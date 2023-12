Sedat Umran ve Şiirine Dair 11

Tuğba D. CAN yazdı...

Kara Işıldak Kitabındaki Eşya Şiirleri

"Kanape ile Gölgesi Parkta bir kanape, yerde gölgesi konuşmazlar, ama o denli yakın belki de sessizlik duyulan sesi girmeyin araya, uzaktan bakın!... Gecenin kocaman kara balonu durur kımıltısız başı ucunda gözetler gibidir sessizce onu biri var, sımsıkı tutar avucunda…" (Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 15).

Parktaki kanepeyi özne olarak konumlandıran Umran, kanepeyle düşünerek gölgesiyle arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Kanepe ile gölgesinin konuşmadığını fakat gecenin karanlık balonuyla başında dikildiğini ve gölgenin bu süreçte ortadan kaldığını, karanlığın bir nevi başlarında durarak onları avuçlarında tuttuğundan bahseder.

"Hallaç Ve Borazan Ölümdür altüst eder bütün düşünceleri dızlayan hallaç yayı; kulağımız kirişte atılan pamukların lif lif çözülmesiyle çırılçıplak kalırız iç'in görülmesiyle hazırlanır gizlice o pufla yatağımız istesek, istemesek sonunda yatılacak ne bitmiyen bir uğraş bıkmadan, usanmadan atılan düşünceler savrulurken dört yana sağır bir kulak gerek; ne mutlu duymayana ama bir iç-kulak var, onu duyar derinden günlük avuntuların tıkadığı lâbirent yaşamanın utancı azalır biraz elbet Ölümdür, susturan her bir falsolu sesi o'dur yakınımızda duran büyük borazan çalmağa gücümüzün bir türlü yetmediği elimizde sevincin o altın borazanı bir alev şarkısıyla o çirkin sesi bozan gururun borazanı çalmaktan bıkılmayan onunla vahşileşir, azgınlaşır kanımız kulağı tırmalayan içi boş bir borudur biz üfleyince onun sesi çok gür duyulur sonra gelir bir başka bencilliğin o çarpık borazanı, tüketen gücümüzü ne varsa kendimizden başkası yaralanır duyarsa Hallaç pamuklarını boyuna ata dursun gün gelir, yatağını başucunda bulursun"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 23).

"Nesneleştirme öznenin tanıklıklarını seçili bir nesneye doğru yöneltmesidir" (Kızılçim, 2015, s. 14). Bu düşünce doğrultusunda Umran, hayat karşısında tanıklık ettiği olay ve olguları seçtiği nesnelere yükleyerek açıklamaya çalışır. Yaptığı bu girişim bir tür olay ve olguları, durum ve duyguları nesneleştirme girişimidir. Ölüm ve bu durum karşısında onun duyurulmasını bu şiirinde duyuran Umran, borozanı ölüm olarak tanımlar.

"Sabun Günlerin sabunları yılların avucunda aktıkça musluğu tükenmiyen zamanın eriyip giderler ardarda ufalarak köpük üstüne köpük oluşturarak dalarız anlaşılması güç hayâllere uçuşan balonların renk renk yansıttığı bakıp oyalandığımız, çok, pek çok sevdiğimiz doya doya izlerken birden sönerler mahzunlaşırız oyuncağı yitmiş çocuk gibi bize kıvanç verir günlerin erimesi oysa o biten şeyin içinde biz varız gün olur, yaşadığımızı eksildikçe duyarız"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 33)

Sabun, Umran'ın şiirde anlamlandırdığı üzere "zaman" olgusu üzerine odaklaşarak anlamlandırılır. Şiirin teması olarak da kullandığı "zaman" olgusu için Umran, tükenmesini köpükler saçması olarak aktarır. Zamanın bitmesi her ne kadar bir tür kıvanç duygusu ile birlikte anılsa da içerisinde kendilerinin de olması bir tür eksilmeye neden olmaktadır.

"Tabanca Caddeler tabancadır Biri var, elinde evlerin tetiği Mermileri boşa giden biz insanlar Bir atımlık yaşıyoruz Zaman canı sıkılan çocuk Boş kovanları toplar"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 34).

Bu şiirinde Umran, caddeleri ilgisiz olsa da tabancaya benzeterek yansıtmaktadır. Şiirin teması zamandır.

"Dönme Dolap Dönen bir salıncak bu; benzeri dev bir çarkın duyulan gıcırtısı uzayan iç-sıkıntısı uçurumlar ve dağlar girinti ve çıkıntısı biri iner inmez; siz hemen binmeye bakın Yokluğun görünmiyen koskocaman dişlisi geçer sivri uçlarıyla yivlerine bu çarkın herkesin yanında taşıdığı can'dır bu çıkın sımsıkı tutar onu en genci, en yaşlısı Ölümdür en uzakta görünen o en yakın gerer kapkara ağını; kurtulunca ellerimiz bırakırız kendimizi boşluğa bıkkın bir ânda doluverir boş kalan yerimiz"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 35).

Bir tür kendini var etme kavgasına yönelen insan, kendi var olma mücadelesini kimi zaman savaşla kimi zaman barışla kimi zaman sanat dallarıyla kimi zaman iş ve meslekle yerine getirmeye çalışır. Bu mücadele bir ontolojik savaştır aslında. Umran'da ise bu savaş şiirdir. Kendi varolma ve varoluş felsefesini şiiriyle yerine getirmeye çalışır. Şiir onun için bir tür savaştır. Kelimelerle ördüğü, duygu ve düşünceyle harmanlandığı sıkı bir gözlem yeteneğiyle işlediği şiirleri edimsel bir vurgu taşır. Anı dillendirerek andan öteye seslenir. Şiir, onun için edimsel bir serüvendir. Bu bakımdan Kızılçim'in ifade ettiği üzere:

"Edimin öznesi ya da daha yerinde bir deyişle, an'ı dile getiren özne kendine ayrılmış bu bilinç alanını bir arada tutan, paylaşım yeteneğini zirveye çıkaran, kendi edimlerinden beslenen, iç/dış gerçekliğe açık ve daha çok düşleme dayalı kişisel bir uzamın sorumlu ve bunalımlı insanını var /hiç (oluş) edimiyle göstergeler: yani edim varsa öznenin varlığından söz edebiliriz edim yoksa söz edemeyiz" (Kızılçim, 2015, s. 23)

bu yüzden Umran, bu ontolojik savaşını ve edimsel durumunu şiirle var eder. Dönme Dolap adlı şiirinde insanın ve insanlığın var olma mücadelesinin zaman karşısındaki eritici gücüyle ne durumlara düştüğünü gösterir. Birinin ölmesi onun yerinin boşalması anlamına gelir ve bu da o boşluğun doldurulması gerektiği mücadelesini gösterir. Şiirin teması "ölüm"dür. Zamanın insan üzerindeki etkisi kendisini ölümle gösterir.

"Bozuk Saat Bazan geride kalır, bazan gider ileri girer zamanın kıvrımlarına paldır-küldür karanlıkta zor görür, sönmüş gözünün feri birgün duracağını bilir: Bu ölümdür… Akıtır ağusunu durmadan içimize sevinci yüreğinden sokan engerek hoşa gitmese bile kulak verin diyerek sessiz rakamlarıyla gerçeği söyler bize… Geniş dünyayı kuşatır daracık kadranıyla oniki rakamın arasına sıkışmış bu ömür yaşar bizde emdiği o taptaze kanıyla biz ona hükmetsek de, o bizden çok daha hür…"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 36).

Saat, tıpkı bir insan gibi zamanın hem zamanı gösteren hem de ondan etkilenen bir eşya olarak Umran'ın yoğun şekilde üzerinde durduğu eşyalardandır. Saat, zehirli bir böcek gibi zehrini insanlara aşılayarak, eskiticiliğini kullanarak, onları etkiler. Oysa saatin söylediği gerçektir. insanoğlu zamana hükmetmese de zaman insana hükmeder. Umran, bu şiirinde "zaman" teması üzerinden düşüncelerini aktarır.

"Mühür I İçine yalnızlığın kazıldığı bir mühür ölümün sağ elinde tuttuğu her bir ömür Günlerin sayfasına çıkar kapkara bir iz hüzün istampasına basmasa göremeyiz…" (Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 39).

Bu şiirinde Umran, yalnızlığın içerisinde debelenen bir insan portresi ortaya koyar. Yalnızlığın bir tür mühre işlendiğini ve onu ortaya çıkaran bazı sebepler olduğunu ifade eder. Yalnızlığı ortaya çıkartan temel unsurun "hüzün" olduğunu ifade eder. Bu şiirinde Umran, "yalnızlık" teması eksenine şiirini yazmıştır.

