Yazın Kitaplardan Uzak Duranlara; Köpek Adam

Hadi itiraf edelim; yazın sokağa ya da bahçeye çıkıp oyun oynamak varken kitap okumak pek azımızın hoşuna giderdi. Hele dışarıda oynayanlar varken bunu yapıyor olsaydı çocuğumun sağlığından ya da sosyal gelişiminden şüphe bile edebilirdim. Çocuk olsaydım ben de oyunu tercih eder, evin dışındaki hayatı yaşamak isterdim. Öyle de yaptım ve hiç pişman değilim. Bugün yazdıklarım, o günlerin zihnime bıraktığı güzellikleri yaşatma, onların içinde kalma çabamdandır. O günlerde kurduğum dünyayı hâlâ çocuk kitaplarında ararım. Dolayısıyla bir çocuğun o dünyayı önce gözünün önündeki cıvıltılı hayatta araması, eğer bulamıyorsa kitaplarla avunması bana daha gerçekçi geliyor. Ama yaz günlerinin çekiciliğine karşı koymak zor olsa da olsa en azından ortalarda kimsecikler yokken, dinlence zamanlarında ya da yolculuklarda, onlarla bağımızı koparmamak için kitapların gölgesinde soluklanabiliriz. Tabii bu durumda "sıkıcı" kelimesinin tam karşısında duran bir kahramana ihtiyacımız olacak. Sıkıcılıkla savaşan dost canlısı bir köpek ve de adam! Yani hem köpek, hem adam. Basbayağı Köpek Adam!

Kötü kedi Petey'in bombalı tuzağı sonucunda vücudu ölen bir köpekle kafası ölen bir polisin sağ kalan parçaları hastanede birleştirilir ve ortaya Köpek Adam çıkar. Bu ne garip bir hikâye diyecek olursanız kesinlikle katılırım çünkü her sayfası ayrı gariplikler, hatta saçmalıklar içeren bir çizgiroman komedisi okuyoruz. Daldan dala atlayan, olaylarda, kişi ve kurumlarda mantık aramayan bir hikâye bu. Eğlencesi de bu dağınıklığından geliyor. "Naber sayın valim?" diyebilen bir polis şefi ya da zorlu olayları çözdükten sonra şefin ofisine pisleyen bir Köpek Adam kaç kitapta bulunabilir? Üstelik çizimler ve yazımlar da oldukça çocuksu. Bilinçli ve özenli şekilde özensiz ve basit görüntüsü verilmiş, adeta bir çocuğun karalamalarına benzetilmiş. Kötü karaktere Dr. Pislik adını koyacak kadar cesur ve dümdüz bir anlatı. Tam da bir çocuğun olayları anlatışı (ya da anlayışı) gibi. Eğer bu muzip ve muzır doğrudanlık sizi korkuttuysa çocuğunuzdan önce kitabı siz okuyabilirsiniz. Olur da ona okutmamaya karar verecek olursanız biraz eğlenmiş olursunuz.

Sekiz kitaplık "Köpek Adam" serisinin üreticisi Dav Pilkey aslında filmi de yapılmış olan bir diğer meşhur serisi "Kaptan Düşükdon'un Maceraları" ile tanınıyor. Her iki eserin içeriğinden anlaşılabileceği gibi yazar dikkat eksikliği, hiperaktivite, davranış bozukluğu, disleksi sendromlarından muzdarip bir çocukluktan geliyor ve değişmişe de pek benzemiyor. Onu bu kadar ilgi gören eserlerin üreticisi yapan da bu özellikleri olsa gerek. Eserleri, herkesin hoşlanmayacağı ama hoşlananların müdavim olduğu tipte yapıtlar gibi görünüyor. Kaç yaşa hitap eder diye soracak olursanız -espri tarzına dayanarak- ergenlik öncesi yaşlar diyebilirim. Soğuk esprileri ısıtabilen dili ve tabii bu dilin dünyaya yayılmasını sağlayan çeviri sistematiği bu serilerin başarısında büyük rol oynuyor. Kitabın sonunda çizim meraklıları için karakterlerin çizimlerinin kolaylıkla nasıl yapılabileceğini gösteren alıştırmalar mevcut. Önce Köpek Adam, Burger Kafa ve Petey'i, sonra da farklı duyguları yansıtan yüz ifadelerini çizmeyi öğretiyor. Ve son sayfada da açılıp koparılabilen bir poster hediyesi var. Cazip değil mi? Çılgın bir şeyler arıyorsanız denenebilir.

Köpek Adam

Dav Pilkey

Renklendiren: Jose Garibaldi

Altın Kitaplar

6.Basım 2023 Mart