada "otuz kuş" gibi bir sembolizmi de, yazarlar ve o yazarların si-murgu olan kitaphaber üzerinden canlandırıp bir nevi gönül rahatlığına ulaşılmasının da mümkün olabileceği müjdesini veririz. Takdir edilir ki bir kitaphaber, bir yazı ve de yazar kolay ortaya çıkmıyor. Bu bağlamın kök metni olarak üstad Sezai Karakoç'un yukarıdaki şiirini seçtik… İster ölümünüzü, ister dirilişi seçebilirsiniz.

Efendime söyleyeyim ki; Öklit yaklaşımına göre kâinat, uzayın üç boyutu ve dördüncü boyutu oluşturan zamandan oluşur. Sözünü ettiğimiz üç boyut genişlik, yükseklik ve uzunluktur. Siz eğer bunları sayıca çok görüyorsanız tek başına "derinlik" kelimesiyle işi bitirebilirsiniz. Eğer kulağa sıradan, klişe ve banal geliyorsa, bu takdirde şiirsel ve yükünü almış bir "engin" kelimesini de önerebiliriz elbette. Bundan ortaya çıkacak hâsıla, yalnız ve ancak gönlünüzün olmasıdır. Bu sayede gönüllü olursunuz. Sonra bizim de gönlümüz olur! Takdir edersiniz ki, Öklit'ten buraya doğrudan gelmeye imkân yoktur. Bağlamı tamamlayalım: Biz bir yazı için bazen bir hafta bazen bir ay uğraştık. Vaktimizi vakfettik. Zamanın üç boyutunu enginlikte mezc ettik. Miladi 2021 yılının faziletlerinden söz etmiştik ya hani… Mesela şunlar oldu: Sabri Ünal sitenin altyapısını elden geçirdi, Bilal Can üstyapıyı tamamladı. Artık sitemiz daha güvenli ve yazı anlamında da daha güçlü. Bu meyanda yeni katılan arkadaşlarımızı sıralayıverelim: Müzeyyen Çelik Kesmegülü, A. Erkan Akay, Salih Bora, Sümeyye Ergün, Şerife Saliha Buğa, Gurbet Lüy vb. Açıkça söyleyelim ki bu transferler kolay ol(ma)dı. Genel Yayın Yönetmenimiz Bilal Can bu transferlere beş kuruş ödemedi. Bu durumu da kap kurumuna bildirmedi. Çünkü belgesiz "kamu yararı" özelliğimiz var –kesinlikle var- ve bütün süreç gönüllülük esasıyla ilerliyor. 473 yazı girişi önemli bir rakam. Hatta çok çok önemli. Diğer önemli taraf da okur açısından. 2021 içinde üretilen 473 yazı 603089 kez servis edilmiş. Hiçbir gruba, tarafa, yöne bağlı olmayan bağımsız bir site bir edebi mahfil olmanın sağladığı bu hâsılada, istatistiklere göre haftada birden çok yazı girişi ile en çalışkan yazarımız (53 yazı) Ülker Gündoğdu hanımefendi olmuş, kendisi birincilik kürsüsünde. Ethem Erdoğan 28, Mustafa Atalay 25, Yunus Özdemir 21, Necla Dursun 20 yazıyla ilk 5 sırayı alıp beynelmilel müsabakalara hak kazandılar. Kendilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Bütün bu gayret ve uğraşın ölümden çok dirim, yaşamaktan öte diriliş içerdiğini açıklamaktan onur duyarız.

2021 İçinde Gerçekleşen Yazı Girişleri

A.Erkan AKAY 4

Ayşe BAĞCA 4

Bilal CAN 12

Birsen ÇAY 1

Can VAROL 12

Elif MERT 10

Emre BULUR 1

Enes CAN 3

Ethem ERDOĞAN 28

Ferhat ÖZBADEM 11

Gurbet LÜY 6

Gülnaz ELİAÇIK YILDIZ 7

Murat DENİZ 3

Mustafa ATALAY 25

Mustafa BUĞAZ 10

Mücahit BALIKÇI 2

Müzeyyen ÇELİK K. 7

Necla DURSUN 20

Ömer ERTÜRK 3

Resul BULAMA 8

Resul OLCAY 12

S.Çelebi 11

Sabri ÜNAL 11

Sait ALİOĞLU 2

Salih BORA 3

Selva YILMAZ 1

Serkan PARLAK 2

Sueda KURT 6

Sümeyye ERGÜN 5

Şerife Saliha BUĞA 8

Tuba YAVUZ 13

Turhan YILDIRIM 4

Uğur CUMAOĞLU 3

Ulus ÇELİKER 6

Ülker GÜNDOĞDU 53

Yunus ÖZDEMİR 21

Kitaphaber 4

Misafir Köşesi 9

Dergihaber 93

Yeni Çıkanlar 29