"Mühür II Bıraktım kalabalık adımı atıyorum imzamı artık yalnızlığımın mührüyle Sirkülerdeki eski imzam geçersizdir kalmasın, istemem biz iz dünkü kalabalığımdan"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 40).

Mühür I şiirindeki duygu durumunu Mühür II şiirinde de işleyerek yine "yalnızlık" teması ekseninde artık bazı şeylerden vazgeçtiğini ifade etmiştir.

"Saat Dönüp dolandığım hayat alanında gölgem kara yelkovanı ölümün ben gidinceo gider, durunca durur adımlarım bu saatin tik' … tak' … larıdır Birgün asacağım bu saati başucuma bakalım kaç yılımı gösterecek? işleyecek ölümün büyük saati o zaman bana bir başka yürüyüşten ses verecek"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 41).

Şiirinin çoğunda "insansızlık eksenini" kullanan Umran, insana dair söylenceler biriktirerek şiirler yazar. Şiirinin ana odağı insan olmasa da eşyalar etrafında dolaşarak "insana dair" sözler biriktirir ve insana dair anlamlar geliştirir. Saat, bir tür odak noktasıdır. Zaman karşısındaki tutumu, zamana karşı kimi zaman hıncı, kimi zaman ise bezginliği içerisinde bulunduğu duygu durumunun bir özeti niteliğindedir. Bu şiirinde Umran, "ölüm" teması üzerinden zamanı işlemiştir.

"Papyebuvar[1] Emsem seni her bir zerreme gece-gündüz demeden hep ben kocaman bir papyebuvar sen o çıkmayan mürekkep Gövdeme daldığın ânda şeklin bozulsa da bende beni karalayan sen olsan da içimdesin istesen, istemesen de"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 51).

Aşk teması üzerine yoğunlaşan Umran, sevgiliyi de bir mürekkebe benzetmiş ve kendisinin onu emen bir kağıt olarak yansıtmıştır.

"Garip Aynalar Nasıl sığdırmışsınız içinize her şeyi Ağzına kadar dolu odanız tıklım tıklım Üflersiniz bir ömür sessizlik denen neyi Kırılmadan yaşayın olsanız da çıtkırıldım" (Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 70).

Şiir, Umran'da farklı nesnelerin aynı duygu durumu üzerine yoğunlaşmasının adıdır. Aşk ve yalnızlık duygusu içerisinde düşüncelerini yansıtan Umran, aynaların içerisinde nasıl da her şeyi sığdırdığına şaşarak aynanın yansıtmasına değil, içerisine aldığı nesnelere dikkati çekmiştir. Bu tersten bakışla işlemiştir şiirini. Şiirin teması "zaman"dır.

"Kara Kutu Saçının göklerinde yol alan bir uçağım kim derdi ki düşecek, yere çakılacağım Gözlerin sabotajı gizleyen kara kutu "ne çıkacak içinden?" sözü beni korkuttu Bilmesem daha iyi, neymiş kazaya sebep sevdâ yolculuğunun felâkettir sonu hep"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 71).

Uçağın kara kutusuna yazılan şiir, Umran'ın eşyalara geniş geniş baktığının bir sonucudur. Şiire konu edinilecek eşyalarda azami çaba harcayan Umran, bu şiirinde Kara Kutu şiirinde içindeki bilgilerin gizliliği ve ne bilgiler çıkacak? sorusu ekseninde kazaya sebep olan olayın bilinmemesinin daha iyi olacağını söyler. Çünkü sevdanın aşkın serüveninin sonu genellikle felaket ile sonuçlanmıştır ona göre.

Sedat Umran'ın Kara Işıldak adlı eserin beşinci bölümü Eşya Şiirleri başlığıyla yayınlanmıştır. Bu bölüm, Umran'ın eşyaya bakışını pekiştirdiği ve üzerinde yoğunlukla durduğu bölümdür. Umran'ın eşyaya bakışı, onları yüklediği anlamlar Türk Şiiri için önem arzetmektedir. Çünkü ele aldığı her eşya, eşyanın ilk anlamından ziyade başka anlamlara yol açması nedeniyle – bir tür anlam genişlemesi yaparak- bir tür katkı olarak değerlendirilmelidir.

"Zemberek Soluk alıp verişi çelikten bir ciğerin İki bacağını sarkıtmış kadran denizine Öksürükleri kesik kesik, ağrısı derin Duyar ferahlığını su değmese de dizine Çözer kopmaz zamanı bir gizli makaradan yorulunca kolları hemencecik durdurur Ömrünün kanı akar içindeki yaradan Uzun bir altın zincir onu taşıyan gurur"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 74).

Zemberek şiirinde Umran, köstekli bir saatin parçalarını anımsatarak zamanın ilerleyen halinin ağır ağır olduğunu ifade etmektedir. Saatin kimi zaman yorulduğunu aktarırken bunun kurmalı saat dediğimiz saat türünden bir saat olduğu anlaşılmaktadır. Saatin onu taşıyana göre gurur duyabileceğini aktaran Umran, bu şiirinde tema olarak "zaman" üzerinde durmaktadır.

"Fıskiyenin Avuntusu Aralıksız dökülür her iki omuzuna fıskıyenin ağarmış darmadağın saçları seyreder hayâlini, bakar da havuzuna düşünür mahzun mahzun gelmiyecek baharı Sayar, eksilmiş sanır gümüşi tellerini bir avuntu bulur da saçının gürlüğünde yayar önüne tel tel o en güzellerini anımsar gençliğini çok uzak bir düğünde Toplar gür saçlarını sonra kısa bir süre ve çıkarır alnından o değerli ak tâcı sarınca benliğini ağlamak ihtiyacı bir esinti geçer içinden üfüre üfüre"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 75).

Fıskiyenin Avuntusu başlıklı şiirinde Umran, fıskiyenin amacı dahilinde bir anlatım yeğleyerek fıskiyeden saçılan suları saça benzetmiş ve döküldüğü yer olan havuza bakarak derin düşüncelere daldığını ifade eder gelmeyecek baharı düşündüğünde. Gelmeyecek bahar, belki sevgili, belki de gelmesi istenilen herhangi biridir.

"Fıskiye Fıskiye alabildiğine oynaksın Bilmem ki seni nasıl yakalamalı? Havuza gelişigüzel serdiğin Sevinç gözyaşlarından bir halı Bırak coşkunu akarsa aksın Değil mi ki kimsenin yok tutacağı Ne güzel o büyük mermer saksın İçinde kristal çiçeğin: Gençlik çağı Fıskiye sen ellerimizin değil Gözlerimizin bir oyuncağı İstediğin kadar dikil ve eğil Yok kimsenin seni kıracağı Fıskiye, sen'sin devinişin duruşu Yükseliyordun neden döndün geriye Sevincimizin ak ipek kanatlı kuşu Ne dersin boyasak mı seni griye?"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 76).

Fıskiyenin Avuntusu şiirinden sonra tekrar bir fıskiye şiiri ile karşımıza çıkan Umran, bu şiirinde fıskiyenin ilk seferki mahzunluğundan ziyade aksi yönde sevincine değinmiştir. Coşkuyla aktığını, etrafa yayılan suların sevinç gözyaşları olduğu, büyük bir saksıdan akarak kristal çiçeklere benzeyen duruşuyla bu çağıldayışının gençliğin bir eseri olduğunu ifade etmiştir.

"Karatahta Kim böylesine uzaklaştırdı bizden geceyi ki görünmekte dörtköşe bir ufak çerçevede boğulmuş karanlığında yıldızların ışığı alışmadan aydınlığa yaşamak ne kadar iyi Dört duvar olduktan sonra dört bir yanı karanlık katılaştıktan sonra taşlaşarak ya da bir kuru tahta halinde kontrplâk yıllar, aylar, haftalar, günler hep aynı Akarken damarlarında kapkara bir kan ak tebeşirin çizgisiyle ışıldardı içi bir silgi arasıra yüzünü okşadığından dökülürdü toz halinde eğreti sevinci"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 77).

Umran, Karatahta şiirinde tahtayı aslına uygun olarak kullanıldığında sevindiğini, beyaz tebeşirle üzerinde çizgiler çizilmesi ve silgi ile yüzeyinin silinmesi tahtanın hoşuna gittiğini, fakat aslında tahtanın karanlığıyla boğuştuğunu, dört duvar arasında sıkışıp kalmasının tahtayı çok bunalttığını ve bu durumdan ancak kullanım amacına göre kullanıldığında bu durumdan kurtulabileceğini ifade etmektedir.

"Balonlar Balonlar hafifliğin gemileri yüzerler durgun sularında havanın bir ince üzüntüyle bağlı olmasalar toprağa katılacaklar sonrasız yolculuğuna bulutların Dışları ayrı renkte, boy boy, içleri bir ufak mutluluklar alçakta uçan zamanın tavanında asılı kalmışlar yitirdiğimizi sandığımız unutkanlıklar Yaşarlarken kendi hallerinde uysal ve sessiz kulak asmazlar geveze kuşların dedikodusuna ne denli zorlasanız söyletemezsiniz bakarlar şaşkın şaşkın büyük gök-balonuna Bazan başbaşa verirler bir araya gelerek gözlerimizi alan renkli üzüm salkımları çocukların çiğneyip yutamadıkları için öfkeden patlattıkları"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 78).

Balonlar şiirinde Umran, balonları yüzen bir gemi, havayı da yüzdüğü denize, iple bağlı olmasa sonsuzluğa doğru uçacağını ifade etmektedir. Boy boy, renk renk balonların bir çeşit üzüm salkımı gibi olduklarını ifade ederek hallerinde bir mutluluk sezinlendiğini yansıtmıştır.

"Paspas Oluşturdum dünyamı kirlerinizden papuçlarınızdan silkerek attığınız tozlarınızdır paslı yüzümü aydınlatan sizin olsun kolonyanız, parfümünüz, ıtrınız Beni kapınızın dibine bıraktınız eşikle bir arada yatarım sarmaş-dolaş yaygın yüreğimdir üstünde durduğunuz canımı çok acıtmayın, ne olur basın yavaş Değersizliğim varlığımı geçerli kılan siz önemliye sımsıkı yapışıp kalın ben olmasam incelediğiniz nerede kalır beni ya büsbütün dışarı atın, ya da içeri alın…"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 79).

Üzerine hiç şiir yazılmamış ya da yazılamayacak olan konulara, eşyalara şiirler yazan Umran, şiire konu bulmakta sorun yaşamayan şairler arasınadır. Paspas şiiri de bu şiirlerden biridir. Eşyanın kullanım amacına göre, eşyanın bu kullanım amacına göre kullanımı onu mutlu ettiğini, hor kullanmaya karşı olduğunu ifade etmektedir.

"Aynaların Kimliği Ben aynaların içinde geçirdim günlerimi Oynadım bir yaşam boyu kendimle saklambaç Biri seslendi bana yakalanacaksın, hemen kaç Dedim ki: "Aman kimseye söyleme n'olur yerimi"… Aynam anahtarları yitik, oda içinde oda Baktıkça ıssızlaşan derinliğine koridorlar Boşluk orda gerçekten varmış gibi durmada İşiten kulak için onlar da işitir ve horlar Kıskanırım aynamın yüzündeki genç çizgileri Ölümsüzlüğün gizini mi keşfetmişler yoksa; İçi dışıyla birleşmiş olsa da bir kemik bir deri Belki bir ozan duyar onları hiç kimse anlamasa"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 80).

İnsanın hükmettiği tabiat olan eşya, insan zekasının biçimlendirdiği, anlam ve işlevsellik kattığı bir tabiat olarak ona duygusunu, düşüncesini, emeğini dahil ettiği bir bütünlük olarak yer edinmektedir (Can A., 2010). İnsan bu bütünlüklü yapıları şekillendirirken en gizli duygularını da onunla aşikâr etme imkanına kavuşur (Can A., 2010). Bu bakımdan ele alınan her eşya, insanın bir tür gizil tarihinin bir nevi somutlaşmış örneğidir. Umran da bunu fark eden ve bu farkı şiirlerine aktararak okuyanlarda farkındalık yaratmaktadır. Ele aldığı eşyaların her biri, o gizil tarihin bir nevi çetelesi, duyguyu yansıtan aynası olmuştur. Yoğun olarak kullandığı "yansıtma" üzerinden eşyalara ses vermiş, eşyaların sesi olmuştur. Özellikle "ayna" Umran da çok çeşitli çağrışımlar yapan bir yansıtma aracıdır. Ayna, bu şiirinde Umran'ın bir tür ruhsal durumunun yansıtıldığı bir imge haline dönüşmüştür. Bütün sırlarına vâkıf olacak şekilde yansıtılmıştır. Göz önünde fakat görülmez olabileceğini ifade eden Umran, aynaya kendisini gizlediği bir mekan, sırlarını sakladığı bir sandık gibi yaklaşır.

"Aynaların Ölümsüzlüğü Bir ikinci ayna mı var içinizde Ki seyredersiniz orda gençliğinizi? Hani yüz çizgileriniz: Yılların izi Düğümlenmişsiniz bir büyük gizde Ben de yürüyebilsem o uzun dehlizde Bir gölge olup kalsam, yakalıyamasa ölüm Her şey sanki tepetaklak olmuş sizde Gerçekle yalanı sizde birleşmiş görürüm"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 81).

Eşyalar da insanlar gibidir ve bir kaderleri vardır. İşe yaradığı müddetçe eşya değerlendirilir ve anlamlıdır fakat eskidiği ve artık işlevselliğini yitirmeye başladığında unutulmaya, atılmaya mahkumdur. İnsan ile eşya ilişkisi ta ilkel dönemden bu güne kadar süre gelmiştir. Bu süreç insan için bir nevi gizil tarihin yansımasıdır. Şairler de bu gizil tarihe ilgiyle yaklaşmış, insanın eşya ile, dünya ile olan ilişkilerini çeşitli şekil ve biçimlerde işlemiştirler. Bu bakımdan Can'ın aktardığı üzere "eşya ile mahrem bir dostluk kurmak ve onun dilini çözmek, modern şair için hakiki zaferin ta kendisidir" (Can A., 2010). Umran da bu zaferin tadını doya doya çıkaranlardan biridir. Bu şiirinde de bir önceki şiiri gibi "ayna" ekseninde kendini ve anlamı konumlandırarak bir tür eşya-insan anlatımı yapar. Savaşır gibi yaklaşır. Yılların eskiticiliği karşısında insanın düşeceği durumu, sorgulamaları "zaman" teması üzerinden işler. Trajik ben'in girdaplarında bir kulaç olarak durur "ayna" onda. Bazen sever, bazen sevmez, hatta nefret eder. Ayna, yılların eskiticiliği karşısında insanın yüzündeki çizgileri gösterdiği için suçludur. Umran, bu çizgiler karşısında, yaşlılıktan dolayı, üzülür, hüzünlenir hatta acı çeker gibi bir ruh haline bürünür.

"Gözlük Sözcükleri aramadan bulduğumuz sözlük bakar bakmaz apaçık gösterir nesneleri çizer net konturlarını ustalıkla eli aldığını olduğu gibi armağan eder gözlük Ekler gözlerini zayıf gözlerimize sadece görmekten yoğrulmuş varlığı olmalı sezemediğimiz bir duyarlılığı bazan rastlarsınız incelikten bir ize Yoksa bakışlarımızdan mı alır gücünü biz ve o; iki yarımın oluşturduğu bütün bizim değil mi gözlerimizden çaldığı ünü adını belirler; isterseniz ayak takıp yürütün Bakın nasıl sallanarak gidecek sağlam kollarını baston gibi kullansa da ışığıyla dünyamızı aydınlatan böcek haklı sayılır bizi kendine borçlu saysa da Kollarını rahatça kavuşturuşu var sırtüstü yatarken tahta masada sanki gözlerinin keskinliğiyle duyar bilir söyliyeceğini konuşmasa da Çözer bulanıklığın dolaşık düğümünü görülmez parmaklarıyla; çabucak şaşarsınız gelecek yüzyıllara ulaşacak ünü inşallah siz de bu sayede yaşarsınız"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 82).

Umran, tek bir eşya üzerine yoğunlaşmamış, tek bir imge üzerinde durmamıştır. Şiirlerinde yüzlerce farklı eşyayı kullanarak eşyaya karşı bakışı ve farkındalığı arttırmayı amaç edinmiş ve eşyalar ile insanlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmıştır. Gözlük şiirinde olduğu gibi Umran, eşyalara farklı anlamlar yükleyerek kullanmayı sever. Gözlük şiirinde Umran, gözlük kullanan bir şair olarak gözlüğü, sözlüğe benzetmektedir. Bu iki kelimenin seslerinin birbirine yakınlığından dolayıdır. Bu ses yakınlığından yola çıkarak ikisinin de kelimelerin net bir biçimde gözükmesine yardımcı olduğunu söyler. Daha sonra gözlüğün asıl amacını, işlevini ortaya koyar. Yorulan, görmez olan gözü bir anda şaşırtıcı bir biçimde, dinlendirir ve bulanık gören gözün işlevini yerine getirmesi karşısında şaşkınlığını ortaya koyar.

"Maymuncuk Girdi çıktı kilide bıkmadı birleşmekten alıştı da gitgide döl yatağı eşmekten Anahtarla kilidin benzeri çocuk oldu eseriydi taklidin adı maymuncuk oldu İnce, uzun bir beden yaşayıp gitti çocuk kimsecikler görmeden hırsızla dost maymuncuk"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 83).

İnsanlığın eşyayla ilişkisi bireysel ve işlevseldir. Şairlerin ise eşyaya bakışı daha ince ve ayrıntılıdır. Bu ayrıntılı bakış eşyanın farklı biçimlerde kullanımını ortaya koymuştur. Umran da eşyaya anlamlar yükleyerek kullanmayı yeğler. Maymuncuk, anahtar olmadan kilidi açan bir alet olarak hırsızların kullandığı bir eşyadır.

"Bilârdo Topları I. Elimde gücümün upuzun istekası hiç çekinmem acıyı sevince vurdurmaktan böyle güzel oynıyamaz benden başkası bir şeyler yapmak daha iyi boş durmaktan Sevincim kırmızı yuvarladığına karşı acıların bir örnek topları ne kadar ak birbirine çarparak tok bir ses çıkarışı dönüşür saf müziğe içimde yankılanarak Bazan sarsılarak çarpmanın şiddetinden atarlar kendilerini dar alandan dışarı ama çok uzun sürmez uzağa kaçmaları kemik nasıl ayrı kalabilir etinden? II. Kayarlarken üstünde bir denizin dalgasının kıyısına çekildiği derim ki: "istediğiniz gibi gezin hiç korkmadan her yanını bildiği bir düzlükte yaşamanın kolaylığı usandırınca başlarsınız vuruşmağa büyütsem sizi andırmaz mısınız çığı gerekmese duymaz mısınız bir dağa Ne yapardınız su topundaki çeviklik sizde olsa zıplar mıydınız durmadan bulur muydunuz tırmanacağınız bir diklik bıkmadınız mı birbirinize vurmadan?..." III. Toplıyarak bütün güçlerini ufacık yuvarlakta kovalamaca oynarcasına sessiz yuvarlanmakta Duramayıp yerlerinde kafa kafaya çarpar canları acımış gibi yalandan ses çıkarırlar Göster desem, gösterebilir mi yara beresini şiirin laboratuarında çözümleyebilsek sesini Belki anlıyabilirdik ne düşündüklerini alırdık taşıyabilseydik sevinç-yüklerini Çizerek masanın açık yeşil kumaşına bir takım şekiller üçü birden, bazan tek başına Çözülmesi güç şifrelerle anlatırlar içlerini azaltmak için yüreklerine sığmayan sevinçlerini" (Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 84-85).

Bilardo Topları başlıklı şiirinde Umran hayatını bir tür yansıması olarak atfettiği istekayla çok güzel ve kendinden başka hayatına bu derece iyi dokunabilen başka birinin olamayacağını ifade ederek yine hayatı üzerine çıkarımlarda bulunur. Her bilardo topuna bir duygu halini yükleyerek aktarır. Sevinç kırmızı, acılar ak olarak yer edinir Umran'da. Birbirine değen topların acıyla kaçışlarını, yuvalarına girip saklandıklarını, fakat bu kaçışın kısa süreli olduğunu çünkü birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını ifade eder. Bilardo masası, Umran'a göre bir denizdir. Bilardo topları korkusuzca bu denizin üzerine gezebilirler. Düz bir zeminde durdukları için birbirlerine vuruşlarını bir didişme hali olarak yansıtır. Deniz topuyla kıyaslar bilardo toplarını, ona göre anlamlandırır.

"Süzgeç Karanlığı durultan gece süzgeciyim gülüşlerinizden süzdüğüm sevinçlerinizdir umutlarınızdan elediğim korkularınız aşklarınızdan damıttığım kinleriniz düşüncelerinizden tortuladığım ölüm gözyaşlarınızın kalıntıları acı taşları bende birikir cansıkıntılarınızın çökeleği aşınmış olmalı göremediğiniz iç-parçalarım beni onarmanız gerek artık arıtamıyorum"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 88).

İnsana dair özellikleri eşyaya yükleyen Umran, modern insan bunalımını en iyi bir biçimde bu eşyalar üzerinden işleyerek şekillendirmiştir. Modern dünya çünkü materyalist çerçevede madde ekseninde dönen ve bu eksende kendine bir felsefe ortaya koyan bir tür vitrin yaşantısıdır. Sahip olunan eşyalar ekseninde mutluluk arayış biçimleri vardır, maddeye, materyale, eşyaya hakim olabilmek için ona öncelikli olarak sahip olmak gerekmektedir. Umran da bu doğrultuda bilindik ve bazen de işlevsel olmasa da gündelik hayatımızda karşılaştığımız bir çok eşyayı şiirlerine konuk etmiştir. Süzgecin şiirde ne işi var denilebilir, fakat Umran için süzgeç, sadece işlevi açısından süzgeç değildir. O, kendini bir gece süzgeci yerine koyar ve gülüşlerden sevinçler kotarır, aşklardan kinleri, düşüncelerden ölümü toplar içerisine. Gecenin karanlığı her şeyi örttüğü için deliklerinden geçen bütün her şeyi içine alabilir. Fakat bir süre sonra delikler de tıkanmaya başlar. O zaman onarılması gerektiğinden bahseder. Fakat bu onarımın nasıl olacağı meçhuldür.

"Buzdolabı Gezinmiş ölümün acımasız soluğu Buz kesilmiş kaskatı bir gövdede Yaşıyor diyelim, ama canı nerede Özü değil yaşamanın, belki kabuğu Akmazken damarlarında bir damla kan Nasıl diri kalabilir bulmadan imkân Sıcaklığın ötesinde var olabilmek için Donmuş göz göz yüreği hüznün, sevincin Umut ışıkları içini aydınlattıkça "Ben varım" diyebilir, yaşasa da eksik İniltisi duyulur biraz daha sıkça Baygın gövdesini dürtünce elektrik"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 89).

Bu gün hemen hemen her evde buzdolabı vardır. Bu eşya artık bir tür temel ihtiyaç halini almıştır.Beslenebilmek için gıdaların saklanması ihtiyacı, bozulmasını önleme girişimi, buzdolabını hayatımızın bir parçası haline getirmiştir. Umran da bu eşyayı şiirine konuk ederek, onun soğukluğundan yola çıkarak bu soğukluğun ölüm soğukluğu gibi kaskatı bir halde bir gövdede bulunduğunu ifade ederek tanımlar buzdolabını. Bu tanım hem orijinal hem de yerinde bir yaklaşımdır.

"Vantilâtör Serinletir görünmeyen mendiliyle sessizliğin ipliğiyle dokuduğu ne söylüyor anlaşılmaz diliyle yoksa sessiz bir duâ mı okuduğu Çağırarak ferahlığın türküsünü Sözleri de, bestesi de serinlik Sökerek sıcaklığın örgüsünü Görünmiyen parmakları ilmik ilmik Dağıtır serinliğini havaya Vantilâtör cömertliğin örneği Ben de isterdim doya doya Acıları değil, sevinci örmeği"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 90).

Soğutan makine, eşya Umran'da olumsuz bir biçimde dururken serinleten eşya vantilatöre ılımlı yaklaşır. Sessizce serinletirken görünmeyen o hava akımını bir mendile benzetir ve gizli gizli dua mı okuduğunu sorar, bu cevapsız kalacak bir sorudur. Bunun cevabını kendisi de beklemez. Ferahlatan bir eşyadır vantilatör, sıcaklığı sökerek cömertliğini sergilediğinden bahseder.

"Tarak Bazan parmaklarımı ipince çoğaltarak avlanmaya çıkarım saçının deltasına ne tutacağım diye duyarım müthiş merak sürüklenirim azgın suların ortasına Saçının denizini dibinden tarıyarak süzerim karanlığı, sessizliği bir süzgeç gibi olmayan şeyi boşuna arayarak derim kendi kendime: Yeter, bulmaktan vazgeç"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 94).

Umran, bu şiirinde sevgilisinin saçlarına değen bir tarak olmak niyetinde, saçının her teline değme arzusu taşır. Tarağı şanslı atfeder. İçinin karanlığının ancak sevgilisinin saçlarının dibine doğru taradığı bir tarak ile giderebileceğini ifade eder.

Çizme "Kararlı olduğu halde çizmeğe bacağımı ona ansızın dedim: "dur, sakin çizme"! Durakaldı sanarak elini tutacağımı Bir türlü ulaşamadı yaklaştığı dizime Şimdi çok yüksekten baksa da ayakkabıya gülünç olur bu haliyle kendini aşamıyan çizme yoksa yolunu mu şaşırdı kapılarak korkuya keşke kulak asmasaydı şakadan "dur" sözüme"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 95).

Bu şiirinde Sedat Umran, "çizme" kelimesini farklı anlamlarıyla kullanarak sadece ayağa giyilen uzun, bot şeklindeki ayakkabıyı kullanmamış, ayrıca eylem olan "çiz" kelimesinin olumsuz halini de kullanarak farklı anlamlar elde etmeye çalışmıştır. Şiir tamamen eşya odaklı bir şiirdir. Çizmeyi kişiselleştirmiştir. İnsana dair özellikleri çizmeyle birlikte anmıştır. Şiirde belli bir duygu yoğunluğu gözlemlenememiştir.

"Cetvel Bir bütün halinde göründüğüme bakmayın Ben bölünmelerin kesin bilinciyle yaşıyan Bir, iki, üç, dört, beş, altı, on diye sayın Beni yoktan var edemezsiniz hiçbir zaman Ben o rakamlar mıyım, yoksa madde miyim Gerçekten var olan içim mi, dışım mı Uzunluğu boyuna arşınlayan bir gemiyim Bıraksanız alıp giderdim belki de başımı Düşünürüm kiminle dertleşsem acaba Kıskanmam kısır-döngüde sıkışmış pergeli O da benim kadar ince, görünse de kaba Onu yuvarlak, beni düz bir mezara gömmeli"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 97).

Cetvel şiirinde Umran, cetvelin görüntüsü ve kullanım amacından yola çıkarak şiirini kurgular. İlk mısrada bunlara yer verir. Cetvelin ölçüm aracı olarak sadece sayılardan mı yoksa bu sayılardan oluşan bir eşya mı olduğunu sorgular ikinci mısrasında. Üçüncü mısrasında pergel ile bir kıyas söz konusudur. Pergeli bir tür cetvelin dert ortağı olarak ifade eder. İkisinin de amacı geometrik şekil ve ölçümler olduğu için birbirine yakın eşyaları ele alması Umran'ın eşya şiirlerinde gözlemlenen bir tutumudur.

"Kitapların Yakınışı Kitaplar rahatsız olmazlar mı acaba İçlerindeki fikirden; Biz konuşuruz onlar ne yaparlar Nasıl kurtulacaklar Kötü düşüncelerden ve kirden? Hapsettiniz bizi bir daracık rafa Biz varlıkların en uysalı, en temizi Bıraksanız uğrar mıydık hiç o tarafa? Harcadık gelişigüzel hazinemizi"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 98).

Umran bu şiirinde kitapların içeriğinden yola çıkarak onların bu durumdan rahatsız olup olmadıklarını sorgulayarak özgün bir şiir yazmıştır. Kitapların içlerinde bulunan fikir ve düşünceden kurtulamadıkları gibi kirlerden, burada ifade ettiği muhtemelen kitap tozları olmalı, nasıl kurtulacaklarını sorgulamaktadır. İkinci mısrada Umran, kitapların diliyle konuşarak, onların bir nevi sözcülüğünü yaparak düşüncelerini aktarır. Kitap, Umran'a göre varlıkların en temiz ve uysalı. İçlerindeki fikirleri gelişi güzel harcadıklarını ifade eder.

"Pul Beni sevseydiniz korurdunuz bir bütünden kopan parçalarım alnıma bir kara damga vurdunuz utancımdan uzaklara kaçarım Gösterdim dört sıra dişlerimi ama hiç birinizi korkutamadım zamkladınız gövdemde her yerimi yapışmaktan başka çare bulamadım Önce sakladınız, sonra attınız harcadım kendimi, verdim her şeyi elbette kalmasın diye hat'rınız bırakamadım beni sürdüğünüz köşeyi"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 99).

Umran, Pul şiirinde, pulun duygu durumuna göre hareket ederek bunu bir işlevsel bir biçimde ele alır. Pul biriktirenler için makbul olanın damgasız pul olduğu malumdur. Pullar, mektuplara yapıştırıldıktan sonra görevliler tarafından üzerine damgalar vurulur, bu durumdan pulların rahatsız olduğunu ifade eder, hatta bu nedenden dolayı utanıp uzaklara kaçtıklarını söyler Umran, köşesine yapıştırıldığında oradan ayrılmadan, yıllarca durduğunu bunu da onu yapıştıranın hatrına yaptığını ifade eder.

"Âvîzeler "Uçuklamış cam dudakları âvîzelerin Kim aydınlattı içimi benden habersiz diye Benziyorum ışık denizinde yol alan gemiye Donatıyor direklerimi renk renk bayraklarım Ben hazinemi saydam yüreğimde saklarım Başımda serinliği denizlerden esen alizelerin Düşüncelerim olmasa da sizinki kadar derin Bin bir tutkuyu çözüp çözüp düğümler dudaklarım Kulalarımda yanıp sönen renklerin çığlığı -Tavan denizinde yüzen kocaman bir ahtapot- Bir rûh olmak kolay değil, verin bana kılçığı Çiçeklerim sizin olsun, bana yeter bir tutam ot"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 101).

Âvîzeler şiiri, Umran'ın diğer eşya şiirleri gibi, tasarım ve kurgu bakımdan eşdeğerlik göstermektedir. Umran, bu şiirinde âvîzleri konu edinerek, onun kullanım amacını, renk renk ışık saçmalarını hayal dünyasında işleyerek ele alır. Onun için âvîze bir tür ahtapottur. Tavanı bir denize benzeterek bu ahtapotun burada yüzdüğünü ifade eden şiir, bir orijinallik içerir. Bu tür yaklaşımla eşyayı canlı varlıklarla göstermek, tanımlamak Umran'ın sıkça başvurduğu yöntemlerdendir.

"Dikenli Tel Düşünür yalnızlığın üzüntüsüyle solmuş güllerini ve yitmiş yapraklarını bir kirpinin ona armağan ettiği dikenlerini, her gün taşımaktan usanmadığı görür düşünde gençliğinigül fidanı halinde arıların aşk musîkisiyle sarhoş ve baygın kokuların kurduğu bir dünyanın bekçisi şimdiyse kanatıcı bir korkunun habercisi"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 102).

Dikenli teller genellikle korunmak istenilen ya da içle dışın bağlantısını göstermek, yasak bölgelere çekilen bir eşya olarak günümüzde de kullanılan gelen bir eşyadır. Dikenli telin dikeni ile kirpinin dikenini bağdaştırarak şiirde işlemeyi yeğler Umran. Bu dikenin bir kirpi tarafından tele armağan ettiğini ifade eder. Bu armağanın ilk dönemlerinde tel, bu durum karşısında mutlu, erinç ve gençken zamanla yaşlandığını tıpkı bir insan gibi, kederle donatıldığını ve kanatıcı bir hale büründüğünü aktarır Umran.

"Kibritin Ölümü Yağmur nasıl canlanırsa akarak oluklarda Dizilirse saçaklara tutunup damla damla Kibrit de birikir süslü kutucuklarda Gözünün ucunda toplanan bir damla Acısının yoğunlaştırdığı donmuş gözyaşıdır Bir sürtünüşüyle çözülür öfkesinden Her şeyi yakıp kül eden bir ufacık dev olur Al renkli bir bayrak direğine tırmanarak Ya da bir yelken açıp yokluk denizinde Bırakır bir yanık kokusu gerisinde Yanıp sönerek ölen-umut-böceği olur"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 104).

Kibrit ile yağmuru bir arada ele alır ilk mısrada. Kibrit çöpünün ucundaki kimyasalı bir damlaya benzetir. Donmuş bir gözyaşıdır bu. Sürtünmeyle eriyen ve eriyince yanan bir devinim içerisinde ele alır kibritin durumunu.

"Korkuluk Bıkmadan usanmadan siz insanlara kulluk ederek yaşıyorum; ben zavallı korkuluk Borçlu olsam da size iğreti varlığımı körelttim sizin için keskin duyarlığımı Yiğitlik taslıyarak bekledim boş tarlada tek içinizden geçeydi tembelliğimi dürtmek Belki kımıldardım da atardım birkaç adım üzülmezdim yok diye nüfus kütüğü kaydım Oynardım boş tarlada tek kolla çelik-çomak benim işim gücüm bu, âh sadece korkutmak Çocuklara eğlence oldu gülünç duruşum ürküttüm kargaları: Ben acayip bir kuşum…"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 106).

Çeşitli hayvanları korkutmak, kaçırmak için tarlalara dikilen korkuluklar, herhangi bir biçimi olmayan, onu ortaya koyanın hayal dünyasına göre şekillenen, allanan pullanan, bir tür korku biçiminin yansımasıdır. Kendisini bir korkuluk yerine koymaktadır, korkuluk ile bütünleşmektedir.

"Parmaklık Parmaklarımla kapatırım her ân yüzümü anlıyamazsmız ağladığımı, ya da güldüğümü ben sizi gözetlerim, ama siz beni göremezsiniz yalnızlığıma çarparak ufalanır sesiniz bazan sevincinizden kopan bir ufak parça geçerken aralığımdan takılır kulaklarıma asla izin vermem benden öteye geçmenize çünkü inancım var yasaklardan örüldüğüme beni anlıyabilirsiniz karanlığıma dokunarak artık değilim ne içime, ne de dışıma tutsak bir değişik yaşam benimkisi yılların getirdiği ışığımın ters-yüz edilip gölge diye serildiği beni tanıyabilirsiniz çubuklaşan gölgemden bir başka dünyaya girdiğimi çıkarak gövdemden kendi kendimle konuşmağa alıştım adamakıllı gürültüm sessizliğimin balyozuyla yıkıldı beni toprağa sımsıkı bağlıyan iplerden koptum erittim varlığımı gölgemde; sanmayın ki yok oldum"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 107)

Umran, Parmaklık şiirinde, parmaklar ile parmaklıkları bir arada ele alarak işlemiştir. Bu şiirinde yapı olarak farklı bir biçimde şiirini kurmuştur Umran. Aktaş şiirdeki yapıyı belirtirken her metin gibi şiirin de bir yapısı olduğunu, bu yapının ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birliktelikle bir tema etrafında buluşmasından kaynaklandığını ifade eder (Aktaş Ş., 2011, s. 31). Düzenli bir birliktelik ile çeşitli unsurları bir araya toplayan yapının dönemin estetik zevk ve anlayışının belirlediğini aktarır (Aktaş Ş., 2011, s. 31). Umran da "trajik ben" etrafında parmaklık ve parmakla şiirini ortaya koyar. Sevinç ve üzüntülü durumları olduğunu aktarır parmaklıkların.

"Mum Mumun dili ucunda söylemek istediği "Şu titriyen ışığım sessizliğin yüreği Sebepsiz değil elbet hiç dinmeyen gözyaşım Yıllarla değil, dakikalarla sayılır yaşım Olmasaydı acımı içimde toplayan çanak Bulamazdım elbette de derdimi anlatacak…" (Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 108)

Aktaş, Şiir Tahlili adlı eserinde şiiri meydana getiren birimlerin yalnızca biçime ve içeriğe indirgenmemesi gerektiğini ifade eder (Aktaş Ş., 2011, s. 31). Şiir çeşitlik unsurların bileşkesinden meydana gelir. Tema bunlardan biridir. Aktaş'a göre şiir metninde ortaya konulan tema yapıyla birlikte vardır (Aktaş Ş., 2011, s. 31). Mum şiirinde Umran, bu bütünsellik içerisinde "trajik ben" i şiirde işler. Eşya bir odak noktası değil aslında. Asıl olan kendi duygu durumudur. Mumum eriyen damlalarını dinmeyen gözyaşlarına benzetmesi, içinde eridiği çanağı bir tür acılarını toplayan çanak olarak yansıtması hem şamdanın hem de insan bedeninin ya da mekanının yansıması olarak okunabilir.

"Musluk "Döküyor içini garip musluk Olduğu gibi mermer yalağa Gerekli görmüyor saklamağa Yok onda bizdeki okumuşluk… Damlaların diliyle konuştu Söyledi derdini mermer kulağa Gücü yetmedi kendini tutmağa O kadar gözyaşıyla dolmuştu"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 109).

Aktaş, ses şiirde ahenk oluşumun anlam, ses akışı, söyleyiş biçimi, ritim ve ses benzerliği ile sağlandığını ifade etmektedir (Aktaş Ş., 2011, s. 39). Aktaş, şiirde âhengi sağlayan öğelerden birinin ritim olduğunu ve ritmin uzun müddet ölçüyle sağlandığını ve şiirde ritmin hecelerin gruplanmasıyla ve seslerin düzenli dizilişleri sağlandığını ifade etmiştir (Aktaş Ş., 2011, s. 40). Umran da Musluk şiirinde kafiyelerden yararlanarak şiirde ritmi elde etmeye çalışmıştır. İçinde birikenleri mermer yalağa olduğu gibi döktüğünü ve musluğun damlaların diliyle konuştuğunu ifade eder. Damlatmasının sebebi olarak gücünün buna yetmediğine, içini dökmesi gerektiğini ifade ederek kişileştirme yoluyla eşyaya insanî özellikler yüklemiştir.

Jilet "Kaba olmadığına inandırıp Gittikçe keskinleşerek incelen Bir kılın incecik boynu ona gelen Bol köpüğe boğarak kandırıp Öldürmek olduğunu yaşamanın Duyarak kavuşur sevincine Çıkamayınca dışına zamanın Dönüşür sevgisi acımasız kine"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 110).

Şiiri, "insanın tipik olmayan davranışı" (Arslanbenzer, 2013, s. 11) olarak tanımlayan Arslanbenzer, her yeni şiirin, eski şiir kavramını yerinden oynatıp insanın şiir davranışına yeni görüntüler verdiğini (Arslanbenzer, 2013, s. 11) ifade eder. Umran'ın şiirleri de Arslanbenzer'in ifade ettiği "yeni görüntüler" noktasında farklı farklı bir çok yenilikler içerir. Jilet şiirinde, jiletin kullanım amacını göz önünde bulundurarak işlevini, eylemini ortaya koyar Umran. Bu yaklaşım bir çok eşya şiirinde yine aynı şekilde, aynı yaklaşımla sergilediği bir usuldür. İkinci mısradaki "öldürmek olduğunu yaşamanın" ifadesi, ontolojik olarak değer kazanabilir. Umran, eşya üzerinen varlığı/varlıkları ve kendi "trajik beni"ni sorgulamaktadır.

Tirbuşon "Geçer içinin lâbirentinden Devinişin dolaşık şiiri Çıkar uyuşukluğun kentinden Yaşadığına inanmıyan biri Kaskatı mantarını acıların Delince sevincinin burgusu Kavuşur sevincine yaşamanın Silinir yok olmanın korkusu"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 111).

Arslanbenzer şiiri tanımlarken "tıpkı cömertlik gibi, ibadet gibi, savaşmak ya da alkışlamak gibi" (Arslanbenzer, 2013, s. 12) bir davranış biçimi olduğunu ifade ederek şiirin kapsamı alanını göstermiştir. Şiirin içeriği noktasında sınır olamayacağı gerçeği, şiirin ilgi alanının ne kadar geniş olduğunu ortaya koymaktadır. Umran da bu minvalde ilerleyerek bir eşya şairi vasfını kullanarak gerekli gereksiz atfettiğimiz bir çok eşyaya önem atfederek şiirlerine konu edinmiştir. Tirbuşon şiirinde Umran, şişenin mantarla tıkanıp kaldığını ve bundan dolayı acı çektiğini ifade ederek tirbuşonun o mantarı çıkartarak şişenin acısını dindirip onu sevindirdiğini ifade etmiştir. Hayatta kimi zaman bizi sıkıştıran bunaltan, yoran durumlarda küçücük bir şeyin bu havayı dağıtması gibi. Tirbuşon da küçük fakat etkili bir dokunuşla bu durumu gidermiştir.

Parfüm "Bir parfümüm; özlemlerinize sürdüğünüz iyileştiririm işliyen yaranızı kokunun açıldıkça ufalan yelpâzesiyim uçucu bir öpücüğüm konarım alnınıza Bir üflemelik canım var: Püf'üm tatlıdır sözlerim, hatta sövgüm burnunuzla duyar, koklar, görürüm solmayan bir çiçeğim düşlerinizde"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 112).

Şiirlerinde eşyalara yer veren Umran, bu eşyalarda da bir orijinallik arayarak farklı bakış açısıyla onları zihinlerimize işler. Eşyayı önemseyen Umran, onların sadece kullanıla gelen bir anlam olmasından rahatsızlık duyduğu için, ünsiyet sağlar. Bu ünsiyet nedeniyle farklı yaklaşır eşyaya. Gündelik hayatta kullanılagelen eşyalara yalnızlıklar, sevinçler, hüzünler yükler. Parfüm şiirinde olduğu gibi, tanımlar geliştirir eşyalara. Onun için parfüm, alınlara uçucu bir öpücük konduran bir eşyadır, onu görmek ancak kokuyla olur fakat hissi ise ancak düşlemekle mümkün olabilmektedir.

Nargile "Ne denli uğraşırsa uğraşsın nâfile karın gurultusunu dindiremez nargile Ateşle beslenerek canlanır tömbekisi yayılır çevresine kokuların en pisi Guruldayan karnıyla nasıl durur yerinde kucakta taşınır da sevinir her seferinde"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 113).

Bu şiirinde Umran, kafiyelerden yararlanarak şiire bir tür ritim kazandırmaya çalışmıştır. Nargilenenin çektikçe fokurdayan haznesini guruldayan bir karına benzetir. Ateşle beslenerek tömbekideki tütünü yakılmasıyla ortaya çıkan kokuyu beğenmez Umran. Fakat, insanların nargileyi sevdiğini, kucaklarında taşıdığını, bu da nargileyi sevindirdiğini ifade etmektedir.

Şemsiyeler "Yağmur kuşları bunlar: Kapkara Başınızın çevresinde dolanan Havalanır gibi olsalar da bir ân Uçup gidemezler uzaklara… İndirip kanatlarını büsbütün Tünerler kollarınıza umarsız İstediğiniz kadar ürkütün Bu sırnaşık kuşları kovamazsınız"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 114).

Yağmur ve şemsiye ayrılmaz bir ikili olarak sürekli kullanıla gelmiştir. Umran da yağmur için şemsiyeler kullanıldığınıi şemsiyelerin bir tür siyah yağmur kuşları olduğunu, fakat uçup uzaklara gidemediklerinden bahseder. Yağmur dindiğinde şemsiyeyi kapatırken bu kuşların aslında kanatlarını kapattığınızı, kolunuza tüneyip sizden ayrılmadıklarını aktarır.

Taşbebek "Sessizlik katığıyla doldurdunuz içimi dudaklarımda donan sizin gülüşünüzdür kimse çözemez artık kör-düğüm sevincimi zaman sizde uçurum, ama bende dümdüzdür Uyurum bir yastığa koyar koymaz başımı Ben istemesem bile iner gözkapaklarım Acımı bir incecik ağlayışta saklarım Akıtırım içime gizlice gözyaşımı"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 116).

Bir oyuncak olarak taşbebek, çocukların eğlenceli vakitler geçirilmesi için üretilip piyasaya sürülen bir eşyadır. Ama Umran için ise bu, sessizlik katığıyla içi doldurulan, kimsenin çözemeyeceği bir sevinçle düğümlenmiş bir boyutta olan bebeğin adıdır.

"Cam Beni yüzbin parçaya bölseniz yok edemezsiniz, çünkü her parçamda bin can taşırım ve her canımda bin parça beni karanlığın dibine gömseniz dağıtamazsınız aydınlık kalabalığımı ben sevincin özenle yoğurduğu suyun ve havanın katılaşmış saydamlığı koşarken gündüzümde, hızımın durdurduğu sessiz alış-verişi tükenmez cömertliğin ışığın ve ferahlığın çeşmesiyim şırıltısını boyuna aklığa çeviren bazan buzlu bir somurtkanlıkla görünürüm belli olsun diye size küskünlüğüm bazan de bir uçurtma gibi özgürüm yükselirim renklerin uçuran dünyasında işte o zaman sizin için bir körüm gücümle yarattığım biçimler ortasında Ben'im ışığın göğe götüren basamakları varoluşun uçsuz-bucaksız evreniyim"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 117).

"Yazının sesi, aynı zamanda vicdanın da sesidir" (Su, 2014) der Hüseyin Su, Umran da yazının binbir türlü sesini şiirlerinde ağırlayarak eşyaya tıpkı ses verir. Eşya, Umran'ın anlatımında tıpkı canlanır gibi bir hale bürünür. Çünkü temel ilgi odağı eşya olan şairin anlatımını da genel olarak eşyaya yöneltmesi, Umran'ın eşyayla bir meselesinin olduğunun göstergesidir. Cam şiirinde Umran, camın kırılsa da her parçasında bir can taşıdığını, aydınlık bir kalabalık taşıdığını, sevinçleri özenle yoğrulduğu bir ışık banyosu sunduğunu, varoluşunu ispata kalkışır bu şiirinde.

Gümüş Sepet "Ay'ın suda ördüğü büyülü sepet bitecek elbette hele bir sabret görünmez parmaklar ileri geri hareket ederek gümüş telleri ayırır, birleştirir; sonra ilmikler atılır fazlalar, dolar eksikler doğa'nın çok ince sanatıdır bu ne ufak bir pürüz, alıp götürecek sabah bir peri içinde gecenin kara gülleri"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 139).

Umran, Gümüş Sepet şiiri, sepet üzerinden doğayı, pastoral bir biçimde aktardığı, anlamlandırdığı şiiridir. Bir düzen aramadan, sepetin sabırla örüldüğünü, ay ışığının oluşan tellerinin gümüş gibi parıldamasından dolayı buna gümüş sepet demiştir Umran. İçinde de gecenin kara gülleri vardır.

İki Serseri Mayın "Sokak denizlerinin iki serseri mayını batıracak bir gemi arar her gece bulamaz ve daha varmadan dönemece sarsıntı yıkar karanlığın sarayını Bu patlayış sağır eder kulakları ses dolar sessizliğin kıvrımlarına göz kamaştırıcı bir ışık yükselir benzer Zeüs'ün yıldırımlarına Bütün gün içindekileri çiğnemekten çeneleri yorulan evler uyanır her şey korkunun kara rengine boyanır bir titreme alır yakınları yutan uzakları Sokak denizlerinin iki serseri mayını kablosunun ucu gecenin elinde rahatını kaçırır uyuyanların bir elektrik akımı belirir fitilinde ve ses dalgalandırır denizleşen sokakları..."(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 170).

Umran, bu şiirine iki serseri mayını konuk ederek aktarımda bulunur. Bu iki mayını tıpkı iki insan gibi ele alır. Patlayışını ele alırken bu mayınların kulakları sağır eden bir sesten ve gözleri kamaştıran bir ışıktan bahseder, bu ışık ve ses o kadar yüksektir ki Zeus'u bile kıskandıracak niteliktedir. Bütün mekânlar bu korkunun etkisiyle titrer ve uykularından uyanırlar, rahatsız edici bir biçimde, korkuyla karışık bir titremeye bürünür herkes.

Yumaklar "Yüreğime dolanan acıların yumağı bulamadım ucunu, ölümün açacağı Yıldızlar sarılması bitmiyen altın yumak çilesi ebediyyet olmalıdır muhakkak Mavi gök çilesinden çektiğimiz ibrişim bir gergefe geçirip işlemek benim işim Biz sararız da büyür yalanların yumağı gerçeğin makasıyla keserek atacağı Kocaman bir yumaktır çözülmiyen boş gurur içimizin görünmez bir köşesinde durur Ölümün bizim için sardığı kara yumak kefenimiz onunla örülür olsa da ak..."(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 173).

yüreğine dolanan acıları bir yumağa benzeten Umran, yumağın ucunu bulamadığını bunu açacak olanın ancak ölüm olduğunu ifade eder. İkinci beyitte konu değişip yıldızların birer altın yumak olduğunu, çilelerinin sonsuzluk olduğunu ifade eder. Üçüncü beyitte mavi göğü bir çileye, yerel söylenişlerde bu da yumak anlamına gelmektedir, benzetmekte, kendisini de bir nakkaşa benzeterek gergefte nakışlar ördüğünü ifade etmektedir. Dördüncü beyitte Umran, yalanlardan büyüyen bir yumaktan, beşinci beyitte gururu bir yumağa, altıncı ve son beyitte ölümün ördüğü bir yumaktan bahsetmektedir. Bu şiiri biçim ve yapı olarak diğer şiirlerinden de farklıdır.

Kazak "Sıkıntının kazağını söküyorum görünmiyen parmakların ördüğü usuma Penelope geliyor yoksa ben sökmeği mi söküyorum İlmeklerin azaldığını görüyorum çoğaldığını içimde bir yerimin koyacak bir yer bulamıyorum sarıyorum yumağına yüreğimin..."(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 178).

Trajik ben üzerine yoğunlaşan Umran, sıkıntılarıyla hesaplaşmaya girişir, mitolojik bir kahraman olan Penelope, Odysseus'un eşidir. Dünya edebiyatında çokça yer verilen bir imge olan Penelope'ye Umran da yer verir.

Garip Saat "Sararmış kadranında silik her bir rakamı Birbirine karışmış yelkovanla akrebi Sesi kör-bir kuyunun dibinden geliyor gibi Bakarız net göstermese de puslu camı Dışımızda değil içimizdedir yeri Eskidikçe güçlenen düşünce-zerabereği Kurgusu kendiliğinden yapısı gereği Anıların saati işliyor geri geri..."(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 181).

Saat, bir motif olarak şiirde defalarca kullanılagelmiştir. Umran da eski bir saati konuk ediyor, bunu silinmiş her rakamı, puslu camından, ifadelerinden anlıyoruz. Saatin dışımızda değil, içimizde yer edindiğini, zaman kavramının bedenlerimizin eskiticiliği karşısında çaresiz olsak da eskidikçe güçlenen bir tavır sergiler saat. Umran'a göre anıların saati geriye doğru işlemektedir, anımsadığımız, hatıramızda yer edinen olay ve olgular gün geçtikçe zihnimizde canlanır ve gün geçtikçe değerlendirir.

Telgraf 1"000 t AŞK ÖZLEM ŞİLEBİYLE GÖNDERİLDİ stop ACILARININ NAVLUNU ORADA ÖDENECEK stop SİGORTASINI YAPTIRMADIK stop BEDELİ İSTENMİYEN BİR ÇOCUK KARŞILIĞINDA stop ALINDIĞINI BİLDİRİNİZ DOĞA SANAYİİ"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 181).

Umran, bu şiirinde telgraf gönderir gibi yazmıştır, şiir eşyaya işaret etse de direkt olarak telgrafta gönderilen nota dairdir. Bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.

Çengel "Alışkanlıkların bırakmıyan kolu İçimiz dışımız çengelle dolu Aşk kullanıldıkça aşınan çengel

Ayrılıklarda bile o var: Yine gel Kıskançlığın bizi kilitliyen çengeli Sımsıkı tutar onu şeytanın eli En umulmadık yerde görerek şaşarız Onunla belirlenir iğne ve sakız"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 187).

Çengel şiirinde, Umran, çengeli önce alışkanlıkların koluna, aşka, kıskançlığın kilidine benzetir çengeli. Şiir biçim olarak beyitler halinde yazılmış, Umran'ın kafiyeyi dikkate alarak yazdığı şiirleri arasındadır.

Oyuncak Tren "Ey çocukluğumun havalanan tozları Tutundunuz perdesine anıların Yılların ucundan tutup da silktiği Bu tozların genzime dolduğunu duyarım Bazan hiç ummadığım bir şey olur İşletirim çocukluğumun duran oyuncağını Yürütürüm geçmişin ışıldayan rayında Biraz gider, sevinirim, devrilir, ağlarım"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 188).

Oyuncak tren, Umran'ın çocukluğuna dair izler taşıyan şiiridir. Çocukluğuna dair hatıraların zihninde belirginlik kazanmasıyla, ileri yaşına rağmen, anımsar. Çünkü Kara Işıldak adlı eseri yayınlandığında şair 67 yaşındadır. Çocukluk anılarıyla sevinip, üzüldüğünü ifade eder. Oyuncak tren, bir imge olarak onunla geçmişin izlerinin peşine düşer, kimi zaman sevinir kimi zaman ise üzülen bir ruh halini ortaya koyar.

Halı

"Çiçeklerini açtırır bakışlarımızın suları

fışkırtır bir istek çağlayanından daha gür

anılarımızın halısında renkler solar ve ölür

bir nakış işlercesine örsek de duyguları

İki elin sımsıkı kenetlenişi gibi

atkı ve çözgü iplikleri içiçe düğümlenir

halı, büyüleyen dünyasıyla bir düş'ün dibi

ne çiçekleri koklanır, ne meyveleri yenir..."(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 188).

Umran, Halı şiirinde, halının desenleriyle şiirine başlar. Çiçek desenli bu halının desenleri içerisinde farklı duygu durumlarının bir tür yansıtması olur. Trajik durumlar içerisinde acı, hüzün, sevinç, dinginlik haliyle kendini yansıtır. Halının düğümleri gibi bütün bunlar birbirine girişik, bir bütünlük içerisinde, bir tema halinde sunulmuştur. Umran, halının büyüleyeci bir dünyası olduğunu ifade eder fakat üzerindeki çiçeklerin, meyvelerin ise ne koklandığını, ne de yendiğini ifade ederek bir tür yakınmasını dile getirir.

Çıkrık "Bir çıkrık seni içimde acılarımdır çeken halat yükseliyorum gökyüzüne şiirim vurdukça kanat Başkasının istediği Sadece ün, değil sanat Bırakma elinden mekiği Bük ipliğini, yap iki kat Ey ozan sen onlara değil Kendini kendine anlat; şiirin bir ipek mendil sil terini herkese inat"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 194).

Hayalhanesinde işleyerek anlattığı, eşyaların tuhaf yanlarını, farklılıklarını, ondaki hallerini farklı biçim ve usluplarla ortaya koyan Umran, Çıkrık şiirinde, bu gün artık çok da bilinmeyen bir eşyaya çıkrığa işaret ederek şiirini ortaya koyar. Çıkrık; " değirmen, dolap gibi şeylerin dönen bölümü" (Çağbayır, Büyük Türkçe Sözlük, 2016, s. 1192) olarak tanımlanmıştır. Başka bir anlam olarak ise " makara, kuyudan su çekmekte kullanılan, elle çevrilen bir silindir üzerine ipin sarılması ile ipini kısaltarak kovayı yukarı çeken araç" (Çağbayır, Büyük Türkçe Sözlük, 2016, s. 1192) olarak tanımlanır. Umran'ın çıkrıktan muhtemelen ipi kendine dolayan silindiri kastettiği anlaşılmaktadır, bunu "bük ipliğini" ile başlayan mısradan yola çıkarak söyleyebiliriz. Umran, bu şiirinde çıkrığın sayesinde şiirlerinin bir kanat olduğunu ve onu yükselttiği ifade etmektedir. Son mısrada ise geleneksel bir şiir söyleşi ile şiirini tamamlar.

Takvim "Kat kat giyinişim üşüdüğümden değil Gizlemek isterim içimin boşluğunu Yolunan kanatlarımla zaman kuşuyum Duvarın bir köşesinde sessiz tüneyen Bir yılın 365 odalı sahipsiz konağı İçinde hepimizin iğreti oturduğu Yine de kolay bırakıp gidemediğimiz Satın alıp bir başkasına veremediğimiz Sonunda ölümü kira diye ödediğimiz Zaman kuşuyum, saçılan tüylerimi Doldurarak bir avuntunun kılıfına Yastık diye başınızın altına koyduğunuz Yaşarım zorunluğun altın kafesinde Bakışlarınızın kabından alırım yemimi Bekleyişinizden dindiririm susuzluğumu Ben de bilmiyorum neden sesim böyle kısık, Sizin gibi eksile eksile yaşamaya alışık Gizli durur bende en ummadığınız şarkı Dökülen tüylerimin avuçlarınızda kaldığı"(Umran, Kara Işıldak, 1993, s. 205).

Umran, hayatının büyük çoğunluğunu yalnız yaşamış ve yalnız geçirmiş biridir. Yalnızlık haline en büyük sorun zaman kavramıdır. Saatlerin bazen bir asır hükmünde olduğu, özellikle geçmek bilmeyen bu anların bazen insana en büyük azap olduğu bütün yalnızların ortak kanaatidir. Bu yüzden de yalnızlığın zaman kavramı ve onu ölçen araçlarla bir meselesi vardır. Saat, takvim gibi eşyalar zamanı ölçen unsurlar olarak yalnızların en çok uğraştığı eşyalardır. Umran da bu şiirinde takvim üzerine yoğunlaşarak hergününü bir odaya benzetir. Bu odaların içerisinde insanların eğreti durduğunu ifade etmesi, Umran'ın zamanla bir problemi olduğunun göstergesi sayılabilir.

Kaynakça

Aktaş, Ş. (2011). Şiir Tahlili (2. Baskı b.). Ankara: Akçağ Yayınları.

Arslanbenzer, H. (2013). Üç Sütun: Şiir, Hikaye, Eleştiri. İstanbul: Okur Kitaplığı.

Can, A. (2010). Necip Fazıl'da "Ayna" İmgesi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 167-185.

Çağbayır, Y. (2016). Büyük Türkçe Sözlük (Cilt 2). İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Kızılçim, Y. (2015). Şiirin Söylemi ve Çözümleme Yöntemi. Konya: Çizgi Kitabevi.

Su, H. (2014). Yazı ve Yazgı. İstanbul: Şule Yayınları.

Umran, S. (1993). Kara Işıldak. İstanbul: İz Yayıncılık.

[1] kurutma kağıdı